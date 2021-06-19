Время пришло

– Дмитрий Викторович, в Норильске вы бываете регулярно...

– В Заксобрании я Норильск и представляю, здесь мой дом. И для меня имеет значение всё, что происходит в городе в частности и на Таймыре в целом. Сегодня в зоне особого внимания — мероприятия, которые должны быть проведены в рамках подписанного в феврале четырёхстороннего соглашения. Благодаря комплексному плану развития Норильск сможет сделать мощный рывок вперёд, поэтому на каждом, кто каким–либо образом причастен к его реализации, лежит громадная ответственность.

Сейчас очень важно проработать алгоритм действий по каждому направлению плана, и в первую очередь в части реновации жилья. 270 миллиардов рублей (120 — по четырёхстороннему соглашению, 150 — от «Норникеля» дополнительно), которые в общей сложности будут получены Норильском на развитие, это огромные средства, которые помогут решить целый ряд вопросов.

Отмечу, что работа по подготовке к реализации комплексного плана развития Норильска до 2035 года является продолжением реализации соглашений, подписанных ещё в 2010 году. Так что не надо думать, что новый этап развития города — это следствие экологических проблем. Проработкой вопросов, связанных с реновацией, уже несколько лет занималось Агентство развития Норильска. Также активное участие в этой работе принимали все руководители города и депутаты Заксобрания, представляющие территорию.

Уникальность сегодняшней ситуации в том, что благодаря постановлению Совета Федерации, которое касалось Норильска, наш город получил настолько объёмное финансирование, какое не выделялось ни одному городу России. Страна и край, оказывая муниципалитету необходимое содействие в подготовке и реализации всех планов, решают задачу развития не только отдельно взятого города, но и всего региона, в частности в области увеличения налоговой базы.

– Достаточно ли активно работает норильская администрация над тем, чтобы реализация комплексного плана началась как можно быстрее?

– Безусловно. Руководители города и края ведут непрерывный диалог, а если возникают споры, то в них, как говорится, и рождается истина. И в ближайшее время мы будем иметь представление о необходимости проведения тех или иных мероприятий не только до 2024–го, но и до 2035 года. Уверен, уже этим летом горожане смогут увидеть первые позитивные изменения в облике города.

Важно понимать — для того чтобы реализовать план, нужно привлечь на территорию специалистов. А для этого нужно законодательно закрепить решения, принятые в связи с этим. Да и по другим вопросам необходима депутатская поддержка. Так что работы у всех много. Но это того стоит. В итоге будет модернизирована жилищная инфраструктура — должно быть снесено 45 аварийных домов, построены 97 новых домов, три объекта культурного наследия будут отреставрированы. В Оганере появится новое пожарное депо. Будет построена ультрасовременная школа, которая станет эталоном для всего региона. И если даже стройка будет создавать некоторые неудобства горожанам, надо понимать, что в результате жить станет намного комфортнее, и немного потерпеть. Давно назрела необходимость в реновации объектов ЖКХ, деньги на это нужны огромные, и теперь модернизацию наконец–то удастся провести.

Серьёзный вопрос — снижение уровня воды в реке Норильской. Руководство города и «Норникеля» сегодня активно взаимодействуют с институтами, занимающимися гидрологией, в итоге будет выбран тот проект, который гарантированно обеспечит город и предприятия качественной пресной водой. Водозабор будет реконструирован, модернизирован, появятся современные технические устройства.

– В одном из интервью вы отметили, что глава государства проявляет к Красноярскому краю в целом и Норильску в частности особое внимание...

– Это вполне закономерно. Норильск становится опорной точкой в освоении арктических территорий. Сейчас, например, на Таймыре, недалеко от Норильска, «Роснефть» реализует мегапроект «Развитие нефтеносной провинции». В него планируется инвестировать одиннадцать триллионов рублей. Уже в следующем году не менее ста миллиардов рублей будет вложено в развитие этого нефтеносного кластера. И после реализации проектов, связанных с развитием этой отрасли, Таймыр выйдет на уровень территорий, занимающих передовые позиции по производству и добыче углеводородных ископаемых. И порядка двух тысяч рабочих мест появится уже в следующем году.

Также сегодня активно обсуждаются вопросы открытия второго терминала в норильском аэропорту, что позволит увеличить пассажиро– и грузопоток и обеспечить транспортную доступность «провинции», и профинансирует это «Роснефть». Так что планы у государства — грандиозные. И Норильску в них отводится крайне важная роль. Нам будут оказывать серьёзную помощь. Ну и требовать, соответственно, тоже будут много. Руководители города прекрасно это понимают и настроены на конструктивную работу. Порой она будет тяжёлой, но главное, что это принесёт достойные плоды.

Стоит упомянуть и ещё об одном крайне важном проекте — это «Южный кластер». «Норникель» планирует инвестировать в него свыше 70 миллиардов рублей. Реализация этого проекта приведёт к модернизации производства предприятий, которые в него войдут. И это в свою очередь должно привести к серьёзному увеличению уровня добычи руды. Это даёт отличную перспективу для развития предприятия и его работников. Руда — вкраплённая, соответственно, её разработка приведёт к тому, что по металлам платиновой группы производство подрастёт почти на 20 процентов. И мы понимаем, что налоговые отчисления будут очень серьёзные — порядка 30 миллиардов рублей в ближайшие годы.

– Как вы оцениваете состояние городского бюджета?

– Благодаря упорному труду норильчан, чёткому взаимодействию, в том числе и представителей Норильска в региональном парламенте, Госдуме, Совете Федерации, норильский бюджет продолжает прирастать. Ещё пять лет назад расходная часть составляла порядка 18 миллиардов рублей, сегодня это уже свыше 23 миллиардов. И ничего страшного, что появился дефицит, из года в год удаётся переходить без особой финансовой нагрузки в виде муниципального долга либо серьёзного дефицита. Город не берёт на себя тех обязательств, которые не смог бы реализовать. И Норильск надёжно защищён благодаря команде норильчан в Заксобрании края, так как участие нашего города во всех государственных программах Красноярского края обеспечивается в том числе и вниманием краевых депутатов к норильским проблемам.

– Как думаете, достаточно ли внимания краевые власти уделяют решению проблем норильского здравоохранения?

– Надо понимать, что колоссальные средства были направлены на купирование проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции. То есть часть денег, запланированных на развитие медицины в городах и районах Красноярского края, ушли на решение более важной на тот момент проблемы. Так, ситуация с ковидом потребовала приобретения дополнительного оборудования. И есть, конечно, в этом и плюс — теперь вся система здравоохранения края подготовлена к подобным вызовам. Большое спасибо «Норникелю», который оказал большую поддержку.

Заксобрание края приняло целый ряд решений и законов, которые позволяют направить дополнительные средства на подготовку персонала, повышение квалификации медработников, а также на поддержку врачей, которые едут работать на Крайний Север.

При этом всё же не стоит забывать об опасности заболеть новой коронавирусной инфекцией, учитывая, что появился новый, индийский, штамм. Поэтому призываю норильчан вакцинироваться. Я, например, болел ковидом год назад, и сейчас привился вакциной «Спутник V». Прививку перенёс хорошо. Так что не сомневайтесь и прививайтесь. Ведь если ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Норильске будет ухудшаться, придётся вводить ограничения. И очень бы этого не хотелось, особенно в преддверии самых любимых праздников горожан — Дня города и Дня металлурга.