МАУ ИЦ «Норильские новости»

Все слова — печатные

Все слова — печатные

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Все слова — печатные

Норильскому книжному издательству «АПЕКС» — 30 лет. В честь юбилея мы начинаем серию публикаций, посвящённую исследованиям издателей. Многое в истории Норильска и Таймыра предстоит изучить, но то, что стало известным, мы опубликуем на страницах «Заполярной Правды», ровесницы Норильска–города.

С 2008 года мы принимаем участие в Красноярской ярмарке книжной культуры (сокращённо КрЯКК), организовываемой Фондом культурных инициатив (Фондом Михаила Прохорова). Красноярская ярмарка за эти годы стала едва ли не самым значимым событием книжного мС 2016 года ежегодно получает поддержку различных грантовых программ ещё один значимый проект КИТа под названием «Школа краеведа». Его поддерживал «Норникель», а последние четыре года он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.ИздательсТридцать лет — хороший юбилей. И это не повод останавливаться, наоборот, надо продолжать в том же духе. Сейчас в издательском портфеле много новых проектов, среди них «Топонимика Затундры и Норильской долины», труды местных учёных и норильских писате

Подходя к осмыслению очередного юбилея «АПЕКСа», мы вдруг поняли, что образована наша организация ещё в Советском Союзе, более того, ровно за один месяц до даты, повернувшей историю страны в иное русло. А именно — 19 июля 1991 года было зарегистрировано малое предприятие «АПЕКС» (в то время были именно такие юридические основания для ведения самостоятельной деятельности), а 19 августа произошёл так называемый путч.

Мы прошли довольно насыщенный путь длиною в 30 лет, за время которого книжное издательство «АПЕКС» стало основой для формирования новых структур, а как следствие, и новых событий в родном городе.

Решительные люди

Первоначально деятельность была ориентирована на выпуск периодики. В то бурное время газета «Решительные люди», которую мы начали издавать в 1991 году, сметалась с прилавков в течение одного–двух дней при тираже в две тысячи экземпляров. Сейчас даже не верится, но в отсутствие интернета печатные издания были чуть ли не главным источником информации. Телевидение, конечно, тоже имело большое значение, но телевизор невозможно было взять в дорогу (смартфонов не существовало!), а печатное издание очень даже удобно положить в карман или сумочку. Жаль, но сегодня в архиве издательства остался один–единственный номер «Решительных людей», но тогда было трудно представить, что это может иметь в будущем историческую ценность, и для себя мы подшивку не сохранили.

Работа с печатным словом неизбежно привела к образованию книготорговой сети — к собственным изданиям добавлялись столичные книги, а позже — и других издательств России. После книжного голода советского периода любые издания были весьма востребованы. И чтобы ориентировать норильчан в огромном море новой книжной реальности, издательство «АПЕКС» стало выпускать бюллетень «Книгочей». Это был своеобразный путеводитель по миру новых изданий — не только нашего производства, но и коллег.

Книготорговая сеть свернулась в «ковидный» 2020–й год — последние книжные магазинчики прекратили свою деятельность, а когда–то, в лучшие годы, их насчитывалось более 25. Но жизнь меняется, бумажная книга становится предметом не каждодневным, а элитным, поэтому мы остановились на одной точке — книжной лавке нашего издательства, которая расположилась в торговом центре «Енисей» на Гвардейской площади города Норильска.

Особая гордость

В те далёкие годы книжное издательство было лицензированной сферой деятельности, поэтому нам пришлось доказывать свою профессиональную состоятельность. Дело в том, что тогда по традиции книжные издательства находились только в крупных административных центрах — краевых, областных, республиканских. Норильск никогда не был столицей какой–либо автономии, поэтому мы стали первыми из тысяч городов России, кто подал документы на лицензирование издательской деятельности. И получили её! Тогда для нас это была особая гордость. Через несколько лет лицензирование издательской деятельности отменили, и теперь книги могут издавать все. И мы — единственное издательство в нашем городе, у которого когда бы то ни было имелась самая настоящая издательская лицензия.

К тому времени количество печатных изданий, выпущенных нами, перевалило за сотню. Сегодня мы подбираемся к трёмстам наименованиям. Если перевести в расчёте на один год, получится практически одна книга в месяц. Для коллектива, состоящего из двух человек, которые непосредственно задействованы в этом процессе, — неплохой показатель.

Все эти годы работа издательства заключалась не только в подготовке и выпуске книг, но и в собственных исследованиях. Они начались с небольших вопросов, которые мы задавали сами себе — о городе, о территории, о людях: жизнь складывалась таким образом, что норильчане, являвшиеся носителями исторической информации, массово уезжали из города. В годы экономической разрухи нашему городу было особенно тяжело, и люди в поисках лучшей доли подавались на материк. Приходилось самим искать ответы на вопросы, и постепенно этот процесс затянул. Всё больше мы погружались в изучение местной истории, проторили дорожки в различные архивы страны, участвовали и организовывали сами краеведческие экспедиции по территории. Накопленный материал требовал реализации. Так появился на свет альманах «Неизвестный Норильск». Первоначально предполагалось, что он будет выходить в свет по мере накопления материала — поэтому и слово «альманах» появилось. Но постепенно к нам присоединились и другие исследователи, и не только норильские. Альманах стал периодическим, а с 2009 года и вовсе всероссийским подписным изданием. На сегодняшний день свет увидело 34 выпуска основного альманаха и 12 выпусков приложения к нему — «Путешествия по Таймыру». Со дня на день ждём 13–й выпуск.

Викторина

В том же году, как альманах вышел на всероссийскую арену (вернее сказать, на международную, так как подписчики у альманаха появились в Польше и Германии), была организована одноимённая городская викторина для старшеклассников, ставившая своей задачей привлечь внимание подрастающего поколения к локальной истории. Викторина «Неизвестный Норильск» получила большую популярность — в ней вот уже на протяжении более десяти лет ежегодно (кроме того же 2020 года) участвуют около 30 команд школ города. Поэтому в содружестве и при организационной помощи музея оганерской школы № 41 викторина стала традиционной, ежегодной и общегородской. Каждый год победители викторины становятся обладателями самых лучших книг издательства о территории.

Конференция

Издательство «АПЕКС» в 2010 году стало инициатором ещё одного мероприятия, которое тоже стало традиционным и ежегодным — Конференции исследователей территории (КИТ). Побудительной причиной послужили многочисленные встречи в редакции, куда приходили после очередных походов или экспедиций, чтобы поделиться новостями, многочисленные авторы альманаха «Неизвестный Норильск» и просто неравнодушные люди. Рассказы о новых находках и исследованиях были настолько интересными, что захотелось представить их широкому кругу людей. С тех пор КИТ стабильно собирает в залах Музея Норильска или Дома творчества детей и молодёжи (партнёров издательства, предоставлявших возможность проведения конференций) более 100 человек.

Постепенно с докладами (а их ежегодно звучит на конференции 20 и более) стали выступать не только путешественники и краеведы, но и работники, занимающиеся исследованиями по долгу службы, а также учёные. Среди постоянных участников КИТ из этой категории исследователей — сотрудники Норильского городского архива, Таймырского краеведческого музея, Заповедников Таймыра, НИИ Крайнего Севера и экологии Арктики и многие другие.

Выполняя свои первоначальные, книгоиздательские, функции, «АПЕКС» ежегодно выпускает брошюру с докладами, прозвучавшими на конференции, — «Материалы КИТ».

Да–да, именно Конференция исследователей территории стала родоначальницей аббревиатуры, которая сегодня ассоциируется уже не столько с ней, сколько с общественной организацией — Клубом исследователей Таймыра. По сути, формальное и неформальное общение на конференциях стало основой для закрепления де–юре организации в 2014 году, которая де–факто существовала всё это время. Оформив официальный статус общественной организации, КИТ получил возможность участвовать в грантовых конкурсах разного уровня. Так появилась возможность организовывать и проводить не просто краеведческие, но и краеведческо–археологические экспедиции с привлечением профильных специалистов. В результате реализации трёх таких проектов станок Норильский получил статус памятника археологии XIX века, занесённого в Реестр памятников культурного наследия РФ в 2017 году.

В тему

С 2016 года ежегодно получает поддержку различных грантовых программ ещё один значимый проект КИТа под названием «Школа краеведа». Его поддерживал «Норникель», а последние четыре года он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Издательство «АПЕКС» является партнёром проектов. По результатам изысканий, лекций, других работ в рамках различных проектов выходят брошюры и книги — методические рекомендации для участников Школы краеведа, отчёты и результаты проведённых экспедиций в виде наглядных и красочных брошюр и многое другое.

Тридцать лет — хороший юбилей. И это не повод останавливаться, наоборот, надо продолжать в том же духе. Сейчас в издательском портфеле много новых проектов, среди них «Топонимика Затундры и Норильской долины», труды местных учёных и норильских писателей и поэтов. Многие наши книги тоже переходят из бумажного в электронный формат, но исследования локальной истории продолжаются. Это значит, что продолжатся и издания.

Текст Лариса Стрючкова
19 июля в 10:00 360
неизвестный норильск
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