Всегда на страже

В 2016 году указом президента Российской Федерации в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина был создан новый федеральный орган исполнительной власти – Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Напомним, что в нашем городе росгвардейцы представлены тремя подразделениями: специальным отрядом быстрого реагирования, отделом лицензионно–разрешительной работы и отделом вневедомственной охраны. За семь лет своего существования их сотрудники зарекомендовали себя как профессионалы с большой буквы, что наглядно подтверждает статистика.

Сотрудники группы задержания норильского отдела вневедомственной охраны за 2022 год совершили 3094 выездов, в результате чего пресекли 906 административных правонарушений, 821 из которых были совершены на охраняемых объектах.

По 20 преступлениям были возбуждены уголовные дела: 11 из них — на охраняемых объектах, 9 пресечены в процессе участия в охране общественного порядка. 6 подозреваемых было задержано по разыскным ориентировкам.

В настоящее время на территории муниципального образования г. Норильск проживают более 3400 владельцев гражданского оружия, в пользовании которых находится более 7 тысяч единиц различного вида оружия. В отделение лицензионно-разрешительной работы за период с 2022 по 2023 год по вопросам получения государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности обратилось более 7300 граждан и представителей юридических лиц. Доля граждан, использующих механизм подачи заявлений в электронном виде, составила 99,8% от их общего количества.

Более 3590 проверок владельцев гражданского оружия осуществлено в рамках контроля за владельцами оружия.

Более 360 граждан привлечено к административной ответственности за различные нарушения правил оборота оружия.

Более 860 единиц различного оружия изъято у граждан.

На сумму более 126 тысяч рублей наложено штрафов.

В целях предупреждения незаконного оборота оружия на территории обслуживаемого района совместно с органами внутренних дел проводится операция «Оружие» по возмездному приёму от населения незаконно хранящегося оружия. По итогам работы гражданами добровольно сдано 11 единиц различного незаконно хранящегося оружия и патронов на общую сумму более 64 тысяч рублей.

За 2022 год по обращениям ГУ МВД и ФСБ офицерами отделения СОБР «Зенит» принято участие в более 40 спецоперациях, в ходе которых изъято более 60 единиц боеприпасов, более одного килограмма взрывчатых веществ, более 80 граммов наркотических веществ, более 30 игровых аппаратов и более 320 единиц незаконно добытых объектов животного мира. Кроме того, собровцы продолжают нести службу в зоне СВО. В перечень служебно–боевых задач подразделения входит борьба с разведывательно–диверсионными группами, авианаводчиками и «блуждающими миномётами» — орудиями, которые используются для быстрой смены огневой позиции.

В профессиональный праздник со словами поздравления к коллегам обратился начальник управления Росгвардии по Красноярскому краю генерал-майор полиции Валерий Кускашев:

— Уважаемые коллеги, офицеры! Солдаты и сержанты, старшины и прапорщики! Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днём войск национальной гвардии Российской Федерации. В эпоху самых суровых испытаний солдаты правопорядка всегда демонстрировали исключительную стойкость, неизменно доказывая ратной службой безусловную готовность обеспечить мир и спокойствие граждан.

За прошедшие годы наше подразделение накопило большой потенциал, который сейчас реализуется в интересах безопасности Красноярского края. И мы будем последовательно продолжать реализацию приоритетных проектов развития войск, повышать их боевую и мобилизационную готовность.

Благодарю весь личный состав за доблесть, мужество, профессионализм и мастерство, обеспечивающие высокий уровень поддержания стабильности правопорядка и безопасности.

Отдельные слова адресую ветеранам, чьими усилиями укреплялись сила и мощь войск правопорядка, заложившие прочный фундамент современной Росгвардии. С вашей помощью продолжается укрепление боевых традиций войск, основанных на преданном служении Отечеству.

Особую признательность хочу выразить родным и близким военнослужащих и сотрудников. Ваши вера, надежда и любовь сейчас особенно необходимы нашим бойцам.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, успехов в службе на благо Отечества, счастья и благополучия вам и вашим семьям!