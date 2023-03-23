- Расскажите, пожалуйста, о вашем руководителе, - звоню в Красноярск помощнице недавно ушедшего из жизни Николая Алексеевича Якимова, директора Красноярского филиала Норильского муниципального предприятия ТПО «ТоргСервис».

- Простите, я не могу, мы как будто осиротели, нет, мы действительно осиротели... - плачет она.

Потом берёт себя в руки. Ненадолго. Но всё же успевает рассказать:

- О двенадцати годах, что я была его секретарём, у меня остались только самые тёплые воспоминания. Я рада, что работала с этим человеком, помогала ему, а он научил многому меня. Хоть Николай Алексеевич был требовательным и к себе, и к другим и работу выполнял исключительно на сто процентов, его даже можно было назвать трудоголиком, он всегда заботился о том, чтобы сотрудники, выполняя поставленные задачи, чувствовали себя комфортно. Ему был важен климат в коллективе. Да, мы были больше, чем просто коллектив. Мы были семьёй. И мы ему доверяли, делились горестями и радостями, обсуждали с ним всё, что волнует, будь то личные проблемы или происходящее в мире. Да он и сам чувствовал настроение каждого, успокаивал, поддерживал. За ним мы были как за каменной стеной. Я пока не понимаю, как без него работать...

В архиве «Заполярной Правды» мы нашли статью 2012 года, посвящённую десятилетию ТПО «ТоргСервис». Называлась она «Всегда рядом». Мы и сегодня решили использовать этот заголовок, потому что, по мнению норильчан, знавших Николая Якимова, именно это словосочетание как нельзя лучше его характеризует, ведь он всегда был готов помочь, и складывалось ощущение, что он всегда рядом, даже если разделяли тысячи километров. И он всегда болел душой за Норильск. Вот что вспоминают о нём друзья и коллеги.

Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов:

- С Николаем Алексеевичем я познакомился, когда ещё был далёк от политики. Я был занят в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, а Николай Алексеевич развивал в Норильске кабельное телевидение, и мы в некотором смысле даже были конкурентами. Но его профессиональные и человеческие качества позволяли нам вести диалог и поддерживать тёплые приятельские отношения, а затем и дружить.

Когда я пришёл работать в муниципалитет, Николай Алексеевич уже трудился в Красноярске. Причём работа, которую он очень любил, была лишь частью его жизни. Николай Алексеевич был заядлым рыбаком, можно сказать, профессионально занимался рыбной ловлей, хоть и не участвовал в соответствующих соревнованиях. Когда нам удавалось вместе выйти на воду, это было что-то! Николай Алексеевич настолько здорово всё это организовывал, знал все «клёвые» места, а уж экземпляры рыб, которых он ловил, производили неизгладимое впечатление на всех, кому довелось с ним порыбачить.

Наша последняя встреча с ним состоялась 3 марта, когда я приезжал на Красноярский экономический форум. Я вручил ему почётную грамоту горсовета – за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое развитие Норильска. Мы посидели, пообщались, обсудили рабочие планы... Печальная новость о том, что Николая Алексеевича 15 марта не стало, вызвала шок...

Виктор Калинин, генеральный директор управляющей компании «Жилкомсервис»:

- С Николаем Алексеевичем я познакомился, ещё когда мы работали в «Норильскбыте». В начале 1990-х годов предприятие «Норильскбыт» передало вновь созданной организации «Канал-7» на обслуживание антенное хозяйство Норильска. Одним из учредителей нового предприятия был как раз Якимов. То есть он стоял у самых истоков антенной службы нашего города, вместе с компаньонами создавал всё с нуля.

В начале 2000-х неутомимый Николай Алексеевич с соратниками открыл предприятие по бытовому обслуживанию населения – «Многогранник», которое располагалось на Талнахской, 72. Затем он стал одним из тех, кто создал до сих пор успешно работающее муниципальное предприятие «ТоргСервис», которое обслуживает инженерные сети норильских объектов соцкультбыта – школ, садиков, спортивных и культурных учреждений. Он был первым директором этого учреждения. Это предприятие какое-то время возглавлял и я. Конечно, Якимов мне тогда во многом помогал. И он был для меня не просто старшим товарищем, к которому я всегда мог обратиться за помощью и советом, – он по-дружески тепло поддерживал меня в сложные моменты жизни.

Николай Алексеевич был влюблён в рыбалку – ездил рыбачить и зимой, и летом. Моя первая поездка на снегоходе была с ним. Из общих интересов у нас ещё был бильярд – Якимов очень неплохо в него играл. И каждый раз, когда я бывал по работе в Красноярске, мы с ним обязательно встречались за бильярдным столом. В очередной раз сыграть партию мы планировали в мой нынешний приезд в Красноярск на профильную конференцию руководителей предприятий ЖКХ – 15 марта. Но вместо встречи за столом с зелёным сукном мне, увы, пришлось провожать своего друга в последний путь...

Галина Лунегова, гендиректор компании «Канал-7» с 2000 по 2009 год:

- Один из основоположников кооперативного движения в Норильске, Николай Алексеевич в 1988 году основал компанию «Канал-7», которая под его руководством начала обслуживание антенн коллективного пользования по договору с ПО «Норильскбыт». Благодаря созданной им телестудии зарубежные фильмы, которые до этого можно было смотреть только в видеосалонах, стали доступны большой аудитории. Первый видеоклип «Дым сигарет с ментолом» Сергея Кузьмина, первые авторские программы — всё это начиналось при Николае Алексеевиче. Его умение ставить цели и добиваться их исполнения заслуживает уважения. Так им было принято решение об информационной поддержке кандидата в губернаторы Красноярского края Александра Ивановича Лебедя. Хорошо организованная рекламная кампания (под руководством Якимова) привела Лебедя к победе! Это исторические вехи в судьбах Норильска и Красноярского края.

Сергей Асташин, советник Якимова в пору, когда он был гендиректором «Канала-7»:

- Якимов был ответственным. В 1990-е, когда даже на комбинате зарплату подолгу задерживали, Николай Алексеевич все силы прилагал к тому, чтобы его сотрудники получили заработанное вовремя. Якимов был добрым. Даже в самое сложное время он изыскивал средства, чтобы помочь интернату. Якимов был счастливым. Он много работал, наверняка уставал, но всегда был в хорошем настроении. Глядя на него, сразу становилось ясно, что его поддерживает семья, коллеги, что он живёт в гармонии. И Якимов был очень скромный. Помогая окружающим, он никогда этим не кичился, без лишних слов просто брал и делал. Например, Николай Алексеевич несколько раз участвовал в выборах в горсовет, но при этом совершенно не заботился о своей предвыборной кампании, еле-еле одну его фотографию нашли, а ведь под его руководством работала целая телекомпания. Он не стремился к публичности, он просто хотел, чтобы жизнь города и горожан стала лучше, и он делал для этого всё, что мог.

Ирина Байбарович (Филиппова), первый главный редактор телекомпании «Канал-7»:

— Николай Алексеевич, будучи не гуманитарием, а классическим технарём, своевременно осознал значимость информационного вещания для зрительской аудитории. Морально для меня переход с ГТРК «Норильск» на кабельное ТВ был понижением статуса. Он это понимал и по-телевизионному «подкупил»: гарантировал невмешательство в работу редакции (новости, авторские программы, прямые эфиры — никакой цензуры!), обеспечил современным оборудованием, обустроил студию — дал полный карт-бланш.

Весной 1993 года мы вышли в эфир. По-моему, он волновался сильнее всех. Вообще, к работе редакции он относился как-то трепетно. Приезжал вечерами на студию, садился в стороне и наблюдал, как-будто напитывался телевидением.

Николай Алексеевич не стремился к публичности, оказавшись вдруг в центре внимания тушевался, но при этом его знал тогда весь город. Переехав в Красноярск, Якимов быстро установил деловые отношения с различными властными структурами региона, свои возможности и связи он всегда был готов использовать для решения проблем родного Норильска и норильчан. Но смущался, когда его благодарили за помощь, поддержку.

Наталья Дедина (Лысенко), с 1993-го - руководитель рекламного агентства «Канала-7», с 1994-го по 2012-й - главный редактор телекомпании «Канал-7»:

- С Якимовым было очень интересно работать. Он подобрал отличную команду профессионалов-энтузиастов. Его стиль руководства восхищал: он не командовал, тем более не приказывал, он - вдохновлял. И заботился. Например, как Якимов ни старался, задержка зарплаты в лихие 1990-е всё же случилась. Так он принёс в студию несколько коробок дошираков, консервов, печенья, ещё чего-то съестного, чтобы хоть как-то в этой сложной ситуации поддержать коллектив. Он был мудрым руководителем и чутким человеком. Он никогда не опускался до криков, оскорблений, всегда был вежлив и спокоен. Он уважал себя и уважал других. Если кто-то косячил, Николай Алексеевич спокойно говорил: «Я долго могу терпеть, верить, но может случиться так, что у меня планка упадёт...» То есть он никогда не рубил с плеча, а давал сотруднику возможность исправить ситуацию. Я с такой теплотой вспоминаю его и то время, когда нам посчастливилось вместе работать!

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Принявшие участие в написании этой статьи соболезнуют родным и близким Николая Алексеевича. Светлая ему память!