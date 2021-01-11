Врачи дали комментарий о состоянии мальчика, пострадавшего во время схода лавины
Врачи дали комментарий о состоянии мальчика, пострадавшего во время схода лавины
9 января на горе Отдельной произошёл сход снежной лавины, в результате которого погибла семья Владислава Попова, выжил только его старший сын.
По данным краевого здравоохранения, после того как мальчика нашли в завалах, он оперативно был доставлен в городскую больницу в Оганере, с повреждениями и обморожением. Врачи незамедлительно провели медицинские исследования и приступили к спасению жизни 14-летнего Макара. Мальчика поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
За спасение жизни взялись не только местные медики, но и краевые, а также федеральные специалисты из института хирургии им. В. Вишневского. Общими усилиями была разработана и одобрена тактика лечения ребёнка.
Вчера, 10 января, медики оценивали состояние пациента как стабильно тяжёлое. Тем не менее мальчик снят с аппарата ИВЛ и начал дышать самостоятельно.
На данный момент Макар находится под круглосуточным контролем медиков.