Участники Большой норильской экспедиции представили в Российской академии наук отчёт о своей работе

После разлива топлива в результате аварии на ТЭЦ–3 в Норильске Сибирское отделение РАН по приглашению «Норникеля» направило на Таймыр большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. В ходе полевого этапа, с июля по сентябрь 2020 года, учёные из 14 институтов собрали в Норильском промышленном районе и на Таймырском полуострове около двух тысяч проб воды, почв, донных отложений, образцов живых организмов и провели приборные измерения многолетнемерзлых грунтов. Затем исследования продолжились в лабораториях академических институтов Новосибирска, Томска, Барнаула, Якутска, Красноярска и Норильска. Учёным предстояло установить точные контуры разлива нефтепродуктов и степень вреда, нанесённого природе, восстановить хронологию антропогенных загрязнений на Таймыре, отследить изменения в биоценозах и в состоянии вечной мерзлоты.

На основании полевых и лабораторных исследований подготовлен отчёт о состоянии территории. В нём представлены результаты исследований по семи основным направлениям: «Геофизика и геохронология», «Многолетнемёрзлые грунты», «Гидробиология», «Поверхностные воды», «Почва и растительный покров», «Донные отложения», «Био– и зооразнообразие».

Результаты работы экспедиции подтвердили, что Норильский промышленный район является крупной геохимической аномалией — природный геохимический фон повсеместно аномален по никелю и меди. Он свойственен всем отложениям, накапливавшимся до начала хозяйственного освоения региона.

Состояние наземных экосистем вблизи Норильска до дельты реки Амбарной по уровню загрязнения и их трансформации признано неудовлетворительным. Однако по мере удаления от места утечки топлива состояние экосистем, по мнению ученых, улучшается: от удовлетворительного — на участке от Амбарной до истоков Пясины, до отличного — от устья реки Тарея до Карского моря.

Изучение грунтов на площадке хранилища дизельного топлива ТЭЦ–3, где произошла авария, и за его территорией показало, что причиной подтверждённого исследованием растепления многолетнемёрзлых пород в основании резервуара № 5 и просадки свай фундамента мог стать подземный талик, источником которого является озеро, расположенное поблизости от разрушенного объекта.

На обследованной территории произошла частичная деградация растительных сообществ, сообщается в отчёте. Серьёзным признан ущерб в поймах рек Далдыкан и Амбарной. «Фактическое биоразнообразие всего исследуемого региона условно низкое», — утверждают учёные. Вместе с тем у отловленных особей млекопитающих не выявлено никаких изменений, вызванных разливом топлива.

Попадание существенного объёма нефтепродуктов в Северный Ледовитый океан и даже в центральную и северную части озера Пясино практически исключено, исследования также показали отсутствие негативного воздействия аварийного разлива на экосистемы озера Пясино и реки Пясина.

«Большая норильская экспедиция для Сибирского отделения РАН — важный этап. Мы возвращаемся к выполнению тех функций, ради которых и была создана Академия наук — решению проблем государственного уровня. В данном случае речь идёт об экологических проблемах. По просьбе «Норникеля» мы впервые за 30 лет провели комплексную экспедицию. Получены результаты, выходящие за рамки интересов компании, но это как раз то, что требуется от науки — мы изучаем современное состояние природы нашей страны», — прокомментировал результаты экспедиции председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.

«Задачи Большой норильской экспедиции были не только в том, чтобы исследовать причины и последствия инцидента на ТЭЦ–3 Норильска, но и в том, чтобы начать масштабное и комплексное изучение экосистем Таймыра и климатических изменений последних десятилетий. Компания тщательно изучит отчёт, представленный в Академии наук, и будет продолжать сотрудничество с фундаментальной наукой для внедрения новых подходов к хозяйствованию в Арктике в условиях усиления экологических требований государства, запроса общества на чистые производства. Не исключаю, что одним из результатов экспедиции станет создание неких правил, в том числе и нормативных актов государственного значения, определяющих порядок ведения хозяйственной деятельности в арктических районах с очень хрупкой экосистемой», — отметил на презентации отчёта старший вице–президент «Норникеля» Андрей Бугров.

В ходе работ по изучению экосистем Таймыра и Норильского промышленного района СО РАН и «Норникель» заключили соглашение о совместной реализации долгосрочной программы ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске, а также выработке правил промышленного производства в российской Арктике с учётом принципов устойчивого развития.

Кроме того, в Сибирском отделении РАН создан научно–исследовательский центр «Экология», и первым его заказчиком станет компания «Норникель».