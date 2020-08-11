МАУ ИЦ «Норильские новости»

Врачам из «красной зоны» обещают льготную пенсию

Врачам из «красной зоны» обещают льготную пенсию

Главная / Новости / Общество

Врачам из «красной зоны» обещают льготную пенсию

Михаил Мишустин подписал постановление, в котором говорится, что все медики, кто работает с COVID-19, смогут досрочно выйти на пенсию.

Врачам из «красной зоны» обещают льготную пенсию

«Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня. Действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года», - сообщил Михаил Мишустин.

11 августа в 16:50 400
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также