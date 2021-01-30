В первую неделю февраля отмечается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений

По информации миграционной службы, наш город, несмотря на суровые климатические условия, привлекателен для южан. Так, жители Северо–Кавказского федерального округа Российской Федерации активно приезжают сюда на заработки. И, судя по полицейским сводкам, между представителями некоторых этнических групп порой происходят стычки. Но, как подчеркнул начальник Норильского ОМВД Геннадий Маслов, все конфликты между людьми различных национальностей и вероисповедания в нашем городе возникают исключительно на бытовой почве. То есть речь о спланированных акциях не идёт. И идти не может.

– Миграционная ситуация и вопрос межнациональных отношений в Норильске находятся на строгом контроле и у нас, и у руководства Главного управления МВД России по Красноярскому краю, и у наших коллег — сотрудников ФСБ. Сообща мы постоянно ведём серьёзную работу по предупреждению на территории экстремистской деятельности. Так что разжечь ненависть и посеять вражду между норильчанами шансов нет ни у кого, — заверил Геннадий Маслов.

– В нашем северном городе — самые гармоничные межконфессиональные отношения, — считает отец Герман, секретарь Норильской епархии Русской православной церкви. — И всё потому, что вне зависимости от национальности и вероисповедания, все мы в первую очередь — норильчане. Норильск — наш общий дом. Живя в таких суровых условиях и обстоятельствах, необходимо быть заодно. И различные трагические события показывают, что жители нашего города готовы протянуть руку помощи друг другу по первому зову, не уточняя, кто где родился и во что верит. Как говорит апостол Павел, во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного — все перед Богом равны. И мы в помощи и поддержке никому не отказываем, двери храма открыты для каждого. Ни разу не было, чтобы кто–то пришёл с претензией, недовольством. Уверен, скандалов на религиозной почве в Норильске быть не может.

Активная работа в части сохранения мира и согласия между представителями различных этносов и конфессий ведётся администрацией Норильска. Так, с 2010 года при главе города существует Консультативный совет по делам национальностей, в который входят представители национальных культурных организаций и религиозных объединений (по приглашению). Как пояснила начальник управления административных практик Лидия Леу, все актуальные, а порой и сложные вопросы в этой сфере у нас рассматриваются и решаются незамедлительно и сообща.

– Исторически сложилось так, что Норильск — город многонациональный. Помня о тяжёлых временах его образования и становления, крайне важно сохранять самобытность всех народов, по разным причинам оказавшихся и теперь постоянно живущих на территории, развивать этнокультурное взаимодействие, укреплять сотрудничество и дружбу, — подчеркнула Лидия Леу. — Больше 15 лет одним из значимых городских событий является фестиваль национальных культур «Край — наш общий дом». Традиционно велик интерес горожан к этому красочному празднику, наполненному интересными рассказами, яркими, самобытными песнями, танцами, национальной кухней, спортивными состязаниями, мастер–классами и другими мероприятиями. Например, два года назад на этом фестивале впервые были разыграны национальные обряды и инсценированы народные сказки. Все эти действа дают возможность жителям Норильска разных национальностей ещё лучше понять особенности тех или иных народов, проникнуться их культурой, стать ещё более терпимыми и доброжелательными друг к другу.

Также Лидия Леу отметила, что неоценимый вклад в гармонизацию отношений мусульман и представителей других конфессий вносит лично имам–хатыб местной мусульманской религиозной организации «Махалля нурдкамал» Ильгис Гильманов, вступивший в эту должность в августе 2019–го.

– Ильгис Саитович проводит большую работу по профилактике экстремизма, активно участвуя в решении даже самых сложных вопросов, настраивая своих прихожан на мирное разрешение проблем, — пояснила она. — И у прихожан имам–хатыб пользуется большим уважением и авторитетом.

Войдя в Консультативный совет, Ильгис Гильманов озвучил свою принципиальную позицию: «Будем вместе работать на благо нашей Родины, нашей Отчизны. Главная цель — чтобы в нашем городе были мир, спокойствие, процветание, чтобы царило согласие. Пусть Всевышний поможет нам в этом благом деле».