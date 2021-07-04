МАУ ИЦ «Норильские новости»

Всем ребятам надо знать, как по улицам шагать

Всем ребятам надо знать, как по улицам шагать

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Всем ребятам надо знать, как по улицам шагать

ПДД – дошколятам

Педагоги детского сада «Земляничка» рассказали воспитанникам, как важно соблюдать правила дорожного движения.

4 июля в 12:10 450
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