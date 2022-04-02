Время чистоты и даров

Обуздать нафс и раздать закят

Рамадан — священный месяц для мусульман, являющийся одним из столпов Ислама. В течение тридцати дней правоверные соблюдают саум (пост), отказываясь в дневное время от приёма пищи, питья, курения, азартных игр и дурных помыслов. В этом году Рамадан пришёлся на второе апреля. Началом каждого месяца исламского лунного календаря считается следующий день после новолуния. Лунный календарь короче григорианского примерно на 11 дней, поэтому ежегодно дата начала Рамадана сдвигается на 10–11 дней назад относительно современного календаря. С каждым годом священный месяц всё ближе к зимнему периоду, и в мусульманском мире за одну человеческую жизнь можно пройти в среднем три–четыре таких оборота цикла.

– Первая добровольная молитва таравих состоится накануне Рамадана, в пятницу, 1 апреля, когда все желающие соберутся в наших стенах, — рассказывает Ильгис Хазрат, имам–хатыб соборной мечети Нурд–Камал. — После этого каждый день по окончании иша, пятой ночной молитвы, будет совершаться коллективная таравих, состоящая из восьми или 20 ракаатов. С заходом солнца начнётся священный месяц Рамадан, когда правоверные мусульмане отказываются от дневного приёма пищи и воды, от бранных слов и злых мыслей, интимной близости и праздности, от всего негативного. Это месяц очищения и милости Всевышнего. В Рамадан был ниспослан священный Коран, заключительное божье писание. Каждому разумному совершеннолетнему мусульманину вменяется в обязанность поститься 30 дней. В Коране Господь говорит: «Тем, кто уверовали, предписан пост, как он предписан был вашим предшественникам». И каждый правоверный мусульманин должен соблюдать это. Для детей, не достигших совершеннолетия, саум необязателен. По желанию и усмотрению родителей они могут в течение двух–трёх дней попробовать соблюсти пост. Это поможет им поближе познакомиться с верой, традициями, священным праздником и постепенно приучиться к тому, что их ожидает по достижении 18 лет.

Рамадан для мусульман — радостное событие, когда они поздравляют друг друга словами «Рамадан карим!» (Желаю вам щедрого Рамадана! — Прим. авт.) или «Рамадан мубарак!» (Благословенен Рамадан! — Прим. авт.). И это при том, что в течение всего светового дня мусульмане вообще не едят и не пьют. Многие задаются вопросом, как же соблюдать саум жителям северных широт, где солнце не заходит за горизонт сутками, а зимой, напротив, главенствует полярная ночь.

– Да, на Крайнем Севере непросто, — поясняет Ильгис Хазрат. — Если бы мы отталкивались от здешних захода и восхода солнца, вечерняя молитва наступала бы у нас очень поздно и не оставалось времени для сухур — приёма пищи. Поэтому мусульманские учёные определили, что в северных широтах можно поститься, ориентируясь на ближайший город, где есть полноценные закат и рассвет. Ислам — религия лёгкая, милостивая, Всевышний не желает усложнять жизнь своим верующим, важно, чтобы людям было комфортно.

Для Норильска таким городом–ориентиром выбран Лесосибирск. Ифтар — разговение, то есть вечерний приём пищи, начинается в 19.30, а завершить сухур нужно строго до 04.44.

– В Рамадан у мусульман нет ограничений по видам употребляемой пищи. Но важно отметить, что это время не просто отказа от пищи и питья, — объясняет имам–хатыб. — Священный месяц — это таинство между человеком и Аллахом, поэтому людские намерения должны быть по–настоящему искрен-

ними. Это время перемен к лучшему, период стремления обуздать нафс — свои инстинкты и страсти. Помимо внешней чистоты нужно строже соблюдать чистоту внутреннюю — освободиться от мыслей и действий, оскверняющих человека. Пост мусульманина, чьи дела и помыслы нечисты и небогоугодны, считается недействительным, ибо «Аллах не нуждается в воздержании от еды и питья того, кто не оставил ложь». Если у человека были упущения и грехи, то священный месяц — самое время для раскаяния и начала жизни с чистого листа. Рамадан — месяц возможностей! И ещё один важный момент — в это время нужно совершать как можно больше хороших поступков, быть милосердным. Добрые деяния приумножают награду. Всевышний щедро вознаграждает верующих за праведный пост.

Особенность Рамадана ещё и в том, что мусульманам приходится менять график, и не только приёма пищи — необходимо больше времени уделять чтению Корана, молитве, чаще поминать Всевышнего, размышлять и анализировать свою жизнь и поступки.

– В ежедневной пятикратной обязательной молитве в это время ничего не меняется. Но в этот Рамадан впервые в Норильске за тридцать дней будет полностью прочитан Коран, — делится планами имам–хатыб соборной мечети Нурд–Камал. — Каждый день на сорокаминутной таравих я лично буду прочитывать по 20 страниц. Так же, как пророк Мухаммед прочитывал священную книгу в Рамадан. В эти праздничные дни в наших стенах будут собираться примерно по триста человек. Точное количество мусульман, проживающих в Норильске, мы не подсчитывали, но точно знаем, что это 10–12% от общего числа горожан. Ещё в этом месяце на ифтар люди ходят друг к другу в гости, мусульмане стараются пригласить к себе близких, чтобы провести вечернее разговение вместе. Некоторые даже бронируют столики и приглашают друзей в кафе.

В Рамадан большое внимание уделяется благотворительности, так как искренне постящийся человек лучше понимает состояние обездоленных, голодных и неимущих, ведь он сам воздерживается от благ. Это своего рода напоминание, что сердце человека должно смягчиться, мы должны стать добрее и помогать друг другу.

– Когда завершается священный месяц Рамадан, через час после захода солнца проходит праздничный намаз, а после люди раздают фитр–садака — это пожертвования нуждающимся в виде продуктов либо денег, — рассказывает Ильгис Хазрат. — Также в этом месяце состоятельные мусульмане отдают бедным и неимущим закят — милостыню в размере двух с половиной процентов от своего богатства. Это тоже очищение — человек чистит своё имущество, а за это Всевышний даёт ему больше бараката — божественного благословения и достатка. В современном мире закят перечисляют в благотворительные фонды, детские дома, дома престарелых и так далее. Но и после завершения Рамадана правоверные мусульмане должны оставаться такими же добрыми, становиться ещё лучше и приносить больше пользы. Ведь священный месяц — это экзамен, когда подавляется эго, и, переходя в новый месяц, человек должен уже по–другому смотреть на этот мир.

Время терпимости и веры

Завершается Рамадан одним из двух главных мусульманских праздников — Ид аль–Фитр, нам больше известный в тюркском переводе как Ураза–байрам. Праздник разговения начинается с заходом солнца в последний день священного месяца и длится три дня. В это время люди наряжаются в праздничные одежды, дарят подарки, накрывают общие столы.

Однако в этот раз Рамадан и Ураза–байрам выпали на непростой период — в условиях нестабильной мировой ситуации люди разъединились и не хотят слышать друг друга.

– Всевышний в Коране говорит: «Мы испытываем вас незначительным страхом либо потерей имущества, болезнями и другими напастями», — обращается ко всем имам–хатыб соборной мечети Нурд–Камал. — Но каждый верующий должен понимать, что все мы принадлежим Творцу, к нему и вернёмся. Поэтому нужно быть терпеливыми, ежедневно обращаться к Всевышнему с мольбой, чтобы он даровал вам жизненную силу и веру. Просите его о мире и согласии, он услышит и дарует всем благополучие, каждого защитит. Мы с терпением должны пережить это непростое время, при этом желать друг другу добра. Пророк Мухаммед учил: «Не уверует среди вас тот, кто не желает другому человеку того, что желает себе». Это очень важное правило! Нельзя желать другому зла, ведь себе ты этого не хочешь. Не прячьте камень за пазухой, не унижайте друг друга, будьте добры и искренны. От рук верующего не должны страдать другие, за каждым наблюдает Всевышний и знает все его деяния, что у него на сердце и в мыслях. В это непростое время мы можем попросить у Творца, чтобы он сделал нас лучше, и даровал всем мир и согласие.

– Я бы хотел обратиться ко всем правоверным мусульманам с пожеланием, чтобы в этом священном месяце Рамадан было как можно больше улыбок, душевного тепла, чтобы люди поддерживали друг друга, помогали, делали как можно больше добрых дел, не забывали о нуждающихся и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Желаю всем людям, независимо от вероисповедания, здоровья, любви, согласия, процветания и крепкой веры. Мира нашему замечательному городу Норильску и большой стране России.