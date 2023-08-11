Время на размышление

В этом году единый день голосования в нашей стране выпадает на 10 сентября. Выразить свою гражданскую позицию можно будет 8, 9 и 10 сентября. Жителям Красноярья предстоит выбрать главу региона.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил на должность временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Михаила Котюкова — заместителя министра финансов России, уроженца нашего региона. Михаил Котюков приступил к работе 20 апреля. Он уже дважды успел побывать в Норильске, в ходе одного из своих рабочих визитов встретился с горожанами и ответил на их вопросы.

Всего на пост губернатора зарегистрированы пять кандидатур: Александр Глисков (ЛДПР); Ирина Иванова («Зелёные»); Михаил Котюков («Единая Россия»); Максим Маркерт («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Андрей Новак (КПРФ). По традиции в дни выборов все 63 избирательных участка Большого Норильска будут работать с 8.00 до 20.00.

– К нам уже начали обращаться норильчане, которые в дни голосования будут находиться в отпуске либо в командировке, но всё же хотят принять участие в выборах, — делится Олеся Маслова, председатель территориальной избирательной комиссии Норильска. — Проголосовать они смогут, если в это время будут находиться на территории Красноярского края.

Таким избирателям необходимо в срок по 4 сентября включительно обратиться в территориальную избирательную комиссию по адресу: Ленинский проспект, 26, кабинет № 6. Заявления принимаются в будние дни с 16.00 до 20.00, в выходные с 10.00 до 14.00. Также подать заявления можно через портал «Госуслуги» и в многофункциональных центрах Талнаха, Кайеркана и Центрального района. А с 30 августа по 4 сентября такие заявления можно будет оформить в любой участковой избирательной комиссии.

В дни голосования в Норильске члены избирательных комиссий посетят закрытые ведомственные учреждения, больницы и комплексные центры социального обслуживания, приедут на дом к инвалидам.

Краевой избирательной комиссией уже утверждено количество избирательных бюллетеней — 2 051 000 экземпляров.

Чтобы победить в первом туре, кандидат в губернаторы должен набрать 50% плюс один голос от общего числа проголосовавших. Если по итогам первого тура ни один кандидат не наберёт нужное количество голосов, будет назначен второй тур голосования.