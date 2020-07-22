Врачи красноярской краевой больницы приехали в Норильск помогать с лечением коронавирусных больных

Специалисты Красноярской краевой клинической больницы приехали на помощь норильским врачам, сообщает портал NewsLab со ссылкой на страницу в Facebook главврача больницы Егора Корчагина.

Он пояснил, что за 2 дня они с коллегами подробно изучили систему организации помощи заболевшим и обсудили риски и проблемные точки построения системы оказания помощи. После этого было принято решение, что двое из врачей — пульмонолог Сергей Зелёный и реаниматолог Александр Мотин останутся в Норильске для того, чтобы помочь окончательно справиться с ситуацией. Остальные участники поездки готовятся к возвращению домой.

Егор Корчагин выразил надежду, что Норильск несколько дней назад прошёл пик количества заболевших коронавирусом. Это вызвало тревогу и ощущение, что у городской системы здравоохранения не хватит ресурсов.

«В Норильске волна эпидемического подъёма задержалась относительно Красноярска на пару недель. И то, с чем мы столкнулись раньше, вызвало в городе тревогу. Но проблема была и остаётся под контролем. Сейчас количество обращающихся за медицинской помощью резко сокращается, это даже стало заметно по числу пациентов, находящихся в стационарах города. Очень надеюсь, что наши советы помогут не только решить возникшие проблемы, но и подготовиться к возможному подъёму заболеваемости, если таковой возникнет в начале осени, после массового возвращения северян из отпусков», — отметил главврач, пояснив, что его коллегам удалось справиться с трудной ситуацией в Северо-Енисейском районе, поэтому у него нет сомнений в победе над болезнью в Норильске.