Время счастья

Шахта вместо музыки

Недавно свой юбилей в Белгороде отметила ветеран «Шахтспецстроя» Виктория Паскевич. Эта фамилия была весьма известна в Норильске с 1960–х. Аскольд Паскевич, муж Виктории Федоровны, вошёл в историю города как легендарный диктор Норильской студии телевидения. Вместе они счастливо прожили пятнадцать лет, и уже около сорока лет Виктория Федоровна преданно хранит память о своем талантливом супруге.

Нам очень хотелось поздравить замечательную землячку с юбилеем. И мы обратились к коллеге Наталье Дединой, которая вместе с Александром Падалица организовали норильское землячество в Белгороде. Они навестили Викторию Фёдоровну в день юбилея, передали от нас цветы.

Шахтёрская судьба Виктории Паскевич явно была предопределена. Когда её героический отец, выходец с Украины, Фёдор Гапоненко вернулся в победном 1945–м с войны, его направили на восстановление шахты «Западная капитальная» в Новошахтинск Ростовской области. Маленькая Вика любила ходить к папе на работу, приносила обеды, с интересом разглядывала копёр — временное сооружение для производства работ в стволе шахты, — так ей объяснили взрослые. А ещё она узнала: раз без остановки крутятся колесики подъёмной машины, значит, шахта выполняет план по добыче угля. Однажды мама, инженер–строитель, показала ей институт в Новочеркасске, который в своё время она окончила. И дочка решила не музыкой заниматься, о чём так мечтала мама, а поступать на горно–механический факультет столь впечатлившего её учебного заведения. И 20 человек на место не стали для решительной девушки помехой.

Специалист по строительно–дорожным машинам и оборудованию, она получила в 1964-м распределение в Норильск, в едва родившийся «Шахтспецстрой», где 35 лет трудилась в отделе главного механика.

Виктория Фёдоровна вспоминает, что Норильск встретил радушно. На работу в Талнах возили спецрейсом, там тогда было всего три дома, а рудник «Маяк», её первый объект, только начинали строить. На работу её принимал первый начальник «Шахтспецстроя» Даниил Леонидович Давидович. Он по–отечески относился к прибывшей молодёжи. И главный инженер Иван Васильевич Бурыгин, и главный механик Анатолий Яковлевич Фролов старались дать новобранцам «хорошее производственное воспитание». И ребята старались, били рекорды скоростной проходки. Деятельную и ответственную Викторию избрали секретарём комсомольской организации, она вместе с товарищами не раз принимала участие в передачах Норильской студии телевидения. Здесь и нашла настоящую любовь.

Зять «Шахтспецстроя»

Молодой диктор Аскольд Паскевич, заприметив красивую, неприступную Викторию во время одного из прямых эфиров, со временем сумел завоевать её сердце, они создали семью. Их первенцем в 1970–м стала дочь Светлана, а в День Победы, в 1975–м, родился сын Виктор, которого судьба, как и маму, определила в горняки. В ноябре прошлого года «Заполярная Правда» рассказала об этом замечательном специалисте, удостоенном звания «Заслуженный шахтёр России».

Семья Виктории с радостью приняла зятя, которого в те годы в Норильске боготворили. По словам его друга и коллеги, не менее известного диктора Эдуарда Тараканова, «Аскольд был исключительно жизнелюбивым, весёлым, незлопамятным человеком, душой компании». Норильчане ценили его не только потому, что он эффектно выглядел и вещал с экрана телевизора, а ещё и за добрый нрав, умение дружить, за артистизм натуры. Ему всегда была рада журналистская братия, деятели театра, которых гостеприимные Паскевичи любили принимать у себя дома. Со знаменитыми гастролёрами, а тогда в Норильск приезжали всесоюзные любимцы — певцы Муслим Магомаев, Сергей Захаров, Валерий Ободзинский, лёгкий и искренний в общении диктор Паскевич быстро находил общий язык. Однажды на электричке запросто помчался провожать в аэропорт Николая Сличенко. Заметим, что богемная жизнь не мешала Аскольду Алексеевичу оставаться преданным семьянином, жена говорит, что была за ним как за каменной стеной.

Весьма интересна история приезда Аскольда Паскевича в Норильск. Он родом из Кургана, его дед из священнослужителей, а отец и мама — учителя. Паскевич, обладатель хорошо поставленного голоса редкого тембра, начинал на радио в родном городе. Потом работал диктором на телевидении в Сочи, где нередко отдыхали первые советские космонавты, диктор не раз играл с ними в бильярд. Однажды, благодаря дружбе с руководством санатория «Заполярье», Паскевич познакомился и с директором Норильского комбината Владимиром Ивановичем Долгих, который и пригласил его на Крайний Север, где к началу 1960–х родилось своё телевидение, ставшее культурным монополистом в нашем заполярном городе.

Творческая жизнь в Норильске кипела. В недавно открывшемся Дворце культуры комбината особой популярностью пользовался народный хор под руководством Нины Устиновой, народ любил и выступления женского трио Медного завода. На высокой культурной волне горнячка Виктория Паскевич поступила на вечернее отделение музыкальной школы по классу фортепиано. Она всегда в своём стремлении к творчеству чувствовала поддержку любимого мужа, которого горняки шутя прозвали «зятем «Шахтспецстроя». И рабочие, и инженерный состав очень ценили его дружеское участие в жизни коллектива, в котором трудилась жена телезвезды. Нередко вместе с диктором Натальей Никитиной он был ведущим праздников в «Шахтспецстрое».

Виктория Фёдоровна с большим уважением вспоминает своего руководителя Данилу Никитовича Волкодава, который зорко следил не только за производственными успехами своих горняков, но и творческими. Старые норильчане помнят, какие интересные вечера проходили на турбазе «Шахтспецстроя» «Жарки», здесь, по сути, зарождался и клуб любителей творчества Владимира Высоцкого «Нерв» под руководством заместителя начальника управления Валерия Сахарова. Горняки в 1970–х втихаря перепечатывали на машинке стихи Высоцкого и передавали друг другу, эти пожелтевшие листочки хранятся в домашнем архиве семьи Паскевич.

Мемуары о Норильске

Аскольда Паскевича не стало из–за тяжёлой болезни в сентябре 1982 года, он упокоился в Новошахтинске, родном городе супруги. Заботливые родные, друзья и коллеги помогли Виктории поставить на ноги двоих детей–подростков. Почти двадцать лет назад Виктория Паскевич уехала в Белгород, где для норильских горняков построили кооперативное жилье. Сейчас она живет с 23–летней внучкой Викторией, которая окончила институт и получила специальность «менеджер по туризму». Её старший внук, 29–летний Аскольд, названный в честь деда, как спасатель несёт вахту в Арктике. А 25–летний внук Владимир только начинает свой трудовой путь на комбинате после окончания Норильского индустриального института.

Виктория Фёдоровна очень сожалеет, что любимый муж не дождался внуков и так и не станцевал вальс со своей дочкой–красавицей Светланой, так похожей на маму. Виктория Фёдоровна после ухода любимого человека всю свою жизнь посвятила детям и внукам. Родные советуют ей написать мемуары, чтобы рассказать о своей интересной норильской жизни с Аскольдом Паскевичем. Виктория Фёдоровна говорит, что на это её вдохновляет и внимание «Заполярной Правды», и давняя крепкая дружба с Владимиром Петровичем Механиком, с которым они вместе трудились в «Шахтспецстрое».

А день своего 80–летия Виктория Паскевич назвала днём счастья, в который вспомнились самые яркие моменты жизни. Она назвала истинным счастьем своих прекрасных родителей — высококультурных, эрудированных людей, воспитавших в ней любовь к искусству. Счастьем стал и выбор профессии, работа в

Норильске, который подарил ей встречу с Аскольдом Паскевичем. Виктория Фёдоровна и сегодня старается поддерживать отношения с коллегами по «Шахтспецстрою» и бывшими работниками Норильской студии телевидения. Любовь к Норильску продолжает жить в её сердце. Она всегда в курсе норильской жизни, в том числе и благодаря нашей газете, номера которой ей регулярно отправляет дочь Светлана. Паскевичи утверждают, что «Заполярная Правда» уже более полувека остаётся их любимой газетой.