Все на диктант

Главная цель диктанта — показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет научиться писать и говорить по-русски.

Не пугайтесь, если не найдёте наш город в списках на официальном сайте, норильчане смогут принять участие в дистанционном формате. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году сроки проведения сдвинули на осень, а именно на 17 октября.

Помимо диктанта, участников ждёт онлайн-марафон, который объединит внутри себя и трансляции для всех часовых зон, и лекции лучших экспертов в области филологии.

— Понимая, что для большинства участников акция будет доступна лишь в онлайн-формате, и желая сохранить ощущение праздника русского языка, передать масштабы акции и её значимость для русскоговорящего населения, проживающего в самых разных уголках мира, мы решили провести в рамках диктанта онлайн-марафон. Для нас это будет третий онлайн-марафон и второй с Google Россия, нашим главным технологическим партнером и соорганизатором», ― прокомментировала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.