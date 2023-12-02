Все в плюсе

С начала года Норильский техникум совместно с Агентством развития Норильска активно занимается разработкой программы преобразования учебного заведения. В июне на внутренней сессии НТПТиС преподаватели и руководство обсуждали с активными студентами и родителями, какие меры следует предпринять для того, чтобы учебное заведение стало более эффективным, а выпускники были востребованны на норильском рынке труда и не спешили покидать город. Решения, принятые на собрании, привели к нынешней встрече педсостава с потенциальными работодателями выпускников техникума.

– На внешнюю сессию мы пригласили работодателей — потенциальных и тех, с которыми мы уже давно и плотно сотрудничаем, у которых наши студенты проходят практику. Это компания «Норникель», администрация города, управление образования, управление информатизации, представители ресторанного бизнеса, — рассказывает Юрий Похабов, директор Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Мы хотим не только привлечь новых партнёров, но и расширить сотрудничество с уже имеющимися, а заодно понять, какие ещё специалисты сейчас требуются. Нужно выяснить, какими навыками и знаниями должен обладать наш выпускник, чтобы работодателю не пришлось его переучивать. Кроме того, мы представим собравшимся нашу долгосрочную программу развития до 2030 года, продемонстрируем возможности, которые уже есть у техникума, определим, чем мы можем быть полезны друг другу.

Учебное заведение представило три приоритетных направления — гастрохаб, IT и производство. По каждому в рамках сессии были созданы рабочие группы из приглашённых специалистов, которые детально обсуждали особенности каждого направления. Планов у техникума много, но немало и проблем, которые предстоит решить прежде, чем начинать преобразование.

– На данный момент в стенах нашего учебного заведения обучаются более 950 студентов. Мы реализуем 22 программы, каждая из которых даёт возможность обучать уникальных и востребованных в городе специалистов, — отмечает Юрий Похабов. — 85% наших выпускников успешно трудоустраиваются. Поэтому в следующем году мы планируем увеличить количество мест ещё на 100 человек, а к 2026 году довести показатель до 1300 человек. Площади нам это позволяют. Главная проблема — нехватка персонала. На данный момент она составляет более 50% от необходимого преподавательского состава. Администрация города включила нас в программу по привлечению специалистов. Надеюсь, это поможет снизить дефицит. Мы сами также работаем в этом направлении.

В ходе сессии присутствующие обсудили возможности применения так называемого сетевого обучения и привлечения работающих специалистов в качестве приходящих педагогов.

– Нехватка кадров в образовании — одна из основных проблем. У нас нет специалистов, чтобы учить специалистов, — признаётся Марина Киркина, заместитель директора по научно–методической работе Норильского техникума. — Одно из решений — применение программ сетевого обучения. Например, мы сейчас работаем в партнёрстве с учебным центром Maximum Education по программе подготовки IT–специалистов. Они обучают онлайн не только наших ребят, но и педагогов. Плюс мы сотрудничаем с ЗГУ, их преподаватели тоже обучают студентов техникума по некоторым направлениям. К такому подходу мы пришли после первой сессии, когда, пообщавшись с детьми и родителями, поняли, что нам не только не хватает преподавателей, но мы ещё и отстаём по ряду программ. Технологии развиваются очень быстро и не всегда утверждённая учебная программа успевает переформатироваться под новые реалии. Что касается гастрохаба, то здесь мы тоже планируем приглашать сотрудников норильских предприятий для обучения наших студентов.

Среди тех, кто уже откликнулся на призыв учебного заведения учить молодёжь, — высоко-классный специалист в сфере IT Александр Басов, ведущий инженер–программист одного из предприятий «Норникеля»:

– Постараюсь передать ребятам свой опыт работы с системами Linux и Windows, могу обучить ряду языков программирования от Lazarus до С# — в общем, всему тому, что должен знать грамотный IT–специалист. Пока могу преподавать в свободное от работы время — по субботам, но если в компании получится организовать совмещение, то смогу более плотно заняться обучением студентов. Надеюсь, удастся решить этот вопрос с кадровой службой. Нам очень нужны специалисты. Причём не только узкоориентированные — обученные работать со сложными программами, но и системные администраторы, которые смогут обслуживать офисы, разбираются в стандартном софте и «железе».

В выпускниках техникума заинтересовано не только градообразующее предприятие, но и частные предприниматели Норильска, особенно из сферы ресторанного бизнеса.

Елена Проскурина, HR–директор NordRestaurants Group, отмечает что там сейчас тоже не хватает грамотного персонала:

– В нашу группу компаний входит ряд ресторанов — от дорогих заведений до пиццерий. Мы довольно плотно сотрудничаем с техникумом, так как пришли к выводу, что нет смысла переманивать специалистов с других территорий, если можно обучать хороших сотрудников здесь. На первых порах мы обратились к директору техникума с предложением о партнёрстве. Провели для студентов экскурсии по ресторанам. Им очень понравилось, а мы приметили перспективных ребят. В результате заключили с ними целевые договоры. Мы платим им стипендию, а после окончания техникума ждём их на работу. И ребятам хорошо — нет проблем с трудоустройством, и мы закрываем свободные позиции. Это довольно обширный список: повара, пекари, технологи, кондитеры и многие другие. Мы планируем расширять сотрудничество. У нас на следующий год намечено несколько крупных проектов, которые потребуют привлечения около 200 специалистов. И это только по одному из направлений. Будет хорошо, если на территории появятся специалисты по маркетингу и IT в гастросфере, ведь сейчас всё завязано на высоких технологиях. А в Норильске найти, например, SMM–специалиста или коннект–менеджера очень сложно. Также здесь нет управляющих и офис–менеджеров общепита. Нам пришлось открыть свою школу по этим направлениям. Со следующего года будем набирать студентов. В этой части как раз рассчитываем на сотрудничество с техникумом, поскольку столкнулись с нехваткой преподавательского состава.

Если в развитии гастрохаба заинтересованы предприниматели, а рабочие и IT–специальности нужны предприятиям «Норникеля», то совершенно новые направления, например обучение операторов беспилотников, будут интересны государству.

– Со следующего года мы планируем открыть курсы по обучению операторов беспилотного летательного аппарата. Это федеральная программа, которая будет реализовываться и в школах, и в средних специальных учебных заведениях. В июне 2024 года ожидаем поставку оборудования. Мы получим простые тренировочные дроны и сможем учить пилотированию, а в 2025–м придут более сложные модели и софт, и мы сможем расширить программу обучения. Сейчас беспилотные аппараты внедряются во все сферы жизни. Думаю, это направление будет крайне востребованно, — делится Юрий Похабов.

Ещё одно необычное направление, к которому планирует приобщиться техникум, — фиджитал–спорт. Определённый опыт у учебного заведения уже имеется: команда студентов участвовала в первом городском состязании по фиджитал–футболу, проводившемся среди учебных заведений. В НТПТиС есть площадка для тренировок, а у руководства есть желание создать профессиональную команду, способную представлять Норильск на таких играх, и расширить направление фиджитал новыми дисциплинами.