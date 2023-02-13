Впервые к Дню защитника Отечества в Красноярском крае пройдет благотворительный телемарафон «Всё для Победы!»
Впервые к Дню защитника Отечества в Красноярском крае пройдет благотворительный телемарафон «Всё для Победы!»
Народный фронт совместно с телеканалом «Енисей» проведут марафон в честь военнослужащих земляков, участвующих в специальной военной операции.
Марафон стартует 17 февраля в 17.00. Зрителей познакомят с людьми, которые поддерживают наших бойцов — участников специальной военной операции.
Во время эфира любой житель нашего региона с помощью специального QR-кода сможет поучаствовать в сборе средств в благотворительный фонд Народного фронта «Всё для Победы!». Собранные средства будут направлены на закупку оборудования для военнослужащих земляков.
«За этот год мы познакомились с большим количеством людей, которые совершенно искренне хотят помочь парням, находящимся на передовой. И это самая разная помощь: от бабушки с вязаными носками и заботливо разложенными по пакетикам конфетами и печеньем до предприятий, которые предоставляют значительные объёмы помощи. Сейчас надо объединяться, каждый на своём месте должен ответственно и в полной мере делать то, что от него зависит», - отметила Оксана Ларионова, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Красноярском крае.