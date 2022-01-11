Впервые за десять лет снизился проходной балл для поступления на бюджет

В 2021 году впервые за 10 лет наблюдений средний балл зачисленных в российские вузы не вырос, а даже чуть снизился, составив 70,3 против 70,8 по бюджетным местам и 68,6 (68,7) по совокупному приёму. При этом с 2015 до 2020 года средний проходной балл ЕГЭ по стране вырос с 66,1 до 70,8 соответственно. Однако эта тенденция не коснулось платного приёма. В 2021 году по сравнению с 2020-м средний балл вырос на 0,4, без учёта Москвы и Санкт-Петербурга - на 0,3.

Качество приёма оценивается по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на первый курс очного обучения по итогам ЕГЭ. Результаты победителей и призёров олимпиад, которых университеты зачисляют без вступительных испытаний, засчитываются как 100 баллов. В прошлом году под исследование попали 838 вузов, в их числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов. В 2021 году в высшие учебные заведения было зачислено более 526 тыс. студентов, это на 28,1 тыс. больше, чем в 2020 году.