Всероссийский экодиктант

Портал экодиктант.рус, на котором будут доступны видеоуроки для подготовки к экодиктанту, начнёт свою работу в первой половине октября. Принять участие смогут школьники, студенты, специалисты крупнейших корпораций и промышленных предприятий, эксперты в области охраны окружающей среды, а также государственные и муниципальные служащие.

Принять участие можно будет как в онлайн-режиме, так и оффлайн. А для зарубежных жителей будет доступен вход через домен ecodiktant.info.

Каждый участник получит сертификат, а победителям вручат ценные призы. Результаты экодиктанта можно будет узнать на портале.

В преддверии мероприятия организаторы запустили сразу три творческих конкурса:

- на лучший экологический видеоурок для размещения на портале;

- на лучший слоган, который станет визитной карточкой проекта;

- на лучший вопрос для заданий участникам.

Конкурсные работы принимаются по электронной почте – ecodiktant@ravnopravie.online.

Более подробно с правилами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте экодиктант.рус.