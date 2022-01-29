Всего один шанс

Такое новшество принято во всех высших учебных заведениях страны, коснулось оно, разумеется, и Заполярного государственного университета им. М. Федоровского. Татьяна Сазонова, помощник ректора, ответственный секретарь приёмной комиссии, рассказывает, что зачисление одного абитуриента в несколько вузов сразу стало проблемой для многих учебных заведений: в таком случае требовалось выявить двойника, связаться с ним и попросить отчислиться здесь или в ином институте.

– Проблема не только в нагрузке на членов приёмной комиссии, но ещё и в том, что к моменту, когда студенты набраны и приём завершается, вуз чаще всего не может взять другого студента на место двойника, и оно остаётся свободным. У нас сложилась в прошлом году похожая ситуация, к счастью, проводился дополнительный набор, позволивший закрыть такие места. Во избежание хаоса теперь поступающим предстоит сначала всё хорошо обдумать и определиться с вузом — второго шанса на поступление не будет. Так что выбирайте именно то направление, куда сможете реально поступить.

В этом году, равно как и в прошлом, ЗГУ готов принимать документы от абитуриентов и очно, и дистанционно: через личный кабинет на сайте https://norvuz.ru и через портал «Госуслуги», где также можно подать заявление, поменять направление, записаться на вступительные экзамены. Документы можно отправить электронной либо обычной почтой на адрес университета.

Ещё одним отличием поступления в 2022–м станет состав вступительных испытаний, проводимых вузом. Как и прежде, выпускники школ нынешнего года смогут поступить исключительно по итогам ЕГЭ. Минимальные баллы приёма остались на уровне прошлого года: 39 баллов по математике, физике, химии; 40 — по русскому языку, 45 — по обществознанию, 44 — по информатике. А вот выпускников школ прошлых лет, иностранных граждан, абитуриентов–инвалидов, а также обладателей дипломов об окончании вузов и техникумов

ЗГУ может принять либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам вступительных экзаменов профильной направленности.

– Второй вариант более сложный: например, сдаётся не математика базовая, а введение в матанализ, и так далее, — поясняют в приёмной комиссии. — Мы рекомендуем перед поступлением внимательно изучить наш сайт, вкладку «Абитуриентам», чтобы знать, какие конкретно экзамены по какому направлению выбраны вузом, суть самих программ обучения, а также скачать и опробовать демоверсии экзаменов.

С 16 мая в ЗГУ ждут документы от тех, у кого есть аттестат, — это выпускники школ прошлых лет, ссузов. Для школьников, чей последний звонок прозвенит в мае этого года, приёмная кампания стартует в единый день по всей стране — 20 июня. Завершится она одновременно — 25 июля: в этот день закончится приём заявлений на участие в конкурсе. 3 августа абитуриенты должны подать заявление о согласии на зачисление и предоставить оригинал аттестата. Приказ о зачислении будет издан 9 августа.

Особенное предложение для студентов, оканчивающих норильские техникумы: они могут подать заявление для участия в конкурсе без предъявления диплома, а также записаться на вступительные экзамены и сдать их, а оригинал диплома принести к моменту зачисления.

– Для ряда студентов предусмотрено приоритетное зачисление. Особое право имеют стобалльники по ЕГЭ, призёры Всероссийской олимпиады школьников, дети–инвалиды. От них заявления о согласии на зачисление будут приниматься до 28 июля, а 30 июля они уже будут зачислены, — отметила Татьяна Сазонова.

В ЗГУ произошло несколько изменений и в распределении бюджетных мест. Прежде вуз предоставлял 174 таких места, в этом году — на 10 меньше.

– Министерство образования края не дало нам бюджетных мест на «Экономику и менеджмент», что нас очень опечалило. Таким образом, мы получили 50 мест на «Горное дело»; 30 — на

«Строительство»; 40 — «Прикладная информатика»; 25 — «Электроэнергетика»; 20 — «Металлургия». Зато за последние годы не было бюджетных мест на очно–заочном и заочном отделениях. В этом году дали сразу 80 — на очно–заочную и 53 — на заочную формы обучения, — рассказала Татьяна Сазонова. — По заочной форме: «Электроэнергетика» — 25 мест; «Технологические машины» — 16, «Горное дело» — 12. По очно–заочной форме: «Строительство» — 10 мест, «Электроэнергетика» — 25, «Горное дело» — 25 и «Металлургия» — 20.

Бюджетные места появились и в магистратуре вуза. Напомним, в прошлом году её запустили в университете впервые, и, по словам руководства вуза, эта форма обучения оказалась очень востребованной. В текущем году 11 бюджетных мест в магистратуре появится по направлению «Строительство» (на очной форме обучения), 9 — на очно–заочной: 3 — «Прикладная математика» и 6 — «Технологические машины». И уж совсем необычным в ЗГУ назвали открытие бюджетных мест в магистратуре на заочной форме. В этом году их выделено 11: 9 — «Прикладная математика» и 2 — «Технологические машины и оборудование».

Что касается стоимости обучения на платном отделении, в последние два года оплата не повышалась, в конце июня будет известно, изменится ли она в этом году. В среднем индексация в вузах составляет 4% за год.

Однако в ЗГУ напоминают, что многие студенты во время обучения могут рассчитывать на поддержку, которую вуз практикует второй год подряд. Например, школьники, набравшие на ЕГЭ 190 баллов и выше, к обычной стипендии получают премию в 5000 рублей; от 200 баллов — 10 000 рублей; от 230 — 20 000 рублей. Кроме того, набравшие большое количество баллов на ЕГЭ получают поддержку от «Норникеля», краевые доплаты. В ЗГУ, например, учатся студенты, стипендия у которых сравнима с зарплатой и составляет 45–50 000 рублей. Будут ли они получать такие выплаты и дальше, напрямую зависит от их успехов в учёбе.