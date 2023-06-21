Всё понятно и безумно интересно

Учиться и ещё раз учиться

Церемония открытия проекта «Академия [без]умных» прошла 17 марта этого года в формате научного квеста. Участники попробовали себя в роли программистов и инженеров, получили навыки создания простейших электронных устройств. Следующим мероприятием проекта стал турнир по робототехнике «РОБОСУМО», который состоялся 30 марта в Молодёжном центре Норильска. 75 подростков боролись за звание победителя в трёх возрастных категориях.

Также в рамках проекта норильчане получили возможность посещать занятия по различным техническим дисциплинам. А 30 мая стартовало «Лето в «ФабЛабе». Каникулы — отличное время, чтобы начать изучать робототехнику, актуальные сейчас нейросети, видеомонтаж, векторную графику, основы дизайна и правополушарное рисование.

Ещё фаблабовцы успели реализовать две специальные программы с приглашёнными специалистами. Слушателем мог стать любой желающий. А их было так много, что пришлось организовать дополнительные рабочие места. В течение месяца участники изучали дизайн и производство вместе с командой Московского института стали и сплавов (НИТУ МИСИС). Все теоретические знания слушатели сразу же проверяли на практике. Например, созданная в специальной программе модель превратилась в фигурку Самоделкина, распечатанную на 3D-принтере.

В июне команда ФабЛаба традиционно проводит научно-технический фестиваль MASTERFEST, уже полюбившийся норильчанам всех возрастов. В этом году событие предваряла эксклюзивная образовательная программа от преподавателей «Физтех.Фабрики» Московского физико-технического института. Инженер Евгений Головаченко познакомил участников с программами параметрического дизайна Rhinoceros/Grasshopper и векторной графики CorelDraw, а также продемонстрировал возможности лазерной резки. Участники создавали фенакистископ — лабораторный прибор для демонстрации движущихся рисунков. Накануне фестиваля состоялись мастер-классы по проектированию в программе Blender и трилогия по промышленному дизайну.

24 июня специалисты «Физтех.Фабрики» ждали норильчан на площадках MASTERFEST. Событие состоялось, несмотря на все погодные капризы. Организаторы развернули площадки в здании Публичной библиотеки.

MASTERFEST и все, все, все

На церемонии открытия фестиваля выступили почётные гости. Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева в своей речи отметила, что MASTERFEST за три года стал настоящим научным праздником. Главный специалист управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Татьяна Дьякова подчеркнула, что именно подобные мероприятия позволяют его участникам быть в курсе последних изменений в технической сфере и выбрать для себя эффективную траекторию развития. Директор Централизованной библиотечной системы Норильска Татьяна Кочеткова выразила надежду на то, что наш город в будущем может стать самой северной столицей инженерного творчества.

Фестиваль собирает всё больше гостей и расширяет географию. В этот раз он собрал представителей «ФабЛабов» Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, а также красноярского «Кванториума».

Столичные гости подготовили для посетителей выставку необычных кинетических объектов и 3D-печати, развернули паяльную станцию и пункт сборки ракет. Дети с большим удовольствием запускали их на закрытии фестиваля под руководством Артёма Короткова, преподавателя московского «ФабЛаба» (НИТУ МИСИС) и «Физтех.Фабрики». Евгений Аршинов (Владивосток) провёл лекцию и мастер-класс по 3D-печати. «ФабЛаб» из Санкт-Петербурга организовал игру в робошашки и воркшоп по конструированию машинок из фанеры.

На MASTERFEST можно было создавать и машинки, работающие на водородном двигателе. Такую возможность предоставил красноярский «Кванториум». Как отметил преподаватель учреждения Максим Цыганов, потенциал норильских ребят в инженерно-техническом творчестве очень высок. Мальчишки и девчонки готовы изучать новое и сразу же практиковаться. Вот и на прошедшем мастер-классе все участники смогли сразу же опробовать своё транспортное средство в действии. Ребят поддерживали родители и направляли волонтёры.

В дополнение ко всему специалисты из краевой столицы провели две лекции в формате TED по тайм-менеджменту, разработке и дизайну игр. Максим Цыганов отметил, что уже с 10 лет детям можно погружаться в сферу программирования. Игры — это не только развлечения, но и хороший шанс познакомиться с IT-сферой.

Талантливые ребята-мейкеры из Норильска с ранних лет развивают собственные изобретательские проекты. На фестивале они могли поделиться своими изысканиями, найти единомышленников и партнёров.

Множество зрителей привлекло научное шоу от команды «Дома шалунов». Увиденное впечатлило всех, от мала до велика! Многолюдно было и в зоне проведения мастер-классов, где посетителей встречали представители детского центра экопросвещения «Белый мишка», мастерской «Плавь пластик», клуба настольных игр Freedom. Норильчане с увлечением создавали свечи, аромакамни, аксессуары из переработанного пластика, интерьерные кашпо и даже мебель! Восьмилетняя Василиса рассказала, как они вместе с мамой изготовили стол: «Обязательно будем использовать его дома! А украсить его можно плетёной вазочкой, тоже созданной своими руками». Вот такой отзыв получила DIY-мастерская норильского «Фаблаба».

На площадках можно было увидеть стереофотографии нашего города. А сотрудница «Норильских новостей» Дарья Батритдинова учила всех желающих создавать необычные картины в стиле стринг-арт с помощью молотка, гвоздей и цветных нитей. Этому направлению рукоделия посвящена и её научная работа.

Гости MASTERFEST получили массу положительных эмоций, а кто-то даже решил всерьёз изучать понравившуюся область науки и техники. Для самых любознательных напоминаем, что проект норильского «ФабЛаба» «Академия [без]умных» продолжается. А значит, впереди интересные образовательные курсы, конкурсы и мероприятия. Всю информацию можно узнать в социальных сетях лаборатории.

Как признаются участники фестиваля, усвоенные навыки непременно пригодятся им при разработке инженерных проектов.

16-летняя Елизавета Лаврецкая, ученица гимназии № 1, представила на выставке своё изобретение — специальную насадку для пылесоса. Устройство помогает выбивать пыль из мебели, что способствует более эффективной чистке. На Международном форуме инноваторов IN’HUB-2022 в Новосибирске Елизавета получила за свою разработку бронзовую медаль. Девушка рассказала, что в течение двух сезонов участвовала в инженерном марафоне IMAKE и сейчас работает над проектом для очередного конкурса. MASTERFEST считает отличной площадкой для обмена опытом. В будущем девушка планирует выбрать профессию технической направленности.

Неоценимую помощь организаторам фестиваля оказали волонтёры. Молодые люди и девушки помогали гостям ориентироваться в фестивальном пространстве, сообщали о предстоящих лекциях и мастер-классах и следили за тем, чтобы самые юные участники события справились с изготовлением всех своих изделий. Добровольцами стали активисты «Молодой гвардии» и объединения «Волонтёры Норильска».