Всему своё время

Возвращающимся с материка бюджетникам предлагается несколько вариантов: 14 дней самоизоляции за свой счёт либо – в счёт дней очередного отпуска. А можно прилететь в Норильск за две недели до даты выхода на работу и таким образом и режим соблюсти, и вовремя приступить к выполнению своих служебных обязанностей.

Как пояснила Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, учитывая эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией, на основании указов губернатора Красноярского края № 83 и 71 граждане, прибывающие в город Норильск, с 10 апреля 2020 г. по настоящее время должны обеспечить режим самоизоляции на срок 14 календарных дней с момента прилёта. Все пассажиры заполняют анкеты, указывая место проведения самоизоляции. Опросники направляются в норильские отделы Роспотребнадзора и МВД России для дальнейшего контроля режима самоизоляции с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

- Нельзя, сдав тест на ковид, выйти на работу, - подчеркнула Наталья Михайловна, - потому что анализ не заменяет самоизоляцию, правило для всех одно. Эта мера позволит удерживать под контролем уровень заболеваемости в городе, особенно в пиковое время возвращения норильчан из отпусков. Сегодня в

ковид-госпиталях города – в горбольницах № 1 и № 2 и межрайонной детской больнице - 119 пациентов. Это означает, что 50% коечного фонда ковид-госпиталей свободно. И такое мы наблюдаем впервые за время пандемии. При этом мы продолжаем ежедневно мониторить работу поликлинических служб, скорой помощи, а также численность больных коронавирусной инфекцией.

Снятие ограничений коснулось и работы детских садов и школ. С 10 августа отменён режим дежурных групп в садиках, и сегодня они полноценно принимают детей, но только с медицинской справкой от участкового педиатра.

- Родители должны понимать, что только на 15-й день после возвращения в Норильск можно обратиться в поликлиники города за получением направления для прохождения медосмотра детьми в детский сад, - отметила Наталья Коростелева. - У заведующих садов есть списки воспитанников с указанием дат их возвращения и дат окончания режима самоизоляции. Бывает, не дождавшись двух недель, родители обращаются в частные лаборатории с целью обследования детей для поступления в детсад. Потом с результатами анализов приходят к педиатру за справкой, только занимая его время. К тому же в таких случаях мы обязаны сообщить в ОМВД и Роспотребнадзор, и нарушителю режима грозит штраф.

Сегодня в садиках число воспитанников стабильно растёт: если в период работы дежурных групп их посещали 2000 детей, сегодня уже - 2707.

Наталья Коростелева также рассказала, что сейчас совместно с министерством образования края решается вопрос о том, как будут работать норильские школы. 19 августа завершилась их приёмка, они готовы к принятию детей.

- Пока речь идёт о том, что в школы придут ученики всех параллелей. После 25 августа мы выстроим учебный процесс и обязательно расскажем об этом, - пояснила она.

А пока идёт сбор данных по каждому ребёнку и учителю. Ведь всем школьникам и педагогам придётся провести на карантине две недели после приезда, что также непосредственно влияет на сроки начала учебного процесса для каждого ребёнка индивидуально. Данные о дате прибытия учащихся и учителей собирает руководство школ. По словам Натальи Коростелевой, это позволит детям, находящимся в изоляции, получить знания дистанционно, если учебный год к этому моменту уже начнётся.

- Точно не будет общешкольных линеек, - сказала Наталья Коростелева. – 1 сентября во всех параллелях планируем уроки мужества, а для учащихся 9-х и 11-х классов их проведут североморцы, прибывшие в Дудинку на военные учения.

Наталья Коростелева также прокомментировала, какие ограничения для города и горожан сняты региональным указом № 212 от 14 августа, отменившим действовавший с 16 марта Указ губернатора № 54. В частности, теперь работодатели вновь могут направлять своих сотрудников в служебные командировки за пределы нашего края в исключительных случаях.

Работающие пенсионеры от 65 лет и старше должны соблюдать режим самоизоляции либо работать на удалёнке, либо, если работа не предполагает такой формат, человек имеет право оформить больничный лист. Фонд социального страхования оплачивает их на период с 10 по 23 августа. По следующему периоду - с 24 августа по 6 сентября - информация будет позднее.

- Оформление больничных листов производится в электронном виде на основании реестров работодателей, которые предоставляются в Фонд социального страхования, - отметила замглавы.

Грань перехода от первого ко второму этапу ослаблений ограничений достаточно хрупкая. Задача каждого норильчанина - соблюдать все необходимые превентивные меры, понимая, что прежде всего это его личная безопасность и ответственность за здоровье окружающих. Только соблюдение всех необходимых мер не допустит движения назад.