МАУ ИЦ «Норильские новости»

Все что нужно знать о поступлении в вуз

Все что нужно знать о поступлении в вуз

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Все что нужно знать о поступлении в вуз

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В вузах Красноярского края с 20 июня начинается приемная кампания. Скорее изучайте карточки, чтобы не пропустить главное!

16 июня в 11:17 590
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