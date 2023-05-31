Все школы Норильска обеспечены лазерными проекторами

«В век цифровых технологий очень важно обучать ученика с помощью современных средств, которые ему интересны и близки», — отмечает Елена Преображенская, заместитель начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска по общему образованию и развитию образовательной сети.

По её словам, знания в области информационных технологий — это одна из необходимых компетенций будущих специалистов предприятий и организаций Большого Норильска. Именно поэтому в общеобразовательных учреждениях уделяют большое внимание формированию цифровой грамотности.

По поручению главы Норильска Дмитрия Карасева из местного бюджета было выделено более 25 миллионов рублей на приобретение современного интерактивного оборудования — лазерного проектора Epson EB-1485Fi — для всех 36 школ города. Данное оборудование позволяет сделать процесс обучения более интересным. В комплект входят: проекционная поверхность (экран) и лазерный проектор со встроенными интерактивными функциями распознавания жестов и касания — можно управлять изображениями непосредственно на экране, рисовать и делать пометки, сохранять их, распечатывать или отправить в облачное хранилище.

Как правило, проектор задействуется при изучении естественных и технических наук: математики, информатики, химии, физики, биологии и других.

Елена Преображенская добавляет, что все педагоги обладают необходимыми навыками для ведения обучения с помощью интерактивного оборудования.

«Думаю, раз мы начали так успешно реализовывать проект по приобретению интерактивного оборудования для школ, то, возможно, в дальнейшем инициатива распространится на учреждения дополнительного образования», — подчёркивает Елена Преображенская.

Напомним, в городе действует шесть таких учреждений. Одно из них — Станция юных техников, где проводятся занятия по робототехнике, лего-конструированию и информационным технологиям.