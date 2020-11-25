Есть вещи, о которых нельзя молчать и которых не стоит стыдиться. Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» для того и придумана, чтобы проинформировать граждан о ВИЧ-инфекциях и помочь уже тем, кто болеет.

На сайте СПИД.ЦЕНТР можно найти много полезной информации по профилактике инфекции:

- видео- и аудиопередачи, ролики; макеты плакатов, буклетов, брошюр; учебные фильмы. Материалы расположены в свободном доступе в разделе: «Профилактика», вкладка: «Материалы для скачивания», ссылка «Информационные материалы для профилактической работы»;

- электронный модуль для работающего населения с основной информацией по ВИЧ/СПИД, интерактивными тестами, позволяющими разобраться с рисками заражения, и определить собственный поведенческий риск в процентах: «Профилактика», вкладка: «Материалы для скачивания».

С 23 ноября размещена запись трансляции вебинаров:

- для населения «Профилактика ВИЧ. Что может сделать каждый»;

- для специалистов по охране труда «Профилактика ВИЧ на рабочем месте»

- для педагогов «Инструменты дистанционной профилактики ВИЧ».

Найти их можно в разделе: «Профилактика», вкладка: «Материалы для скачивания», ссылка «Информационные материалы для профилактической работы», папка «Разное», папка «Семинары».

Согласно статистике, в Красноярском крае каждый день заражается 10 человек. А Норильск входит в рейтинг с наиболее высоким уровнем кумулятивной заболеваемости. Всего за 10 месяцев в городе зарегистрировано 96,5 чел. на 100 тысяч населения.

Среди установленных путей передачи ВИЧ-инфекции основными остаются незащищённые половые контакты и употребление наркотиков.