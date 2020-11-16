2020 год - Год памяти и славы, в честь этого проводится Всероссийский патриотический форум. Основные задачи форума — формирование образа патриота страны в современной России и общими усилиямивоспитание в подрастающем поколении чувства нравственности и патриотизма.

Принять участие в форуме могут слушатели от 18 лет, а именно - представители органов исполнительной власти субъектов РФ, региональных центров патриотического воспитания, образовательных организаций, курирующих патриотическое воспитание, некоммерческих и коммерческих организаций, а также активисты и руководители общественных патриотических организаций и другие. Подать заявку можно до 30 ноября через АИС «Молодёжь России». Форум будет проходить с 9 по 11 декабря.

Параллельно с форумом продолжается приём заявок на грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодёжи. Участниками которого могут стать граждане в возрасте от 14 до 30 лет. Победители смогут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально-значимых проектов по направлениям:

- Студенческие инициативы.

- Добровольчество.

- Развитие социальных лифтов.

- Инициативы творческой молодежи.

- Патриотическое воспитание.

- Спорт, ЗОЖ, туризм.

- Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие.

- Укрепление семейных ценностей.

- Молодежные медиа.

Подать заявку на участие можно по ссылке - https://myrosmol.ru/event/50431.