Время пробуждения

Торжество над смертью

Древнейший христианский праздник установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, он стал центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. В пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу жизни над смертью. В светской жизни главные атрибуты этого дня — куличи, творожные пасхи и крашеные яйца, которыми люди вознаграждают себя за соблюдение самого долгого и строгого Великого поста. Однако смысл Светлой Пасхи далеко не в разговении, настаивают священнослужители.

– Самый главный тезис христиан, на котором и строится их вера, — человек может воскреснуть из мёртвых, — объясняет священник Димитрий Прохоров. — Это, кстати, выражается и в тех самых главных двух словах «Христос воскресе». Если Иисус, принявший на себя всю человеческую природу, прошёл через смерть, воскрешение и вознесение на небеса, то всё это дано и человеку. В Евангелии описывается такой момент. Иисус проходил мимо Овчей купели недалеко от Иерусалима и увидел человека, который лежал рядом с ней больше тридцати лет. Было поверье — если в определенный день в году опуститься в неё, то можно излечиться от всех болезней. Этого человека никто не погружал в воду, а сам он не мог, так как был парализован. Когда туда пришёл Иисус, мужчину опустили в купель, и он восстал из мёртвых. Это и есть мирское понимание воскресения — когда ты спал 40 лет, и вдруг у тебя открылись глаза, и ты стал другим. В духовной аскетике есть такое понятие, как духовная смерть, — это когда человек не живёт, а существует, утратив высшие человеческие ценности, уподобляясь животным, у которых, как известно, нет воли, они гонимы только инстинктами. Так вот воскресение — это как раз прекращение существования и начало настоящей жизни.

К этому непростому моменту люди готовятся, проходя через пост, который предшествует празднику Святого Воскресения.

– Многие люди считают, что пост — это религиозная диета, что, в принципе, уместно, — отмечает священник. — Да, это возможность позаботиться о своем здоровье, время подумать, что вредно, а что полезно, как вытащить себя из зоны комфорта. Некоторые через это и приходят к пониманию истинного смысла поста, который можно уместить в одной фразе: «Это время, когда человек хочет стать лучше». В церкви и во всём православном мире нет места насилию физическому или духовному. Поэтому в первую очередь нужно хотеть держать пост. Ни один человек не может заставить другого верить. Нужно спросить себя: «А хочу ли я этого?». Далее следует другой вопрос: «Зачем мне это?». Ведь в христианском мире также нет места безрассудности и безответственному подходу, нужно понимать, куда ты идёшь и зачем. Всё это необходимо, чтобы максимально приблизиться к Богу. Если человек решил–таки соблюдать пост, он должен обсудить этот вопрос со священнослужителем, с которым хорошо знаком, обычно таких называют духовниками. Но это для тех, кто живёт церковной жизнью. Если же вы просто изредка захаживаете в храм, то лучше всего обратиться к церковным книгам, которые описывают опыт постящихся людей — святых и мирян. Но самое главное во всем этом — содержание. В это время нужно задуматься о своих взаимоотношениях в трёх векторах. Первый — как я отношусь к себе. Сам Иисус Христос говорил, что человек должен себя любить и не впадать в крайности в виде самобичевания или самолюбования. Нужно занять центральную нишу принять себя. В духовном языке это называется смирением. Нужно оценивать свои действия, ведь и в христианстве судят не человека, а его деяния. Если у вас есть какие– то недостатки, то о них следует задуматься. Второй — отношение к ближнему. Необходимо подумать о своих отношениях с супругом или супругой — искренни ли они, об отношениях с детьми и родителями, родственниками, друзьями, коллегами по работе. Третий вектор самый главный — это отношения с Богом. И здесь единственно верный вопрос, который мы должны задать себе: «Являюсь ли я верующим человеком?». Истинная вера — это не молитвы или посещение храма. Верить — значит, жить в присутствии Бога, осознавать, что в каждый момент вашей жизни, где бы вы ни находились, с вами рядом Господь, он вас видит и слышит, хочет, чтобы вы позволили ему принять участие в вашей жизни, решить ваши проблемы. Вы можете обратиться к нему в любой момент, а он говорит с вами через священное писание. Человек не может знать о присутствии Бога в его жизни, он просто верит. Верующий начинает вести себя по-другому, потому что рядом с ним Бог. Это всё и есть пост — анализ, работа над своими недостатками и вера.

Человеческое воскрешение

– А как подготовиться к тому, что должно перечеркнуть всю человеческую природу? — продолжает Димитрий Прохоров. — Только через любовь. Это понятие пришло не из человеческого мира, а из божественного. Любовь — это не ласки и добрые слова, хотя с этого всё и начинается. Любовь — это жертвенность. Поэтому пост — время, когда мы должны жертвовать собой ради себя (это и есть воздержание), других и Бога. Воскреснуть — значит переделать свою человеческую природу, а для этого нам нужно что–то божественное, нам нужна любовь. Пост — то время, когда мы максимально эту любовь проявляем, и именно это даёт нам способность воскреснуть. Просто проследите за ходом Великого поста. Он начинается со Святой четыре десятницы — сорока дней строгого воздержания, посвященных воспоминаниям о том, как Иисус Христос постился в пустыне после погружения в реку Иордан. Затем идёт Страстная седмица — неделя, предшествующая Пасхе, когда мы вспоминаем Тайную вечерю, предательство Иуды, предание суду, распятие и погребение Иисуса Христа. Все эти дни мы ходим в тёмных одеждах. А в Великую субботу, за день до святого праздника, священнослужители переодеваются в белые одежды, так постепенно меняется и настроение. Это выход из минора, в котором люди прожили больше сорока дней, в нейтральное светлое состояние души. А уже в ночь на Пасху происходит настоящий эмоциональный взрыв, ког- да все переоблачаются в красный цвет, приходит настоящий праздник, потому что смерти больше нет.

Молитва о мире

В этом году светлый праздник Христова Воскресения выпал на сложный период. И сегодня в Русской православной церкви главной молитвой остаётся Молитва о мире.

– В христианстве нет места эмоциям, которые приводят к страстям, — рассказывает священник. — Взгляните на наши иконы — выражение лиц святых спокойное, даже нейтральное — ни зависти, ни злости, ни радости. Икона и есть образец духовного мира. В обычном мире человек постоянно на что–то реагирует, и эмоции приводят к искушениям, быстрым выводам, помутнению рассудка. Всё это грехи и искушения, которыми человек сам себя наказывает. Действия, которые он предпринимает гонимый эмоциями, могут привести к плохому исходу. Поэтому в сложное время нельзя поддаваться страстям — слепо обвинять кого–то, провоцировать на злодеяния. Отсутствие эмоций полезно для человека, христиане придерживаются такого состояния. Мы призываем к этому: не делайте поспешных выводов. Это не значит, что нельзя радоваться, мы говорим, что это нельзя превращать веселье во что–то отвратительное, нечеловеческое и безумное. Церковь реагирует на любую скорбь молитвой и миротворческой позицией. Мы не должны обращаться к Богу с позиции, что кто–то хороший, а кто–то плохой. В этом смысле Молитва о мире идеальна, она очень лаконично и грамотно выстроена. Все мы родились от одной купели крещения, молим о помощи святых, которые стоят перед Богом и просят о нашем объединении. Именно так должны поступать христиане в подобных случаях.

Агафангел, епископ Норильский и Туруханский:

— Дорогие норильчане! Поздравляю вас с великим праздником Христова Воскресения! В эти дни мы с особой радостью повторяем пасхальное приветствие, вкладывая в него веру в то, что искупительная жертва Христа принесла нам свободу от губительного греха, подарила вечную жизнь. Христос подарил нам свою любовь, и сердце каждого из нас не только с благодарностью принимает её, но умножает и щедро делится с окружающими. Заповеди, оставленные нам Спасителем, многие века являлись нравственной и культурной основой жизни нашего народа, объединяют нас, независимо от степени воцерковлённости. Христос воскресе — пусть эта радость сделает праздник общим, пусть он придёт в каждый дом!