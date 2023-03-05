Вся соль в деталях

Борис Мурадов в журналистике более 30 лет. Работал в центральных изданиях страны: «Аргументы и факты», «Известия», «МК», «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва». Военным корреспондентом прошёл Югославию, Израиль, Дагестан, Колумбию, Сьерра–Леоне. Был единственным постоянно аккредитованным российским журналистом Формулы–1, сотрудничал с телеканалом «Спорт», возглавлял престижные автомобильные издательства, руководил крупнейшем российским изданием Digital Photo и российской версией журнала Airports International. Сегодня Борис преподаёт в Институте профессиональной и любительской фотографии.

Он пришёл в профессию, как сам говорит, кривым путем. В школе был круглым двоечником с пятёрками только по двум предметам: английскому языку и начальной военной подготовке. В середине семидесятых Борис Мурадов серьёзно увлекался рок–музыкой, посвятил этому семь лет жизни, всё остальное было для него второстепенно.

– Рок я по–прежнему очень люблю, но профессиональным музыкантом себя всё же не видел, — признаётся уже состоявшийся журналист и фотограф. — Когда голова встала на место, понял, что нужно искать свой путь. А когда осознал, что моё — это журналистика, сдал все экзамены на пятёрки и поступил на редакционно–издательский факультет Московского полиграфического института, ныне Московский государственный университет печати, и окончил его с красным дипломом. Поэтому я не верю в клише, стереотипы и напророченные судьбы. И своим нынешнем студентам говорю, что при большом желании и труде можно достичь всего.

Первые статьи были, конечно же, о музыке. Он не устаёт повторять: «В нашем деле компетенция очень важна, но и журналистское везение тоже никто не отменял». Так Мурадов попал в самое тиражное издательство страны «Аргументы и факты» к самому Владиславу Старкову — основателю и первому главному редактору еженедельника.

– Я искал себя в разных сферах, — вспоминает Борис Мурадов. — Экономика и политика меня не привлекали, хотя и пришлось брать интервью у крупных мировых политиков. Например, у Жана–Мари Ле Пена — французского националиста, отца Марин Ле Пен, лидера партии «Национальный фронт». После ушёл в отдел специальных расследований, однажды работал под прикрытием, внедрившись в тоталитарную секту. Из этого же отдела отправлялся в военные командировки. Так, я попал в Югославию в первый же день, когда там начались массовые бомбардировки. Работал под прикрытием в составе наших десантных войск в форме подполковника ВДВ, числился советником Российской армии по связям с прессой.

Когда ему напоминают о Кодексе журналиста, дескать, репортёры не должны брать в руки оружие и надевать военную форму, вздыхает в ответ...

– Время несётся быстрее самого крутого гоночного болида, и мир искажается прямо на глазах. Посмотрите на сегодняшнюю элиту журналистики — военкоров, — настаивает Мурадов. — Они все одеты в камуфляж, но заметьте, они не при погонах и у них нет оружия. На самом деле, у кого–то оно даже может быть, но я абсолютно уверен, что они из него не стреляют, то есть не принимают участие в боевых действиях. Им нужен доступ в расположения и на передовую, вот они и облачаются! Не думаю, что сами журналисты так уж хотят носить военную форму. Тем более что «за ленточкой» свои порядки: хочешь материал — работай по правилам. Журналистика не закостеневшая наука — шаг влево, шаг вправо — расстрел — нет, всё меняется. Сегодня достаточно записать информацию на камеру своего телефона и просто перебросить её в редакцию или сразу выложить в интернет.

А представьте, как работалось нам. Мы старались передавать всё быстро, насколько это тогда было возможным. Собирали информацию, писали от руки на листочках, можно сказать, на коленке. Фотографии делали на плёночную камеру, проявляли, печатали снимки. На попутных машинах мчались в Софию или в Будапешт, так как аэропорт Белграда бомбили, чтобы отправить с попутным рейсом в Москву материал. Умоляли пассажиров или пилотов взять пакет с фотографиями, благо рукописный текст можно было передать по факсу. А за это время уже происходило много чего другого.

Я видел этот конфликт в развитии: как всё начиналось, как заканчивалось. И главное, как события освещались в разных странах. То, как подавали это сами сербы — была одна картина мира; то, что читали в Париже, Брюсселе и Цюрихе — другая. Сегодня мы проходим ровно то же. То, что говорят о нашей стране на Западе, абсолютно недостоверно. Уже тогда западная журналистика сильно упала в моих глазах, хотя до этого мне всю жизнь казалось, что именно они светочи профессии. Что любопытно, я тогда не почувствовал, что именно у меня на глазах начинается новая веха в истории человечества, и дальше будет Ирак, Иран, Египет, Тунис, Сирия. Но я хорошо помню, что тогда говорили мне сербы: «Смотрите внимательно и запоминайте то, что происходит сейчас. Завтра это придёт к вам!» Поэтому со словом нужно быть очень аккуратными, ложь — уничтожает...

Во всех поездках Бориса Мурадова с ним была фотокамера. Как донести масштабы трагедии всего через один снимок? Опытный фотокор напоминает: не думайте только об общем, вспомните, что есть ещё и частное.

– Я всегда был сторонником того, чтобы показывать трагедию не через груды искорёженного металла и окровавленные растерзанные тела, — признаётся фотограф.

Достаточно одной, пусть небольшой, но очень говорящей детали. Ведь психика человека устроена так, что в подобных моментах она просто начинает защищаться — происходит выгорание и искаженное, возможно, даже равнодушное восприятие. Сначала, конечно, — всегда шок, а когда в течение недели тебе транслируют последствия землетрясения в Турции, ты невольно начинаешь воспринимать только цифры — было 15 тысяч погибших, сейчас сто. А вот трагедия маленького человека в одном снимке может показать весь масштаб ужаса и пробить даже самые чёрствые сердца.

Вспомните снимок, на котором среди развалин своего дома неподвижно сидит мужчина и держит за руку погибшую пятнадцатилетнюю дочь в ожидании, когда спасатели смогут достать её тело из–под завала. Это душераздирающее фото облетело все мировые издания, став символом турецкой трагедии. Ровно так же, как фото «Главный пассажир», на котором изображена десятимесячная Дарина Громова перед вылетом в Египет. Малышка облокотилась на окно в аэропорту Пулково и смотрит на взлётную полосу. А уже 31 октября аэробус А321, летевший из Шарм–эш–Шейха в Санкт–Петербург, разбился над Синайским полуостровом, на борту находилась Дарина и её родители. Это была самая крупная в истории российской авиации катастрофа по количеству погибших людей — 224 человека.

В работе Бориса Мурадова немало таких снимков. Один из них — чёрно–белое фото, на котором мужчина держит на руках кошку. Позади — разрушенные здания и люди, которые пытаются найти в этих руинах хоть что–то.

– Это иллюстрация к моей статье «Девять жизней Рахаты». Сегодня эту трагедию, к сожалению, мало кто вспоминает, но это удивительнейший пример самоотверженности простых людей, — комментирует фото Борис Мурадов. — В августе 1999 года в Ботлихский район Республики Дагестан вошли ваххабитские формирования из банд Басаева и Хаттаба, развязавшие террористическую войну, впоследствии получившую название Вторая чеченская кампания. Для того чтобы выбить из захваченных домов Рахаты террористов, Российской армии пришлось бы идти на штурм без артиллерийской поддержки, так как в селе находились мирные жители. Понятно, что это могло бы закончиться боем, где полегло множество наших бойцов. Но тут случилось то, чего никто не ожидал. В российские армейские расположения пришли покинувшие село жители Рахаты и призвали наших артиллеристов накрыть огненным дождём свои собственные дома, точно подсказывая, где именно находятся боевики. Больших жертв среди служащих Российской армии удалось избежать, но от некогда цветущего села остались лишь чёрные обугленные руины.

Дагестанцы отдали в жертву свои жилища, имущество, нажитое годами, яблоневые сады и весь кормивший их домашний скот. Выжили только кошки, которые, наверное, потратили весь запас своих жизней, чтобы каким–то чудом уцелеть в этом аду.

А ещё у Мурадова хранятся фотографии, где на крыле сбитого российскими зенитчиками американского самолета–невидимки «Стелс» танцуют довольные сербы. Он сохранил и издевательские открытки, которые после этого заполонили весь Белград — на них изображён тот самый самолёт и надпись на английском языке: «Извините, мы не знали, что он невидимка».

В числе избранных и портрет 25–летнего британского офицера, который в свободное время играл на гитаре и пел своим сослуживцем, стоя на броне танка.

– Он потомственный военный, почётный гвардеец, выпускник Королевской военной академии, — нагоняет интригу Мурадов. — Уже тогда я уже не раз слышал от натовских военных, что они всё увидели своими глазами и не считают сербов исчадиями ада, напротив, обвиняли в сложившейся ситуации косовских албанцев. И вот этот капитан танкового подразделения шёл в авангарде натовского контингента на аэродром «Слатина», который только заняли наши десантники. Гитарист получил приказ от сил НАТО в Европе атаковать русских военных, но британец обладал здравым рассудком и просчитал последствия. Он запросил подтверждение у своего собственного руководства, и те отменили приказ американского генерала. Даже при мощном давлении капитан не исполнил данное указание, тем самым предотвратив Третью мировую войну. Этого человека зовут Джеймс Блант. Сегодня это известный музыкант и певец, автор знаменитой песни «You’re Beautiful». Он сильно разочаровался в современной военной политике и сменил сферу своей деятельности. В своих интервью он делился мнением о реальной сущности Североатлантического альянса, но ему советуют писать музыку. Также не слушают основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса, который выступает против поставки оружия на Украину и за решение нынешнего конфликта дипломатическим путем. Да вспомните хотя бы фотографию известнейшего американского фотографа Томаса Хёпкера, где на фоне пылающих небоскрёбов–близнецов сидит улыбающаяся компания, не обращая внимания на известную трагедию. Фотографа много осуждали за этот снимок, судились с ним, но он выиграл все суды.

Именно в таких фото вся соль истории — без привязки, кто прав, кто виноват. Детали решают многое.