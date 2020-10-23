Всероссийская неделя финансовой грамотности

Принять участие могут жители всех регионов страны, различных возрастных категорий, семейного и социального статуса. Мероприятие будет проходить в онлайн-формате на интернет-портале week.vashifinancy.ru.В течение недели участников ждут выступления ведущих экспертов страны в области финансов, во время которых желающие смогут задавать вопросы. Также будут доступны курсы, тесты, лекции на такие темы, как формирование финансовой грамотности у детей и подростков, кредитные продукты, кибермошенничество и киберзащита, льготы, повышение финансовой устойчивости граждан и многое другое. В качестве бонуса для участников будет открыт бесплатный доступ к обширной библиотеке материалов по финансовой грамотности.

Организаторы также планируют провести семейный финансовый фестиваль, в рамках которого детям и их родителям предложат стать участниками виртуального города с более 50 активностями на тему финансов.

Отметим, что участие в неделе финансовой грамотности абсолютно бесплатно.