МАУ ИЦ «Норильские новости»

Врачи дали комментарий о состоянии мальчика, пострадавшего во время схода лавины

Врачи дали комментарий о состоянии мальчика, пострадавшего во время схода лавины

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Врачи дали комментарий о состоянии мальчика, пострадавшего во время схода лавины

9 января на горе Отдельной произошёл сход снежной лавины, в результате которого погибла семья Владислава Попова, выжил только его старший сын.

Врачи дали комментарий о состоянии мальчика, пострадавшего во время схода лавины

По данным краевого здравоохранения, после того как мальчика нашли в завалах, он оперативно был доставлен в городскую больницу в Оганере, с повреждениями и обморожением. Врачи незамедлительно провели медицинские исследования и приступили к спасению жизни 14-летнего Макара. Мальчика поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

За спасение жизни взялись не только местные медики, но и краевые, а также федеральные специалисты из института хирургии им. В. Вишневского. Общими усилиями была разработана и одобрена тактика лечения ребёнка.

Вчера, 10 января, медики оценивали состояние пациента как стабильно тяжёлое. Тем не менее мальчик снят с аппарата ИВЛ и начал дышать самостоятельно.

На данный момент Макар находится под круглосуточным контролем медиков.

Фото Ирина Яринская
11 января в 10:10 840
Лавина
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