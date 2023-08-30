Все школы региона оснащены новыми учебниками по истории для 11-х классов

Учебник исследует события отечественной и всеобщей истории. Отдельный раздел посвящён разъяснению причин начала СВО, вхождению новых регионов в состав России, современному развитию страны, формированию многополярного мира.

Авторами учебника выступили помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

«В новых учебниках более содержательно преподносится материал, и они полностью соответствуют историко-культурному стандарту, применяемому в России. Уникальность учебника заключается в том, что благодаря ему возможно изучить современную историю вплоть до последних событий, которые произошли в нашей стране», — отметила и. о. министра образования края Светлана Маковская.

Стоит отметить, что единая образовательная программа позволит всем школам проходить обучение в рамках одного учебника. И даже при переходе из одной школы в другую школьник не испытает трудностей с предметом.

В пособии много микроисторий, любопытных фактов, редких иллюстраций, гораздо меньше цифр, дат, сухой статистики, больше рассказов о людях, реальных событиях. Есть даже специальные QR-коды, через которые можно перейти в специальные разделы, посвящённые архивным документам, к документальным и даже художественным фильмам. Это облегчит для ребят выполнение домашнего задания.

Все школьники 10-11-х классов получат бесплатные книги в двух экземплярах — «История России» и «Всеобщая история». Ребята начнут изучение предмета по учебнику «История России». «Всеобщая история» поступит в школы в течение сентября.

Для приобретения 66 тысяч экземпляров книг из краевого бюджета было выделено более 46 млн рублей.