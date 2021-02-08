Всероссийскую перепись населения перенесли на осень

К такому решению пришли не только в России, но и в США, Аргентине, Бразилии, Эквадоре, Киргизии и некоторых других странах. Из-за бушующей пандемии проводить перепись населения в апреле не безопасно. Но есть надежда, что в сентябре обстановка стабилизируется и даст возможность собрать данные о населении в рамках периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года.

«Проведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так и на международном уровне», — говорится в сообщении от пресс-службы Красноярскстата.

В этом году в традиционный вид переписи населения внесли новые детали. Главное – теперь заполнить переписной лист можно в электронном виде на портале «Госуслуги». Также у переписчиков при обходе граждан при себе будут планшеты со специальным программным обеспечением. Кроме того, будут действовать переписные участки.