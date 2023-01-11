МАУ ИЦ «Норильские новости»

Всё больше предпринимателей переходят на отечественные программы

Всё больше предпринимателей переходят на отечественные программы

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Всё больше предпринимателей переходят на отечественные программы

В прошлом году предприниматели приобрели 12 585 лицензий на российский софт со скидкой 50%.

Всё больше предпринимателей переходят на отечественные программы

Программа по поддержке цифровизации малого и среднего бизнеса реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Лицензии на использование отечественного ПО для организации документооборота, работы с клиентами, системного администрирования и других процессов субъекты малого и среднего бизнеса заказывали на цифровой платформе МСП.РФ. Площадка создана и развивается корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Федеральная программа поддержки стартовала в 2021 году. Об условиях продолжения её реализации кураторы – Российский фонд развития информационных технологий – сообщат дополнительно. Подробная информация также размещается на сайте.

Фото из открытых источников
11 января в 10:24 1290
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