Все на борт

Флагман флотилии

Туристический катамаран с надувными баллонами — пожалуй, один из древнейших и надёжнейших видов сплавных средств. Именно такие катамараны предпочитают большие компани, особенно когда некуда торопиться, и целю похода является не спортивный рекорд, а удовольствие от процесса. По сути катамаран представляет собой два отдельных надувных баллона–банана, которые скрепляются между собой каркасными трубками. Разборную конструкцию можно не только перевозить, но и переносить на собственной спине, её вес — от 35 до 50 кг (в зависимости от модели). Распределить при транспортировке этот, казалось бы, внушительный груз можно между всеми участниками сплава. Самые опытные туристы берут с собой только баллоны, а корпус судна собирают уже на месте из срубленных деревьев. Стоит учитывать, что для полноценного управления подобным судном нужна слаженная команда опытных гребцов или умелый капитан, который может обучить экипаж новичков правильным действиям. Катамаран — удачный выбор для сплавов и по быстрым горным рекам, так как он обладает максимальной устойчивостью, и перевернуть его практически невозможно. Сами гребцы, конечно, могут «катапультироваться», но всё перевозимое добро останется на борту. А вот в тихих водах преимущества подобного плавсредства относительны. Из–за габаритов скорость при вёсельной тяге оставляет желать лучшего. Впрочем, можно схитрить и добавить скорости, повесив на катамаран мотор от обычной лодки. Стоимость более–менее качественных катамаранов начинается от 66 тысяч рублей и может достигать 150 тысяч рублей. Это один из самых дорогостоящих видов лодок для любителей сплавов, но, с другой стороны, если разделить эту стоимость на всех участников команды, расходов будет меньше, чем при покупке индивидуального сплавсредства.

Старый конь

Каркасная байдарка «Таймень», пришедшая к нам из 1970–х годов, знакома любому матёрому туристу. Их более современные версии выпускаются до сих пор. В отличие от большинства современных байдарок с надувными бортами, повышающими устойчивость, «Таймень» и по сей день состоит из металлического каркаса и обшивки. И если бы не современные алюминиевый корпус и ПВХ–шкура, то этот борт был бы точной копией тех лодок, на которых первопроходцы осваивали Таймыр. Сказанное ниже наверняка вызовет неудовольствие мастодонтов водных походов и туристов, «воспитанных геологами», но, как говорится, ничего личного, это просто цифры». «Таймень» самая тяжёлая из разборных байдарок, из–за отсутствия надувных бортов она менее устойчива, чем её собратья. Её крайне сложно собирать и разбирать (огромное количество деталей корпуса), а уж натянуть шкуру на скелет этого пережитка мезозоя — и вовсе целая история. При всех недостатках стоит новенький борт совершенно неприемлемые 60–70 тысяч рублей за базовую комплектацию, которая обеспечивает комфорт сравнимый с удобством салона УАЗика. В общем, на мой взгляд, это самый неудачный вариант для начинающего туриста и даже опытного любителя походов. Единственный плюс такого борта заключается в том, что опасность пропороть баллон у «Тайменя» отсутствует. Зато в случае серьёзной поломки самого корпуса в ходе многодневного сплава, починить его с помощью подручных средств будет крайне сложно, а порванный ПВХ–борт всегда можно заклеить.

Дутый большегруз

Надувные пакрафты. Эти сплавсредства предназначены для совершенно другого вида водного туризма. Изначально они разрабатывались специально для спортивно–развлекательных сплавов по бурным горным рекам с шеверами, но со временем эволюционировали до полноценных бортов для продолжительных водных прогулок. Главная особенность таких лодок — полное отсутствие каркасных деталей. Одна из наиболее удачных моделей в этом сегменте — «Налим». Лодка состоит из двух надувных баллонов, жёсткое дно отсутствует, а шкура покрыта несколькими слоями ПВХ и специальной тканью устойчивой к повреждениям. Сидушками служат надувные мешки с поддерживающей спинкой. Благодаря такой конструкции и отсутствию жёстких деталей лодка действительно словно налим ползёт по камням на бурном мелководье и способна просто перелезть через торчащий в воде камень, в то время как килевая байдарка, наткнувшись на такое препятствие, либо перевернётся, либо застрянет намертво. При этом высота и толщина баллонов паркрафта, которые значительно больше, чем у любой килевой байдарки практически полностью исключают оверкиль. При этом 3–4–местный борт способен нести до 500 кг без ущерба для устойчивости.

Я отношусь к этому виду лодок с огромной любовью, потому что лично прошёл на таком монстре немало миль. Главный и весьма существенный недостаток 3–4–местных надувных бескилевых байдарок в том, что, имея внушительную длину — 3,5 метра, без пары опытных гребцов она даже по течению бурной реки идёт как угодно, только не прямо. При этом стоит отметить, что по скорости данный вид сплавсредства существенно проигрывает своим килевым коллегам, так что на тихой воде придётся прилагать куда больше усилий. В качестве первого борта такие лодки стоит рассматривать лишь в том, случае если у вас есть возможность попрактиковаться в управлении в «лабораторных условиях», например на Долгом. Вес борта — всего 10– 15 килограммов, размер в сложенном состоянии небольшой, стоимость — 30 тысяч рублей. На мой взгляд, вполне приемлемый вариант.

Семейный универсал

Килевая лодка с надувными бортами. Это, пожалуй, лучший вариант для тех, кто делает первые шаги в сплавном туризме. Эти типы лодок сочетают в себе всё самое лучшее от каркасных и бескилевых байдарок. Оптимальный вариант — трёхместный борт. В нём удобно разместятся и два гребца и достаточное количество груза в центральной части. При этом, лодкой легко может управлять один человек, для этого нужно просто пересесть в центр судна. Главное преимущество этого плавсредства — как раз лёгкость управления за счёт наличия киля. Это позволяет освоить все премудрости гребли прямо на ходу, без предварительной тренировки. Киль задаёт направление хода, а значит, постоянно подгребать, чтобы выровнять нос, не нужно. Кроме того, благодаря жёсткой основе лодка имеет достаточно быстрый ход на тихой воде. Наличие надувных бортов существенно упрощает процесс сборки лодки. В отличие от каркасной, в надувной байдарке киль состоит всего из нескольких деталей. Из–за простоты в использовании и устойчивости такие лодки долгие годы считались лучшим выбором для водного туризма, особенно для путешествий с небольшой компанией. Я владею подобным бортом класса «Викинг». Весит такая байдарка 15–17 кг, и её можно упаковывать в рюкзак для транспортировки. Но есть и недостатки. Собирается она дольше, чем бескилевая и более объёмна. Кроме того, если речь идёт о серьёзном категорийном сплаве по горным рекам, где участников могут ждать подводные камни и мели, «Викинг» проигрывает «Налиму» именно из–за киля, который не позволяет без потерь проскакивать по торчащим из воды препятствиям. А вот на спокойной воде юркие «Викинги», без сомнения, берут верх над грузными «Налимами».

В шаге от идеала

Одноместные сплавные туристические пакрафты. Они появились на рынке всего пару лет назад и довольно быстро завоевали популярность у опытных туристов. С виду лодчонка кажется неказистой и больше напоминает рыбацкую для проверки сетей или детскую. Но внешность обманчива. При длине всего в 250 сантиметров и весе — 2,5 кг борт имеет удивительную грузоподъёмность — 160 кг. На таком борту хорошо разместятся один гребец и хорошо укомплектованный груз. При этом плавсредство обладает удивительной быстроходностью, отличной устойчивостью даже на бурных реках, а главное — в собранном состоянии лодка занимает столько же места в рюкзаке, сколько спальный мешок, что бесценно, особенно в длительных походах. Недостаток: устойчивость лодки во многом зависит от грамотно собранного и правильно уложенного снаряжения, а для этого нужен опыт. Тем не менее на данный момент это идеальный вариант для опытного туриста–сплавщика. Проблема в том, что цена качественной и хорошо зарекомендовавшей себя модели, например борта «Иволга», — космические 43 тысячи рублей. Хотя можно подобрать и более бюджетные реплики стоимостью в 15– 20 тысяч рублей.