Все слова — печатные

Подходя к осмыслению очередного юбилея «АПЕКСа», мы вдруг поняли, что образована наша организация ещё в Советском Союзе, более того, ровно за один месяц до даты, повернувшей историю страны в иное русло. А именно — 19 июля 1991 года было зарегистрировано малое предприятие «АПЕКС» (в то время были именно такие юридические основания для ведения самостоятельной деятельности), а 19 августа произошёл так называемый путч.

Мы прошли довольно насыщенный путь длиною в 30 лет, за время которого книжное издательство «АПЕКС» стало основой для формирования новых структур, а как следствие, и новых событий в родном городе.

Решительные люди

Первоначально деятельность была ориентирована на выпуск периодики. В то бурное время газета «Решительные люди», которую мы начали издавать в 1991 году, сметалась с прилавков в течение одного–двух дней при тираже в две тысячи экземпляров. Сейчас даже не верится, но в отсутствие интернета печатные издания были чуть ли не главным источником информации. Телевидение, конечно, тоже имело большое значение, но телевизор невозможно было взять в дорогу (смартфонов не существовало!), а печатное издание очень даже удобно положить в карман или сумочку. Жаль, но сегодня в архиве издательства остался один–единственный номер «Решительных людей», но тогда было трудно представить, что это может иметь в будущем историческую ценность, и для себя мы подшивку не сохранили.

Работа с печатным словом неизбежно привела к образованию книготорговой сети — к собственным изданиям добавлялись столичные книги, а позже — и других издательств России. После книжного голода советского периода любые издания были весьма востребованы. И чтобы ориентировать норильчан в огромном море новой книжной реальности, издательство «АПЕКС» стало выпускать бюллетень «Книгочей». Это был своеобразный путеводитель по миру новых изданий — не только нашего производства, но и коллег.

Книготорговая сеть свернулась в «ковидный» 2020–й год — последние книжные магазинчики прекратили свою деятельность, а когда–то, в лучшие годы, их насчитывалось более 25. Но жизнь меняется, бумажная книга становится предметом не каждодневным, а элитным, поэтому мы остановились на одной точке — книжной лавке нашего издательства, которая расположилась в торговом центре «Енисей» на Гвардейской площади города Норильска.

Особая гордость

В те далёкие годы книжное издательство было лицензированной сферой деятельности, поэтому нам пришлось доказывать свою профессиональную состоятельность. Дело в том, что тогда по традиции книжные издательства находились только в крупных административных центрах — краевых, областных, республиканских. Норильск никогда не был столицей какой–либо автономии, поэтому мы стали первыми из тысяч городов России, кто подал документы на лицензирование издательской деятельности. И получили её! Тогда для нас это была особая гордость. Через несколько лет лицензирование издательской деятельности отменили, и теперь книги могут издавать все. И мы — единственное издательство в нашем городе, у которого когда бы то ни было имелась самая настоящая издательская лицензия.

К тому времени количество печатных изданий, выпущенных нами, перевалило за сотню. Сегодня мы подбираемся к трёмстам наименованиям. Если перевести в расчёте на один год, получится практически одна книга в месяц. Для коллектива, состоящего из двух человек, которые непосредственно задействованы в этом процессе, — неплохой показатель.

Все эти годы работа издательства заключалась не только в подготовке и выпуске книг, но и в собственных исследованиях. Они начались с небольших вопросов, которые мы задавали сами себе — о городе, о территории, о людях: жизнь складывалась таким образом, что норильчане, являвшиеся носителями исторической информации, массово уезжали из города. В годы экономической разрухи нашему городу было особенно тяжело, и люди в поисках лучшей доли подавались на материк. Приходилось самим искать ответы на вопросы, и постепенно этот процесс затянул. Всё больше мы погружались в изучение местной истории, проторили дорожки в различные архивы страны, участвовали и организовывали сами краеведческие экспедиции по территории. Накопленный материал требовал реализации. Так появился на свет альманах «Неизвестный Норильск». Первоначально предполагалось, что он будет выходить в свет по мере накопления материала — поэтому и слово «альманах» появилось. Но постепенно к нам присоединились и другие исследователи, и не только норильские. Альманах стал периодическим, а с 2009 года и вовсе всероссийским подписным изданием. На сегодняшний день свет увидело 34 выпуска основного альманаха и 12 выпусков приложения к нему — «Путешествия по Таймыру». Со дня на день ждём 13–й выпуск.

Викторина

В том же году, как альманах вышел на всероссийскую арену (вернее сказать, на международную, так как подписчики у альманаха появились в Польше и Германии), была организована одноимённая городская викторина для старшеклассников, ставившая своей задачей привлечь внимание подрастающего поколения к локальной истории. Викторина «Неизвестный Норильск» получила большую популярность — в ней вот уже на протяжении более десяти лет ежегодно (кроме того же 2020 года) участвуют около 30 команд школ города. Поэтому в содружестве и при организационной помощи музея оганерской школы № 41 викторина стала традиционной, ежегодной и общегородской. Каждый год победители викторины становятся обладателями самых лучших книг издательства о территории.

Конференция

Издательство «АПЕКС» в 2010 году стало инициатором ещё одного мероприятия, которое тоже стало традиционным и ежегодным — Конференции исследователей территории (КИТ). Побудительной причиной послужили многочисленные встречи в редакции, куда приходили после очередных походов или экспедиций, чтобы поделиться новостями, многочисленные авторы альманаха «Неизвестный Норильск» и просто неравнодушные люди. Рассказы о новых находках и исследованиях были настолько интересными, что захотелось представить их широкому кругу людей. С тех пор КИТ стабильно собирает в залах Музея Норильска или Дома творчества детей и молодёжи (партнёров издательства, предоставлявших возможность проведения конференций) более 100 человек.

Постепенно с докладами (а их ежегодно звучит на конференции 20 и более) стали выступать не только путешественники и краеведы, но и работники, занимающиеся исследованиями по долгу службы, а также учёные. Среди постоянных участников КИТ из этой категории исследователей — сотрудники Норильского городского архива, Таймырского краеведческого музея, Заповедников Таймыра, НИИ Крайнего Севера и экологии Арктики и многие другие.

Выполняя свои первоначальные, книгоиздательские, функции, «АПЕКС» ежегодно выпускает брошюру с докладами, прозвучавшими на конференции, — «Материалы КИТ».

Да–да, именно Конференция исследователей территории стала родоначальницей аббревиатуры, которая сегодня ассоциируется уже не столько с ней, сколько с общественной организацией — Клубом исследователей Таймыра. По сути, формальное и неформальное общение на конференциях стало основой для закрепления де–юре организации в 2014 году, которая де–факто существовала всё это время. Оформив официальный статус общественной организации, КИТ получил возможность участвовать в грантовых конкурсах разного уровня. Так появилась возможность организовывать и проводить не просто краеведческие, но и краеведческо–археологические экспедиции с привлечением профильных специалистов. В результате реализации трёх таких проектов станок Норильский получил статус памятника археологии XIX века, занесённого в Реестр памятников культурного наследия РФ в 2017 году.

В тему

С 2016 года ежегодно получает поддержку различных грантовых программ ещё один значимый проект КИТа под названием «Школа краеведа». Его поддерживал «Норникель», а последние четыре года он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Издательство «АПЕКС» является партнёром проектов. По результатам изысканий, лекций, других работ в рамках различных проектов выходят брошюры и книги — методические рекомендации для участников Школы краеведа, отчёты и результаты проведённых экспедиций в виде наглядных и красочных брошюр и многое другое.

Тридцать лет — хороший юбилей. И это не повод останавливаться, наоборот, надо продолжать в том же духе. Сейчас в издательском портфеле много новых проектов, среди них «Топонимика Затундры и Норильской долины», труды местных учёных и норильских писателей и поэтов. Многие наши книги тоже переходят из бумажного в электронный формат, но исследования локальной истории продолжаются. Это значит, что продолжатся и издания.