Всероссийский экодиктант
Всероссийский экодиктант
15 и 16 ноября у россиян будет возможность написать экодиктант. В этом году он приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов — рециклинга.
Портал экодиктант.рус, на котором будут доступны видеоуроки для подготовки к экодиктанту, начнёт свою работу в первой половине октября. Принять участие смогут школьники, студенты, специалисты крупнейших корпораций и промышленных предприятий, эксперты в области охраны окружающей среды, а также государственные и муниципальные служащие.
Принять участие можно будет как в онлайн-режиме, так и оффлайн. А для зарубежных жителей будет доступен вход через домен ecodiktant.info.
Каждый участник получит сертификат, а победителям вручат ценные призы. Результаты экодиктанта можно будет узнать на портале.
В преддверии мероприятия организаторы запустили сразу три творческих конкурса:
- на лучший экологический видеоурок для размещения на портале;
- на лучший слоган, который станет визитной карточкой проекта;
- на лучший вопрос для заданий участникам.
Конкурсные работы принимаются по электронной почте – ecodiktant@ravnopravie.online.
Более подробно с правилами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте экодиктант.рус.