Всё больше молодых людей вступают в ряды экстремистских сообществ

Как отметил подполковник полиции, нередко молодые люди и не осознают, что переступают рамки закона. Чаще всего вербовка в экстремистские группы идёт в социальных сетях. Стоит быть предельно бдительными и крайне осмотрительными, общаясь с незнакомцами в интернете. И нельзя размещать на страницах социальных сетей информацию, которая способна стать катализатором проявления ненависти к тем или иным слоям общества.

«Задача каждого из нас как взрослого наставника - с максимальной вовлеченностью общаться с подрастающим поколением, наставлять, разъясняя требования законодательства, акцентируя внимание на морально-нравственных нормах. В работе с молодёжью не место формальностям, важно чутко реагировать на изменения в настроениях представителей молодежи. И только неформальный подход поможет вовремя заметить отклонения в поведении, а значит, и своевременно помочь подростку в затруднительной ситуации», - уверен Олег Мусихин.

Главный норильский полицейский разъяснил нормы уголовного законодательства Российской Федерации, регламентирующие действия, направленные на разжигание вражды и унижение человеческого достоинства.

В завершение начальник норильского ОМВД ответил на вопросы присутствующих и отметил важность подобных встреч.