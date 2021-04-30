Впервые в Норильске прошел «Диктант Победы»

Одной из основных площадок в городе традиционно стал музей заполярного города как одно из многочисленных музейных мест по всей стране, где в этот день проводился «Диктант Победы».

- «Диктант Победы» замечателен тем, что в нём нет проигравших, – говорит директор Музея Норильска Наталья Федянина, – просто потому, что это возможность восполнить пробелы в знаниях, что-то узнать дополнительно.

Центральной площадкой «Диктанта Победы» является столичный Музей Победы, который является для Норильска профессиональным партнёром. Нынешний диктант в Заполярье проходил как раз в интерьерах экспозиций «Фронтовые бригады» и «Окна ТАСС» о роли искусства, просветительства и культуры в деле достижения Победы над фашизмом. Здесь же экспонируется выставка «Битва за никель», которая также посвящена вкладу норильчан в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.

Кроме Музея Норильска, «Диктант Победы» проводился ещё на нескольких площадках в городе. Возраст участников не ограничен, писать диктант в музей пришли в общей массе молодые люди.

На площадке в Публичной библиотеке «Диктант Победы» писали норильские депутаты. Среди них был и председатель городского Совета Александр Пестряков:

– Друзья, я сегодня впервые поучаствовал в ежегодном «Диктанте Победы», — обратился он к собравшимся. — Не скрою, было очень волнительно — школу окончил давно. По истории у меня была пятёрка, но ведь всего знать и помнить невозможно. Вопросы были разноплановые: на какие-то отвечал сходу, какие-то заставили напрягать память. Не знаю, какую оценку я получу за этот «экзамен», но участвовать в акции мне точно понравилось. Я полностью разделяю точку зрения нашего президента: «Мы должны помнить и сохранять для потомков нашу историю, не позволять переписывать её в угоду чьим-то политическим или иным интересам. Именно об этом ещё в XVIII веке писал в одном из своих трудов великий учёный Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

На диктант было уделено 45 минут, во время которых запрещено пользоваться мобильными устройствами и разного рода гаджетами, подсматривать в записи, переговариваться, заглядывать к соседу в бланк.

Допускались консультации с присутствующим модератором акции.

Каждому участнику «Диктанта Победы» был вручён специальный именной диплом.