Всё больше молодых людей вступают в ряды экстремистских сообществ
Всё больше молодых людей вступают в ряды экстремистских сообществ
Вопросы ответственности за проявления экстремизма и терроризма, а также воспитания межнациональной и межконфессиональной терпимости обсуждались на встрече начальника норильского ОМВД Олега Мусихина с представителями общественных организаций военно-патриотической и спортивной направленности.
Как отметил подполковник полиции, нередко молодые люди и не осознают, что переступают рамки закона. Чаще всего вербовка в экстремистские группы идёт в социальных сетях. Стоит быть предельно бдительными и крайне осмотрительными, общаясь с незнакомцами в интернете. И нельзя размещать на страницах социальных сетей информацию, которая способна стать катализатором проявления ненависти к тем или иным слоям общества.
«Задача каждого из нас как взрослого наставника - с максимальной вовлеченностью общаться с подрастающим поколением, наставлять, разъясняя требования законодательства, акцентируя внимание на морально-нравственных нормах. В работе с молодёжью не место формальностям, важно чутко реагировать на изменения в настроениях представителей молодежи. И только неформальный подход поможет вовремя заметить отклонения в поведении, а значит, и своевременно помочь подростку в затруднительной ситуации», - уверен Олег Мусихин.
Главный норильский полицейский разъяснил нормы уголовного законодательства Российской Федерации, регламентирующие действия, направленные на разжигание вражды и унижение человеческого достоинства.
В завершение начальник норильского ОМВД ответил на вопросы присутствующих и отметил важность подобных встреч.