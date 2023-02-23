Возвращение к истокам

Патриотизм и достойное воспитание детей — ныне вновь главный приоритет государства. И движению юнармейцев здесь отведена особая роль.

Нам долго объясняли, что Родину любить не то что не модно, а даже стыдно и глупо, и в какой–то момент мы ненадолго в это даже поверили. Но были и те, кто задолго до массового прозрения предпринимал немало усилий, чтобы воспитывать не «человека мира» с гибкой моралью и жизненным принципом «где лучше, там и дом», а гражданина, умеющего думать, анализировать, делать выводы и готового трудиться ради лучшего будущего своего и своей страны. Среди них Виктор Диконенко, начальник норильского штаба Всероссийской военно–патриотической детско–юношеской общественной организации «Юнармия».

– Вы знаете, я занимаюсь с юнармейцами с 2017 года, с момента создания первых норильских отрядов. Оглядываясь назад, могу сказать, что мы прошли очень сложный и долгий путь, — рассказывает Виктор. — Вообще, на первых этапах создания организации мы сталкивались с немалым негативом и со стороны родителей, и некоторых преподавателей. «Да зачем это нужно?», «У нас что — коммунизм?», «Вы что хотите из детей солдат наклепать?». Когда я ходил по школам и рассказывал о перспективах движения, говорили: «Да зачем оно нам?», «У нас есть Российское движение школьников, у нас «Патриот» проводится», «Уймитесь со своим милитаризмом — мы за мир во всём мире». Но чем ближе к событиям прошлого года, тем больше людей начинало понимать: что–то происходит, а дети не знают важных вещей. Например, все слышали про трагедию в Беслане, а кто знает, где он находится? Карачаево–Черкесия? Чечня? Дагестан? На одной из лекций никто из детей про Северную Осетию даже не вспомнил. А это одна из самых чудовищных трагедий в современной истории страны. И таких примеров масса.

– За несколько лет существования движения отношение к нему существенно поменялось в лучшую сторону, сейчас практически все понимают, кто мы, чем занимаемся и зачем это нужно в первую очередь ребёнку. Да и с нашей стороны удалось собрать в штабе прекрасную и довольно активную команду. Здесь и «Боевое братство», и тренеры по боевым искусствам, учителя, есть даже предприниматели. Поэтому стараемся без дела не сидеть, постоянно для детей что–то организовывать, чтобы им и интересно было, и чему–то новому они учились. Сегодня в городе, сменяя состав, действуют 28 отрядов юнармейцев, это около 350 человек, – продолжает рассказ Виктор Диконенко.

Крепкие стены

Недавно у движения появился и собственный официальный штаб — Дом «Юнармии» на базе Молодёжного центра. Это стало первым шагом к переходу организации на новый уровень ещё более плотной и развёрнутой работы с детьми, причём не только с теми, кто вступил в ряды «красных беретов», но и в целом с норильскими школьниками. Такие центры сейчас создаются во многих городах, преимущественно в столицах субъектов и городах–миллионниках, Норильск в этом плане уникален.

– В идеале Дом «Юнармии» должен чем–то напоминать Дом пионеров. Там должно быть огромное количество кружков и секций самого разного плана: от спортивного направления до робототехники. Мы пока, что называется, сделали первый шаг — получили крышу и стены. Теперь на повестке стоит большая сложная задача — наполнить пространство действительно нужным и полезным для ребёнка содержанием. Примером может послужить Дом «Юнармии» в Красноярске, который работает в полную силу и действительно является местом, куда молодёжь ходит и где занимается с удовольствием. Чтобы этого добиться, необходимо финансирование. Оно позволяет и хороших педагогов привлекать, и открывать новые направления. Наличие постоянных преподавателей обеспечивает системную работу. Наши педагоги на данный момент занятия с детьми ведут в качестве дополнительной общественной нагрузки. В первую очередь у каждого есть работа, семья, что занимает основное их время, а работа в «Юнармии» складывается по остаточному принципу. Полноценно с таким подходом работать очень сложно. В результате каждый командир плотно взаимодействует со своим отрядом, а массовые акции проводим по возможности и при наличии свободного времени, — сетует Виктор Диконенко.

Демонстрация силы

Недавно норильские спортсмены выступили на первенстве Красноярского края по армейскому рукопашному бою. Их успеху способствовало и то, что состав команды был усилен юнармейцами. Честь Норильска отстаивали 16 бойцов, а всего в борьбу за звание лучших рукопашников вступили около 320 бойцов. Между собой соревновались юноши и девушки в возрастных категориях 12–13, 14–15 и 16–17 лет.

Норильская команда завоевала четыре золотых и пять серебряных медалей, а юнармеец Михаил Медведев, выступавший в категории 16–17 лет, был признан лучшим спортсменом турнира.

– Я тренировался со всем упорством, без выходных, и в итоге все бои, кроме финального, закончил досрочно, болевым приёмом. Последний бой был самым сложным: противник оказался выше меня и тяжелее на 17 килограммов, но я всё–таки одолел его, — поделился Михаил.

Победа в первенстве дала юноше право представлять наш город на Всероссийских соревнованиях по АРБ среди юношей и юниоров «Сыны Сибири» среди юношей и юниоров Они пройдут 25 февраля в Красноярске.

В общекомандном зачёте наша сборная заняла третье место, повторив успех 2016 года, а в борьбе за Кубок «Юнармии» норильчане стали первыми, на несколько баллов опередив команду из Канска.

Как отмечает Виктор Диконенко, существенную роль в достижении победы сыграла администрация города:

– Выезд нашей команды состоялся при активном содействии заместителя главы Норильска по информационной политике и перспективному развитию Владимира Баринова. Оромное спасибо управлению по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации Норильска в лице Лидии Леу. Нам систематически помогают, оказывают поддержку и по направлению военно–прикладных видов спорта, и по линии юнармейского движения.

Эхо войны

Проблем в организационные моменты местной «Юнармии» добавили и последние события. Немало тех, кто активно занимался с детьми, уделял личное время патриотическому воспитанию молодёжи, сейчас на деле доказывают, что не бросают слова на ветер. Многие отправились в зону СВО добровольцами, ещё часть призвали во время частичной мобилизации, ведь у большинства преподавателей и командиров отрядов за плечами реальный боевой опыт и служба в горячих точках.

– Из ресурсов на данный момент — это прекрасный коллектив Молодёжного центра, с которым мы подружились. Они с радостью готовы помогать нам с воплощением разных идей и проектов. Из минусов — финансирования пока нет, так что ведём ограниченное число постоянных кружков. Например, занятия по армейскому рукопашному бою проходят регулярно, серия военно–патриотических лекций реализуется на базе музея боевой славы. Есть ещё несколько творческих и спортивных групп, но у их руководителей нет возможности привлекать больше детей. Сейчас ещё думаем об оснащении классов. Надеемся выиграть грант на приобретение обучающего инвентаря и стендов. Например, очень нужны макеты для занятий по гражданской обороне, чтобы показывать детям, как действовать при ЧС, как выглядят противохимический и противобиологический наборы, какие средства защиты бывают. Заявка сейчас на рассмотрении, — поясняет начальник норильского штаба «Юнармии».

Будет, что вспомнить

Активная работа на базе «Юнармии» ведётся именно с сформированными отрядами. Здесь и лекции на самые разные темы – от событий ВОВ до общего курса истории России, и плотная подготовка ребят к разного рода краевым и региональным конкурсам. Особой строкой проходит группа, принимающая участие в допризывной подготовке. Работают ребята по усиленной программе, где не только подтягивают физическую форму, но и учат устав, военную терминологию, разбирают стратегию и тактику, ну и, конечно, обучаются стрельбе и умению собирать и разбирать автомат на скорость. Но самые яркие и интересные события в жизни юнармейцев происходят, когда выпадает возможность принять участие в акциях всероссийского масштаба. Так, прошлым летом они летали на Диксон в годовщину битвы местного гарнизона с немецким кораблём «Адмирал Шеер». Обратно юнармейцы возвращались в дудинский порт по Северному морскому пути на кораблях военно–морского флота. И таких не менее интересных событий для участников движения проводится немало. О своей юнармейской жизни рассказал «Заполярной Правде» Матвей Язев:

– В ряды юнармейцев я вступил в 2018 году, сразу как мы переехали в Норильск. Никто меня не уговаривал, самому стало интересно. Тогда мне было 12, сейчас я уже студент, но до сих пор с удовольствием хожу на занятия и общаюсь с людьми. Почему решил пойти? Если коротко, родители воспитывали меня в патриотическом духе. Люблю свою Родину и горжусь своей страной. Да и семья у меня в целом, боевая: дед по одной линии — подполковник, по второй тоже военный — танкист. Так что к армии и воинской службе у нас в семье относятся с большим пиететом. Хотя «Юнармия» — это не только военная подготовка, но и всестороннее развитие. Некоторые говорят, что Норильск — депрессивный город, так чтобы он таким не был, надо чем–то постоянно заниматься, а не на диване лежать. «Юнармия» даёт прекрасную возможность активно, интересно и разнообразно проводить время. Это отличная площадка и для личностного роста, и для получения новых навыков, и в целом развития. Но самое яркое и интересное — это, конечно, разного рода акции. Вот в прошлом году я участвовал в автомарше по всей России от Красноярска до

Грозного и Махачкалы. Ехали почти месяц, с начала всю Сибирь проехали: Кемерово, Новосибирск, Курган, Томск, Казань, Саратов, Уфа, Волгоград. Затем на Кавказ двинулись. В каждом городе останавливались, ходили по экскурсиям, проводили разные мероприятия для местных жителей, изучали историю.

Группа — 15 человек, из них — пятеро юнармейцев Красноярского края, остальные — взрослые, в основном силовики. Впечатления от поездки невероятные. Целый месяц в дороге, каждый день новый город, новые люди, масса событий. Несколько раз даже в поле палаточным лагерем на ночёвку останавливались. Какому подростку представится возможность принять участие в подобном приключении? «Юнармия» — это и хорошие люди, и источник знаний, и возможность принимать участие в по–настоящему незабываемых событиях.

Слабый пол?

В организации с военным уклоном развиваются и военно–прикладные виды спорта. Самое популярное направление среди курсантов — армейский рукопашный бой. Собственно, ученики этого боевого искусства составили костяк первых юнармейских отрядов. При этом сформировавшаяся за пять лет команда сейчас является одной из сильнейших в крае. В особенности вызывают страх и трепет на татами хрупкие норильские девушки, например Алёна Аношкина, юнармеец и чемпионка края по АРБ.

– В «Юнармию» я попала случайно, когда только движение формировалось. По сути, я одной из первых вступила. Почему? Даже не знаю. Вначале просто было любопытно посмотреть, что это за движение и чем там занимаются, а потом поняла, насколько это интересно и здорово, — представляет свою позицию Алёна. — Принято считать, что это подходит больше для мальчиков, но на примере наших отрядов могу сказать, что это далеко не так. Девочек у нас много: 15–20 только в моём отряде. Если вы думаете, что мы там только строем ходим и устав учим, то ошибаетесь. У нас очень много занятий, и они все разноплановые: тут и история России, и разные технологии, спортивные мероприятия, совместные походы и даже командировки в другие города бывают. Много общаемся с представителями «Боевого братства» Норильска. Совсем недавно были занятия в их музее, на которых нам рассказывали об интереснейших деталях Великой Отечественной. А именно: как были экипированы наши бойцы, чем советское снаряжение отличалось от немецкого, какое было лучше и в чём. Об оружии, конечно, здорово было узнать. Да даже послушать и посмотреть, как выглядели армейские пайки того периода и чем в принципе солдаты питались — познавательно. Одни из моих любимых занятий — это полевые, летом мы обязательно в походы ходим. Прошлым летом выезжали на Красные Камни: нашли хорошую полянку, разбили лагерь, ходили за водой к водопаду, готовили пищу на костре, гуляли и занимались, а по вечерам сидели у костра всем отрядом, слушали песни под гитару, рассказывали разные истории и просто общались. Собственно, для меня главное в «Юнармии» — это наш отряд, тот коллектив, который сформировался, сложившаяся атмосфера. Для меня все уже стали родными и близкими людьми, настоящими друзьями. Тем более что с некоторыми девочками мы вместе АРБ занимаемся. В прошлом году забрали все призовые места на чемпионате края. Я в финале сражалась с лучшей подругой. Но как говорится: «На татами нет друзей — есть противник».

Нам рассказывают, например, об экстренных службах: про пожарных, про МЧС. Мы узнали, в чём заключается работа следователя и прокурора. Такая информация помогает определиться с будущей профессией. Вот лично я для себя решила — буду в спецвуз МВД поступать. Хочу летом перевестись в другую школу, где есть класс с юридическим уклоном. Финальная цель — стать прокурором, возможно, даже Норильска.

О неокрепших умах

В планах штаба «Юнармии» не только наладить полноценную работу Дома «Юнармии», но и воплотить в жизнь несколько долгосрочных проектов. Летом этого года десять лучших ребят отправятся в Северную столицу. Есть даже предварительная договорённость с главой города в организационных вопросах. В рамках поездки дети посетят городские музеи, военные учебные заведения и культовые места, связанные с патриотическими страницами Санкт–Петербурга.

– Есть идея создать на базе «Юнармии» школу корреспондентов. Хотим, чтоб в наших СМИ хотя бы раз в месяц выходил материал о жизни юнармейского движения, который сделают сами дети. У нас много талантливых ребят, которые проявляют себя. И ОЧЕНЬ важно — рассказать и показать, чем именно дети занимаются, как живут в нашем движении, в том числе родителям. Даже среди своих у «Юнармии» преобладает ореол «милитаристской» организации. А всё из–за недостатка информации. На самом деле это мнение ошибочно, наша деятельность в большей степени напоминает пионерское движение. Да, есть упор на патриотическое воспитание и защиту интересов России, но это не краеугольный камень движения, а его составляющая. Каждая страна обращает внимание на эти вопросы, иначе она просто развалится, — поясняет ситуацию Виктор Диконенко.

То, насколько важна работа с информацией, Виктор убедился на своём горьком опыте. Он вспоминает, как сразу после начала СВО многие курсантоы заявили, что выходят из «Юнармии» и даже бросают тренировки по АРБ.

– Я попросил собраться родителей вместе с детьми. Мы встретились, и я выступил с обращением: «Вы знаете меня много лет. Я вас по соревнованиям возил, вместе хлеб один делили, многое вместе прошли. И занимаюсь я с вашими детьми не ради денег. У меня есть основная работа, которая хорошо оплачивается. Но сейчас я стою перед вами в юнармейской форме. Кто из вас может сказать, что я глуп или некомпетентен? Готов поговорить и ответить на ваши вопросы». Мы проговорили более двух часов, и все до единого ученики на следующий день вернулись и в отряд, и на тренировки. Это пример того, что с людьми надо работать и надо пояснять, как обстоят дела,в особенности молодёжи. Ведь сейчас Запад активно влияет на нашу молодёжь. Там стараются подменить наши традиционные ценности своими. Медийная накачка – от роликов популярных блогеров до, казалось бы, безобидных мультиков позволяет им это делать. Может это кому–то неприятно слышать, но прятать голову в песок не выход. Мы должны признать всю сложность ситуации и начать бороться за умы и сердца наших детей. И именно юнармейское движение на данный момент — один из немногих действенных инструментов для сохранения адекватного мировосприятия у наших мальчишек и девчонок, — даёт свою оценку ситуации командир норильского штаба «Юнармии».

В помощь родителям

Поддерживают такой подход и многие родители. В особенности те, у кого ребёнок не первый год состоит в военно–патриотическом движении. И все они отмечают его пользу для детей. Так Олеся Аношкина, мама Алёны, спокойно отпускает дочь на вечерние прогулки, зная, что товарищи по отряду боевую подругу в обиду не дадут.

– Нашим отрядом руководит её тренер по армейскому рукопашному бою. Она сначала пошла на АРБ, а уж потом и в «Юнармию» попала, нас перед фактом поставила. Дочка у нас очень активная. Мы давно поняли, что надо эту энергию направить в конструктивное русло. Отличная компания, разноплановые и интересные занятия, постоянно какие–то события: от соревнований до полевых походов — то, что нужно. Казалось бы, эта вся история больше для мальчиков, но у Алёны характер непоседливый, мальчишеский, поэтому ей это подходит. Она чемпионка Красноярского края по АРБ. Я сама спортинструктор, хорошо её понимаю. В общем, мы очень довольны, что дочка у нас и спортсменка, и юнармеец. За пять лет занятий она стала более собранной и дисциплинированной. А в целом «Юнармия» — это патриотизм, сила духа, свой кодекс чести и поведения, не говоря уже о том, что там правильные ребята. Они не по подъездам сидят, пить и курить пробуют, а спортом занимаются, науку, технологии и историю изучают, учатся грамотно общаться друг с другом. Очень хорошие, достойные мальчишки и девчонки.

Вот и Максим Язев, отец юнармейца Матвея Язева, уверен, что если бы такого движения не было, то его следовало бы создать:

– К патриотическому воспитанию в духе пионерии мы в семье относимся исключительно позитивно. По моему убеждению, ребёнок должен заниматься чем–то подобным. Многие ставят знак равенства между пионерским и юнармейским движением. Действительно, общих черт немало, но главное всё же в том, что это другой, принципиально новый подход к воспитанию молодёжи, учитывающий современные реалии. И сейчас главная задача движения — стать надёжным щитом, оберегающим неокрепшие умы от ложных установок. Ведь важно не только что мы оставим после себя, но и кому.

Юнармейские отряды в Норильске существуют относительно недавно — всего пять лет. Большинство тех, кто вступил в их ряды только готовятся стать выпускниками. Хотя, несколько примеров того, как ношение красного берета повлияло на выбор будущей профессии всё же имеются. Например, юнармеец Федонин Егор без особых проблем поступил в Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище — помогли навыки и знания, полученные на занятиях в военно–патриотической организации. Николенко Алексей сделал шаг к исполнению детской мечты — летать и стал курсантом Челябинского высшего военного авиационного краснознамённого училища штурманов и сейчас учится на пилота.