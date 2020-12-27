Наш город — единственный в крае, где недавно организовали свой IT–Куб, центр цифрового образования детей.

Конкурс Министерства просвещения РФ был объявлен в 2019 году, и Агентство развития Норильска выступило с инициативой создания в нашем городе образовательной площадки. Идею поддержали администрация Норильска и эксперты из детского технопарка «Кванториум» в Красноярске. Норильчане, представив необходимые документы, победили в конкурсе. С осени этого года более 400 ребят от 7 до 18 лет занимаются с педагогами IT–Куб.Норильск, пока в режиме онлайн. В середине декабря состоялась церемония открытия центра после завершения масштабных ремонтных работ. Он располагается в части помещений третьего и четвёртого этажей Норильского техникума промышленных технологий и сервиса на улице 50 лет Октября. Занятия здесь начнутся после снятия режима ограничений.

IT–Куб.Норильск — часть федеральной сети таких центров для учащихся 1–11–х классов в рамках национального проекта «Образование». В России уже более 70 IT–Кубов, а через три года их может стать около 340. Ребята занимаются по программам, направленным на ускоренное усвоение актуальных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Список партнёров сети весьма впечатляет: Яндекс.Лицей, сетевая академия CISCO, «Кодвардс», «Алгоритмика», АЛРИИ, Samsung и другие лидеры IT– индустрии.

На открытии центра первый заместитель директора АРН Константин Горбунов поделился с журналистами:

– Есть перспективы развития города, образовательного рынка. Дети, которые пройдут программы в IT–Кубе, смогут в дальнейшем получать образование в НГИИ. Стратегия института подразумевает создание и расширение направления, связанного с подготовкой по специальности в области информационных технологий. И сам формат IT–Куба предусматривает участие норильских детей в выездных олимпиадах. Очень ожидаем, что они будут достойно представлять наш город на всероссийских и зарубежных мероприятиях.

Первое занятие в новом помещении по направлению VR/AR (виртуальная и дополненная реальность) было проведено наставником IT–Куб.Норильск Анной Толкачёвой. Она рассказала, что здесь дети научатся пользоваться фотошопом, погружаться в виртуальную реальность, будут пытаться создавать свои видеоприложения, игры, изучат основы 3D–моделирования. А в идеале, освоив базовую технологию дополненной реальности, начнут реализовывать художественные проекты.

Анна — известный медиахудожник, исследователь, разработчик, участник международных проектов и выставок. Она из Нижнего Новгорода, уже не раз сотрудничала с Музеем Норильска, среди её работ — большой документальный фильм в виртуальной реальности про ненцев, с которыми Анна кочевала по тундре. Ей очень нравится работать на Севере, она считает, что было бы здорово открыть филиал IT–Куба и в столице Таймыра. Анна очень ценит интересную команду энтузиастов–педагогов, которые пришли в центр из разных областей. По своему направлению она работает с Владиславом Поляковым, который начинал в лаборатории «Фаблаб. Норильск».

Небольшую экскурсию для нас провёл по помещениям центра его руководитель Евгений Герасименко. В городе его знают по проектам «Фаблаб» и «Лофт» в библиотеке, а последние полтора года он с командой единомышленников занимался созданием IT–Куба. Евгений рассказал, что конкурс по некоторым направлениям составлял семь человек на место, и это доказало — проект актуален, норильские ребята весьма интересуются IT–технологиями и желают связать с этой сферой своё будущее. Евгений показал нам локации на третьем этаже, где есть аудитории для занятий, будет работать свой информационный центр, лекционный зал, зона отдыха, медиазал, а на четвёртом этаже — дополнительные аудитории для занятий. Он поделился, что в будущем планируется открыть ещё несколько направлений, сейчас их восемь. Есть надежда, что в феврале–марте 2021 года, когда может закончиться режим ограничений, проведут большую IT–конференцию, на которой расскажут о стратегии дальнейшей работы. Хотят пригласить и спикеров из Москвы, из–за рубежа, ведь, по убеждению Евгения, «IT–Куб — это история не только для детей, но и для студентов, взрослых, специалистов, поэтому позиционировать его необходимо как важную IT–организацию в городе, которая будет заниматься не только образованием».

Евгений Герасименко также уточнил:

– Центр финансируется из бюджета Красноярского края, очень помогает в становлении АРН. Сейчас будем доводить до ума помещение. Очень рады, что уже можем вести занятия отсюда, пусть пока дистанционно. Ждём завершения удалённого обучения, чтобы пригласить детей. Думаю, что до этого момента сможем завершить все дополнительные работы, которые ещё необходимы. Ядро IT–Куба — это настоящая команда, которая занимается административно–организационной работой, и педагоги — самые важные люди, которые взаимодействуют с детьми. Это Анна Толкачёва, Егор Комаров и другие, они профессионалы высокого уровня. Пришлось провести больше 100 собеседований со специалистами из разных сфер, чтобы собрать вместе тех, кто увлечён этой темой. Очень надеюсь, что в центре будет интересно детям, студентам, молодёжи, и что наши инициативы найдут отклик у жителей города.

Уверен, что наша деятельность будет полезна. Донаборы в IT– Куб.Норильск планируем проводить каждые полгода. Мы рассчитываем, что человек, оканчивая один курс, будет продолжать заниматься и дальше. Мы сотрудничаем с федеральными партнёрами, которые предоставляют нам образовательные программы, мы уже сами адаптируем и дорабатываем их под наши представления о том, как это должно быть.

За время ремонтных работ организаторы подружились с руководством техникума, где центр получил постоянную прописку. Есть совместные планы и с кафедрой информационных технологий в НГИИ. В следующем учебном году, возможно, откроется филиал IT–Куба и в Талнахе.