Всё больше предпринимателей переходят на отечественные программы

Программа по поддержке цифровизации малого и среднего бизнеса реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Лицензии на использование отечественного ПО для организации документооборота, работы с клиентами, системного администрирования и других процессов субъекты малого и среднего бизнеса заказывали на цифровой платформе МСП.РФ. Площадка создана и развивается корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Федеральная программа поддержки стартовала в 2021 году. Об условиях продолжения её реализации кураторы – Российский фонд развития информационных технологий – сообщат дополнительно. Подробная информация также размещается на сайте.