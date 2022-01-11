Впервые за десять лет снизился проходной балл для поступления на бюджет
Впервые за десять лет снизился проходной балл для поступления на бюджет
Об этом сообщили специалисты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
В 2021 году впервые за 10 лет наблюдений средний балл зачисленных в российские вузы не вырос, а даже чуть снизился, составив 70,3 против 70,8 по бюджетным местам и 68,6 (68,7) по совокупному приёму. При этом с 2015 до 2020 года средний проходной балл ЕГЭ по стране вырос с 66,1 до 70,8 соответственно. Однако эта тенденция не коснулось платного приёма. В 2021 году по сравнению с 2020-м средний балл вырос на 0,4, без учёта Москвы и Санкт-Петербурга - на 0,3.
Качество приёма оценивается по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на первый курс очного обучения по итогам ЕГЭ. Результаты победителей и призёров олимпиад, которых университеты зачисляют без вступительных испытаний, засчитываются как 100 баллов. В прошлом году под исследование попали 838 вузов, в их числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов. В 2021 году в высшие учебные заведения было зачислено более 526 тыс. студентов, это на 28,1 тыс. больше, чем в 2020 году.