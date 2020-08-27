Всё тайное становится явным

Еще в марте этого года 54-летний мужчина украл семь тонн дизельного топлива с территории нефтегазодобывающей компании, в которой он работал. Ущерб оценили в 310 тысяч рублей. За это время он успел продать топливо другим людям. Их большегруз остановили для проверки документов, в нём и были обнаружены ёмкости с топливом. По данным, полученным от водителей, полиция вычислила злоумышленника. Как оказалось, ранее он уже был судим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Статья предусматривает наказание в виде условного лишения свободы на два года с испытательном сроком на один год.