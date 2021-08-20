Все фактически проживающие жильцы из аварийного дома на ул. Надеждинской, 1, переселены

Всего в аварийном доме – 86 жилых помещений. Только в одном случае потребовалось обращение в суд: полтора месяца люди отказывались покинуть опасное здание. Сообщалось, что их не устроила площадь квартиры, предоставляемой взамен сегодняшнего жилья, затем расположение домов, куда предлагалось переселиться, и техническое состояние квартиры. В досудебном порядке договориться стороны не смогли. Однако сегодня, отмечает Кирилл Демидов, начальник управления жилищного фонда администрации Норильска, этот вопрос улажен, люди переехали. Но поскольку они не сдали ключи от прежней квартиры, иск ещё в суде.

- Сегодня в обед переехала последняя жительница дома, теперь людей там не осталось. МУП «КОС» полностью перекроет подачу энергоресурсов, УК закроет окна первого этажа и законсервирует вход в здание. Оно уже ограждено со стороны главного фасада, в дальнейшем ограждающие конструкции выставят по всему периметру здания, - отметил начальник жилфонда.

Он также напомнил, что в настоящий момент жители ул. Надеждинской, 1, переезжают в маневренный фонд. Те, кто занимал квартиру в аварийном доме по договору соцнайма, получают другую квартиру по этому договору, уже для постоянного проживания, а с собственниками будет решаться вопрос отдельно.

- Им предоставят выкупную цену или иное равноценное жильё. Сейчас специалисты администрации города занимаются процедурой изъятия земельного участка - ждём соответствующего распоряжения, и независимые эксперты оценят стоимость квадратного метра. После чего начнётся работа с собственниками жилых помещений по выплате им денег за квартиры, - пояснил он.

В жилфонде добавили, что переезд жильцов из аварийного дома преимущественно был организован за счёт муниципального бюджета, а те, кто осуществлял процедуру самостоятельно, могут рассчитывать на компенсацию понесённых расходов по предоставлении чеков.

- Расселение прошло в довольно короткий срок, сравнивая с иными случаями расселения домов. Фактически оно заняло полтора месяца, за исключением отдельных ситуаций. Да, некоторых граждан не устраивали предложенные нами адреса маневренного фонда. Напомню, такое жильё предлагается, исходя из нормы метража на человека; кому-то не нравились варианты в Кайеркане или в Центральном районе. Мы можем понять людей, которые спокойно жили в своих квартирах и не планировали такие хлопоты. Главное, что в итоге всё завершилось благополучно, и ни один человек не остался в потенциально опасном доме, - заключил Кирилл Демидов.