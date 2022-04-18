Всероссийский День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы войны

Мероприятие разработано командой педагогов, историков и психологов в формате исторического погружения. Участники реконструкции смогут поставить себя на место исторических персонажей и попробуют сделать непростой выбор. Все ситуации основаны на реальных событиях, произошедших в годы Великой Отечественной войны в Аджимушкайских каменоломнях, деревне Хацунь Брянской области, блокадном Ленинграде.

В 2021 году в мероприятиях Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны приняли участие более 50 тысяч учащихся 8-11 классов и студентов профессиональных образовательных организаций Красноярского края. Мероприятие охватило 22 государства мира, 82 субъекта Российской Федерации и более 7 млн человек. «День единых действий помогает нам больше узнать об истории Великой Отечественной войны, погрузиться в атмосферу того времени, расставить нужные акценты. Проведение акции в прошлом году не оставило равнодушным ни одного участника, а некоторых учеников подтолкнуло к углублённому изучению истории нашей Родины», – отмечает преподаватель красноярской школы № 1 Анна Кутлеева.

Организаторами Дня единых действий являются Агентство социальных технологий и коммуникаций совместно с Поисковым движением России. Соорганизаторами выступают Всероссийское общественное движение «Волонтёры победы», Российское движение школьников и Юнармия. Ключевые партнёры: Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Присоединиться ко Дню единых действий может каждый, разместив в социальных сетях пост о своём отношении к геноциду с обязательными хештегами: #безсрокадавности, #19апреля