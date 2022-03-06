Все цвета жизни

Итак, она звалась Татьяной…

«Как же я люблю конец недели!» - поправляя длинные завитые локоны, улыбается своему отражению в зеркале стройная шатенка. Ведь именно в пятницу и субботу можно снять строгий неброский однотонный деловой костюм и черные туфли-лодочки, а вместо них надеть яркий жакет или платье, достать из шкатулки сверкающий браслет или брошь, распустить аккуратно забранные на затылок волосы. На её столе уже лежат заготовленные к предстоящей торжественной церемонии бракосочетания паспорта молодоженов и то самое розовое свидетельство, о котором, как принято считать, так мечтают женщины и которого жутко бояться мужчины. Фамилии, имена, отчества и даты рождения сверены, номер актовой записи проставлен. Татьяна, со звучной фамилией Трубецкая, за восемнадцать лет работы в органах ЗАГС выдала таких свидетельств о заключении брака больше двух тысяч.

«Эх, ещё бы накрасить губы моей любимой прозрачно красной помадой, - вздыхает женщина. - Да только кто ж её увидит под маской? Ох уж эти строгие санитарно-эпидемиологические требования, как же беззаботно и шумно было у нас в ЗАГСе ещё два года назад, когда не ограничивали в количество гостей и некоторые свадьбы напоминали нашествие цыганского табора с песнями и танцами. Ну ладно, пора в зал торжеств».

Сегодня Татьяна, главный специалист норильского территориального отдела ЗАГС, спускается по крутым ступенькам с третьего на второй этаж спокойно, даже вальяжно, а не мчится, волнуясь и отстукивая своими пятисантиметровыми каблуками, как начинающий сотрудник, повторяя на бегу заготовленную торжественную речь. Тем более там внизу уже подстраховывает помощница. Распорядитель Вера Хорошавина настраивает виновников торжества и их гостей на предстоящую церемонию: «Все готовы? Заиграет музыка, распахнутся двери, спокойным шагом молодожёны проходят в зал. Уважаемые гости, вы проходите следом, становитесь позади красивым полукругом, чтобы всех смог запечатлеть фотограф. Выражать эмоции, хлопать и кричать «Ура!» никто не запрещает, напротив, мы даже рекомендуем».

«А ведь я тоже начинала с этого, - подумала Татьяна, пробегая мимо уже организованной процессии. - И прошла все этапы и виды работ, которые должны пройти пришедшие на эту службу специалисты… О, Марш Мендельсона, мне пора!».

Не только праздник

Она пришла работать в норильский загс в 2004 году. Сегодня в стране не существует конкретного института, который бы готовил специалистов именно для органов записи актов гражданского состояния. В эти отделы принимают людей преимущественно с юридическим образованием, так как работать придется с кодексами, законами и прочими нормативными актами, документацией, архивами. Но Татьяна сегодня точно знает: профессиональный опыт приобретается на месте, он передаётся от работника к работнику, можно сказать, из поколения в поколение...

Сидя уже за своим рабочим столом, в перерыве между торжественными регистрациями, Татьяне вдруг вспомнилось: она ведь совершенно случайно узнала, что норильскому отделу требуется сотрудник. И как можно было упустить такую возможность? Ведь что такое ЗАГС в представлении обывателя – шикарное белое платье невесты, море цветов, брызги шампанского, только веселые лица вокруг и бесконечное счастье, которое ждёт два любящих сердца впереди... Праздник, да и только!

«Руководитель провела со мной беседу, и я приняла участие в профессиональном конкурсе», - и сегодня события почти двадцатилетней давности вызывают гордость. Тогда краевое управление загса проводило набор сотрудников через тестирование, также учитывалось знание законов, владение русским языком и наличие если не каллиграфического, то непременно разборчивого почерка. Также из обязательных требований - умение общаться с людьми и грамотная речь. Татьяна прошла все этапы испытания и её приняли на работу. Как же она была счастлива!

Но в первый рабочий день девушку усадили за выдачу справок и повторных - утерянных или испорченных - документов. Но даже подумать «что-то здесь не так» времени у начинающего специалиста просто не было. Сотрудники загсов смеются: мы никогда не будем безработными! Это одна из тех служб, на работу которой ничто не влияет: ни сезонность, ни урожайность, ни набег саранчи, ни пандемия, ни экономические кризисы, ни международные конфликты, ни полярный день с полярной ночью. Людям всегда будут нужны документы, начиная с рождения и заканчивая уходом в мир иной, - все юридические документы оформляются в загсе.

«Боязно было, - призналась себе Татьяна. - Первые шаги на работе были осторожными, задавалась вопросом: правильно ли я всё делаю». Дело осложняло то, что документы выписывались вручную. «Рука от волнения дрожит, но никакой размашистой врачебной вязи допустить нельзя! Эта справка должна быть понятна не только мне и моим коллегам, она ведь пойдет дальше, по другим инстанциям. И, главное, никаких ошибок! Здесь буквально каждая буква очень важна: например, «е» и «ё» в юридической документации - совершенно разные символы, которые в дальнейшем могут повлиять на многое. Какое же счастье, что сегодня мы составляем документы в электронном виде! Впрочем, я достаточно быстро освоилась», - взбодрила себя главный специалист.

«Когда есть такая поддержка коллег, как в нашем коллективе, больших проблем не возникает. Тем более, когда дают опытного наставника, который не просто за тобой следит, но и учит, направляет, помогает, корректирует и верит, за спиной вырастают крылья. Ах, дорогая моя Антонина Николаевна Хохлова, - даже не заметила, как расплылась в улыбке Татьяна Трубецкая, вспомнив свою наставницу, - вы же тридцать три года отработали в органах загс!» Ведущий специалист норильского отделения, а сегодня счастливая пенсионерка, была одновременно и требовательной, и понимающей. Через неё прошли целые династии – сначала она регистрировала брак семьи, после выдавала свидетельство о рождении ребёнка, в итоге женила и его. «Как многому я у вас научилась и вроде даже ошибок не совершала», - с благодарностью подумала старательная ученица.

А с какими только ошибками люди не обращаются в ЗАГС. Вот прожил человек всю свою жизнь спокойно, а в преклонном возрасте приходит за своим повторным свидетельством о рождении. Ну, понадобилось… И тут выясняется, что в актовой записи у него указано другое отчество или дата рождения, в названиях населенных пунктов часто встречаются ошибки.

«Говорю же, раньше практически все документы составлялись вручную, - заглядывая в папки на рабочем столе компьютера, снисходительно оправдала предшественников Татьяна. - Сначала заполняли актовую запись, лишь после вписывали данные в документ, на этом этапе и могли возникнуть ошибки, свою лепту вносили и сотрудники паспортных столов, что тут греха таить».

Бывает и не до смеха: выходит человек на пенсию или вступает в наследство, поднимаются документы, а там данные о родителях не так указаны или ещё что-нибудь, а он уже жизнь прожил - школу закончил, в армию сходил, образование получил, женился, развёлся, детей нарожал, такие цепочки иногда приходится расследовать, заправский детектив обзавидуется. Вот и приходится вносить исправления в документы, а для этого нужно собрать всё воедино с момента рождения - сравнив, обнаружить ошибки, найти первоисточник неверной информации, прийти к общему знаменателю и поэтапно навести во всех документах порядок. Хорошо, что в октябре 2018 года в стране ввели Единый государственный реестр актов гражданского состояния, до этого же приходилась поднимать архивы вручную, сколько письменных запросов сделано, с какими только регионами и странами не связывались…

«Ах да, дорогой ты мой человек, - погасив экран компьютера, рассмеялась Татьяна. – Вот буквально недавно, осенью прошлого года, завершила с тобой большую работу. Мы буковка к буковке полтора года, можно сказать, прожили вместе». Обратился-то с каким-то плёвым исправлением, и тут понеслось. Мужчина родился на Украине, для уточнения данных сделали немало запросов в Незалежную. Оттуда очень долго шли ответы, но дождались. А после ещё по нескольким регионам нашей страны пришлось «прогуляться», ведь дважды он вступал в брак, дважды – развелся, стал отцом. «Ой, чуть не забыла, даже на каком-то этапе своей бурной жизни вам, дорогой мой, вздумалось сменить фамилию и, что любопытно, каждый раз, практически в каждом документе, ошибки нарастали как снежный ком! Уф… Справились. Надеюсь, сейчас у вас всё хорошо. И, кстати, добрый совет: проверяйте внимательно все свои данные при получении любых документов, я вам это как повидавший виды сотрудник ЗАГСа говорю».

От печали до радости

«Так, воскресенье и понедельник - выходные, - сверяет свой рабочий график главный специалист норильского территориального отдела ЗАГС. - Вторник – принимаем заявлений на регистрацию брака, в среду – смена имени и исправление ошибок в документах, на четверг назначили выдачу свидетельств о рождении и смерти. Ах да, и во все эти дни надо определить время на проведение неторжественных регистраций».

К скромным церемониям бракосочетания её допустили уже через месяц работы в загсе. В торжественный зал не сразу попадают, там требуется создать особую, праздничную атмосферу, сотрудника без подготовки к торжественным регистрациям не допустят. «Бойцы пристреливаются» на неторжественных регистрациях, где обстановка более непринужденная.

«Пара пришла просто расписаться и получить свидетельство с гербовой печатью, почему же меня так трясёт, как будто я сама выхожу замуж? Хорошо, брачующихся предупреждают, что церемонию проведет начинающий сотрудник, чтобы в случае каких-то огрехов к нему были лояльны. Благо, люди к этому относятся спокойно, с позитивом и даже с добрым любопытством, поддерживают».

После молодой специалист перешла к расторжению браков, вот тогда-то весь праздничный флёр и улетучился. Да, есть и обратная сторона медали. Чтобы сильно не расстраиваться, она начала относиться к этому виду деятельности исключительно как к юридическому процессу - всё по букве закона: «Развод – это официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами». Внимание перевела на то, чтобы всё сделать правильно, старалась не думать, что в этот момент рушится семья. Лишь позже, когда руку набила, текст отскакивал от зубов, процедура была доведена до автоматизма, появилось время на размышление. И стала реагировать - грустить, сочувствовать, особенно когда расстаются молодые, только поженившиеся люди, или наоборот те, кто вместе уже много-много лет. Можно, конечно, поразмышлять о судьбах человеческих, вот только мысли все должны остаться при ней. Сотрудники органов ЗАГС не имеют право советовать, влиять на решение граждан, делать за них выбор и тем более высказывать свою точку зрения. Сегодня уже главный специалист успокаивает себя тем, что расставание – это новый этап. Причины разводов бывают же разными. Кто-то относится к этому даже философски - да, жили вместе, да, не получилось, и это решение становится абсолютно верным, зачем обманывать друг друга. В этом случае люди расходятся спокойно, остаются друзьями. Не мало повидала пар, которые достойно прошли судебные разбирательства и, забрав у неё серые свидетельства о разводе, поворачивались друг к другу с улыбкой и говорили: «Ну что, пойдем отметим!»

Да, случалось, что в её кабинете бывшие муж и жена ругались, язвили в адрес друг друга. Но это случается крайне редко, ведь зачастую весь этот негатив выплёскивается на судебных процессах: там и злятся, и обвиняют друг друга, там делится имущество и дети, а в ЗАГС уже приходят перегоревшие, только за составлением юридического акта. В этот момент уже не нужно участвовать в примирении, не стоит произносить напутственных слов, людям самим уже этого не нужно. Всё свершилось, занавес.

«Что скрывать, часто бывает, я женю пару, запоминаю их - они такие красивые, милые и всё у них должно быть хорошо, а через какое-то время они стоят перед моим столом, а я распечатываю свидетельства о их разводе, - взгрустнулось Татьяне.

«Много ли таких случаев? Конечно! Злая статистика показывает, что больше половины зарегистрированных браков распадаются. C'est La Vie! Я, конечно, могу всё принимать близко к сердцу, но давай признаемся, если ты начнёшь за всё переживать, тебя точно больше ни на что не хватит. Не только горнякам, металлургам и почтальонам должны выдавать молоко за вредность, но и нам! Уж прости, но лучше эмоционируй на свадьбах», - одёргивает себя главный специалист норильского загса.

Ей до сих пор тяжело разводить своих знакомых, которых знаешь и понимаешь, что стоит за их расставанием, но с советами и сожалением лезть глупо. Все взрослые люди, они приняли это решение, её работа – зафиксировать этот факт юридически. Как там говорят: жили себе просто и жили, были счастливы, а поженились - сразу и развелись. Может, после получения штампа в паспорте некоторые люди сильно меняются, появляется обостренное чувство собственности или, напротив, нездоровая расслабленность, всё уже случилось, можно больше не стараться. Семья – это ежедневная кропотливая работа, над своими отношениями нужно денно и нощно трудиться. Уж это они, сотрудники загса, знают лучше всех.

«Но разводы далеко не самая сложная процедура, - Татьяна знает что говорит, - сложнее всего выдавать свидетельств фиолетового цвета. Смерть – это всегда больно. Люди приходят с горем, многие плачут, у них тяжелая энергетика и, хочешь не хочешь, берёшь негатив на себя. И к этому невозможно привыкнуть. Полтора года назад она даже попросила у руководителя поручить ей другую работу, да хоть на те же справки перевести. Как же она благодарна всему коллективу, что дали ей передышку. Впрочем, они все с этим работают, им не нужно ничего объяснять. Когда читаешь диагноз, что стал причиной смерти, случается, примеряешь его на себя. Здесь все стараются абстрагироваться: «Мы просто создаём документ, у нас не должно быть лишних мыслей, что это некогда был живой человек, какое горе сейчас переживают его любящие люди». Тяжело даётся заполнение акта регистрации, куда нужно подробно вписать то, что описал патологоанатом в медицинском свидетельстве - диагнозы или другие причины, приведшие к гибели: аварии, суициды, тяжелые болезни, насильственная смерть, старость… Самое ужасное - регистрировать смерть детей и гибель целой семьи. После такого приходишь домой и сразу собираешь семейный совет – как молитву зачитываешь: туда не ходи, этого не делай, об этом даже не помышляй. Потом даешь указание себе, не принимай близко к сердцу, иначе перегоришь».

Отдохнув за другим видом работы, она снова вернулась к полному выполнению всех своих обязанностей.

«Хорошо, что есть ещё зелёные свидетельства… Рождение ребенка – это же так прекрасно!»

Наливая чашечку чая, Татьяна с улыбкой припомнила, что вначале её карьеры с ней произошел курьёзный случай. Она регистрировала рождение ребенка и хорошо запомнила мать, потому что женщина была очень позитивной и просто излучала доброту и положительные эмоции. Она решила назвать свою дочь Александрой. И вот при непринужденной беседе молодой специалист Татьяна вдруг произнесла, что есть ещё и производная от этого имени – Александрина. У женщины буквально заблестели глаза и она выпалила: «Давайте назовем мою девочку Александриной!» Сказать, что в этот момент Татьяна Трубецкая испугалось - это ничего не сказать. В висках запульсировало: «Что же я наделала! Нам нельзя влиять на решения людей! Вот сейчас назовет так свою дочь, а позже пожалеет!» Девушка уже рисовала в голове картину, как недовольная женщина через некоторое время возвращается в их отделение и жалуется руководителю: это сотрудница на меня надавила, переубедила, перенаправила и я приняла неверное решение. Татьяна сразу пошла на попятную: «А может всё-таки Александра, как вы изначально и хотели?». Но женщине настолько понравилось случайно озвученное имя, что её уже было не переубедить, и свою дочь она назвала Александрина. Спустя лет восемь эта позитивная женщина вернулась в загс… За повторным свидетельством о рождении. Она вспомнила этот случай и призналась, что очень довольна этим именем и её дочурке тоже нравится, как её величают.

Под Марш Мендельсона

«Наконец-то случилось! Я всё-таки войду в этот зал и буду проводить торжественные регистрации! Кажется, так я визжала?, - попивая чай, вспоминает Татьяна Трубецкая в ожидании следующей церемонии. - Да даже если и не так, что такого… Это же всё-таки праздник!». Хихикая, снова заглядывает для проверки в документы новобрачных уже очень опытный регистратор.

Перед тем как сотруднику разрешат выйти к молодоженам в церемониальный зал, он обязан пройти ещё один кастинг. Руководитель отдела и старшие коллеги должны прослушать и утвердить заготовленный тобой текст. Да-да, каждый работник, проводящий бракосочетания, сам себе пишет речь. Конечно, существует обязательная фабула – приветствие, озвучивание фамилии, имени, отчества молодоженов, после нужно спросить и обязательно получить согласие на вступление в брак, далее - подписание актовой записи, обмен кольцами, первый супружеский поцелуй и поздравительная речь. Всё остальное – это наработки самого сотрудника. Кроме того, к этой церемонии новичка готовит курирующий его сотрудник и в первое время даже находится рядом со своим подопечным - контролирует его первые браки (во всех смыслах).

«Мои старшие коллеги думают, я не знаю, что все они сейчас стоят за дверью и подслушивают! Ну, слушайте, слушайте, я к этой церемонии готовилась тщательно и всё вызубрила наизусть! Ну, давай, Таня» - на первой торжественной регистрации она испытывала и тревогу, и азарт. Сейчас, отодвинув пустую чайную пару, она искренне рассмеялась: «В итоге я тогда всю речь, как стих, прочитала… Да, это было выразительно – с чувством, с толком, с расстановкой. В школе я училась хорошо, так что с декламацией у меня никогда не было проблем. А вот проникновенности не хватило… Но ничего, со временем все приходит – и паузы в нужный момент делаю, и интонацию, где надо, смягчаю. В общем, всё хорошо».

Торжественный зал – это же отдельная история. Когда звучит Марш Мендельсона, двух захватывает всегда и у всех. Молодожёны волнуются, их близкие переживают, все слегка взвинчены. И у неё, даже спустя много лет, порой запирает дыхание, сердце выскакивает из груди, а глаза на мокром месте.

Татьяна очень любит тематические свадьбы - через норильское отделение прошли уже гангстеры Чикаго, промчались байкеры, помахали своими световыми мечами фанаты «Звёздных войн» с Дартом Вэйдером во главе. Часто бывают свадьбы в едином цветовом оформлении, радужные, звёздные. А какой шум стоял в стенах этого Дворца бракосочетания, когда наступала красивая дата: 03.03.2003, 07.07.2007, 11.11.2011. Молодожены шли потоком, каждый ждал и верил, что такое сочетание цифр принесёт их паре удачу, вечную любовь и долгую совместную жизнь.

«Как же я согласна с нашим руководителем Ириной Штучной, которая не устает повторять, что ещё ни одна красивая дата не спасала пару от развода. Трудитесь над своими отношениями сами! - проскочила мысль в голове у Татьяны. - А в остальном мы молодоженам обязательно поможем, даже не сомневайтесь».

Уж сколько было случаев, когда от большого волнения кто-нибудь из молодых ронял кольцо. Но здесь обычно помогают родные и гости, они молодцы, что не теряются, быстро поднимают, и церемония продолжается. Можно и разрядить обстановку: «Смотрите, как далеко укатилось, так же долго и вы будете жить! Но, главное, вместе и счастливо».

Татьяна часто задумывается, как же донести до людей: мы - люди, отвечающие за регистрации браков, точно знаем, все это – суеверия, глупость! Не обращайте на эти приметы внимание, в день свадьбы это всё на столько не важно! Веришь - тем самым и притягиваешь негатив.

Она никогда не забудет ту милую девушку, которая от долгой свадебной подготовки и переживаний запуталась и надела обручальное кольцо жениху на левую руку. Как же она расстроилась! Как же она плакала! Тогда новобрачную успокаивал, кажется, весь норильский отдел загс. Пришлось даже Татьяне свою историю рассказать. Когда они с мужем готовились к своей свадьбе, заказали кольца в другом городе, и её кольцо не успело прийти ко дню регистрации. Любимый надел на её палец кольцо, подаренное на помолвке.

«Да, кольца считают особым символом любви, но не стоит забывать, что это, в первую очередь, всего лишь украшение. Надеюсь, у этих ребят сейчас всё хорошо, и они проживут вместе долгую и счастливую жизнь!» - Татьяна выдохнула и встала из-за рабочего стола.

У неё сейчас ещё одна регистрация, а после всё, домой… Каким бы ни был прекрасным день свадьбы, он всё равно забирает много энергии. Сначала присутствует эйфория, хочется петь, танцевать и радоваться. Но в конце рабочего дня, когда за спиной семь торжественных регистраций, наступает опустошение. Это у всех так, сотрудники загса отдают все свои силы и эмоции людям, переживают с ними и горести и радости. Так, всё, конец рабочего дня.

Она вышла на улицу, вдохнула полной грудью, мелкий мягкий снежок защекотал нос. Сейчас она зайдет в магазин, купит сладостей для тринадцатилетнего сына и пятилетней дочурки, а дома её уже ждёт Он. В январе Татьяна с мужем отметили свое 15-летие, нет, не дня регистрации, а именно начало их отношений. Она точно знает и чувствует: сегодня у них новый этап в жизни. За это время они уже научились решать все бытовые проблемы легко, без взаимных упреков и обвинений. И у них снова наступил конфетно-букетный период, большая любовь, крылья за спиной и бабочки в животе. «Вот бы у всех было так», - кокетливо улыбнулась Татьяна Трубецкая – главный специалист норильского отделения ЗАГС. Потом отдернула сама себя: «Пусть будет как будет…», - вспомнив, что в ящиках её рабочего стола лежат чистые заготовленные свидетельства разных цветов.