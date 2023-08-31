Все образовательные учреждения Таймыра прошли проверку и готовы к началу учебного года

Как сообщают в администрации Таймыра, традиционно во всех учреждениях образования в летний период прошли текущие ремонтные работы. В школе № 4 отремонтировано помещение пищеблока, в школе № 3 проведён ремонт раздевалок в спортивном зале, в Караульском детском саду сделаны игровые комнаты.

Далее члены комиссии обсудили меры безопасности в единые дни голосования. С общей информацией о предстоящих выборах выступил председатель территориальной избирательной комиссии № 1 Красноярского края Евгений Мойсюк: «8, 9 и 10 сентября на территории Таймыра состоятся выборы губернатора Красноярского края, депутатов Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов пятого созыва, депутатов Дудинского городского Совета депутатов пятого созыва и Караульского сельского Совета депутатов пятого созыва. Всего в избирательной кампании задействовано 30 участковых избирательных комиссий с охватом порядка 20 тысяч избирателей».

До 7 сентября проходит досрочный этап голосования. Данной процедурой будут охвачены рыбаки, находящиеся на промысловых точках, оленеводы, ведущие кочевой образ жизни, и недропользователи.

Органам местного самоуправления, силовым структурам рекомендовано усилить безопасность граждан, обеспечить бесперебойную работу объектов тепло- и электроснабжения, организовать дежурства сотрудников силовых ведомств на избирательных участках и другое.