Всероссийская перепись населения глазами ребёнка

Перед детьми стоит задача изобразить свою страну и процесс переписи населения. Это могут быть переписчики, которые обходят дома; семьи в момент переписи; люди, которые самостоятельно заполняют переписные листы. Также можно изобразить любимые достопримечательности родного города, только не забудьте изобразить эмблему переписи населения или её талисмана ВиПиНа.

Подать заявку можно на сайте https://www.strana2020.ru. После регистрации участники заполняют анкету и указывают номер мобильного телефона для подтверждения участия.

Технические требования – рисунок должен быть выполнен на бумаге цветными карандашами или красками. Далее работу нужно сфотографировать или отсканировать и выложить в Instаgramаккаунте участника с отметкой @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Загрузить рисунок можно до 1 марта 2021 года. Внимание: аккаунт в Instagram должен быть открытым для всех. По хештэгу, кстати, можно найти и оценить рисунки всех участников.

Результаты можно будет узнать на сайте переписи strana2020.ru.

Первый этап голосования пройдёт с 3 по 15 марта 2021 года. А во втором этапе подключатся жюри - представители Федеральной службы государственной статистики, оргкомитета конкурса и издательского дома «Комсомольская правда», профессиональный фотограф, художник, дизайнер.

Всероссийской переписи населения и на сайте издательского дома «Комсомольская Правда», а также на официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях:

https://vk.com/strana2020,

https://www.facebook.com/strana2020 ,

https://ok.ru/strana2020 ,