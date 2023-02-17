Всё то же, всё те же

На данный момент 25% совершённых в Норильске преступлений — мошенничества в сфере IT. Существует несколько распространённых схем. В первую очередь сотрудники силовых структур отмечают случаи, когда люди попадаются на предложение злоумышленников инвестировать средства в акции. При этом жертву ловят засадным способом: заманивает горе–инвесторов агрессивная реклама в онлайн–играх, а когда они самостоятельно проходят по указанной ссылке, начинают работу мошенники. Так, норильчанка инвестировала в роскошную жизнь IT–преступников 8,8 млн рублей. Этим же мошенникам ещё один житель Норильска подарил около 6,5 млн рублей. Чтобы не попасться на подобную уловку, не инвестируйте средства через сомнительные сайты, тем более те, что рекламируются в онлайн–играх. Используйте только официальные сайты для трейдинга.

Несмотря на постоянную работу правоохранителей по информированию населения, действенными остаются и более классические схемы. Например, обман на интернет–платформах для размещения объявлений о продаже имущества или сайтах, обещающих те или иные услуги, — люди перечисляют деньги и не получают обещанного. Таких случаев за месяц было восемь. Общий ущерб — около одного миллиона рублей. Так, норильчанка решила обзавестись почти новеньким айфоном последней модели всего за 100 тысяч рублей, в итоге — ни денег, ни мобильника. Другая женщина хотела сэкономить на путёвке и приобрела тур за 218 тысяч рублей на каком–то сомнительном ресурсе. Теперь, вероятно, отдыхать ей придётся в Норильске. Избежать обмана в подобных случаях можно двумя способами. Покупать товары только у местных продавцов, отдавая деньги при личной встрече, если продавец иногородний, то рассчитываться только наложенным платежом при получении товара и обязательно вскрывать посылку до оплаты. Работники почты пойдут вам навстречу, если озвучите свои подозрения. А путёвки проще приобретать в местных турфирмах — там и советом помогут, и не обманут.

Ещё одна старая, но всё ещё рабочая схема: звонящие представляются сотрудниками банка и сообщают о подозрительном переводе и блокировке счёта, а затем убеждают жертву перевести средства на якобы безопасный счёт. Как только человек сообщает пин–код для перевода денег, со сбережениями можно попрощаться. В январе зафиксировано восемь подобных случаев. Общий ущерб — семь миллионов рублей. Мошенники давят на эмоции, поэтому в такой ситуации важно помнить, что никто без вашего участия не может проводить манипуляции с вашим счётом, следовательно, никаких звонков от банка по этому поводу быть не может. Если всё ещё сомневаетесь, воспользуйтесь приложением банка и проверьте состояние счетов.

Нередки случаи, когда мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств, и тут легенды бывают разные: в производстве находится уголовное дело по факту оформления другим лицом заявки на кредит на ваше имя; получены данные из банка о попытке подозрительного перевода с вашего счёта; и совсем свежее — зафиксирован перевод денежных средств от вашего имени в помощь ВСУ, и вы обвиняетесь в госизмене. А дальше всё по классической схеме — злоумышленники предлагают перевести деньги на «безопасный» счёт. Помните, никто, кроме вас, не имеет права передавать информацию о состоянии вашего счёта силовикам. Перевод денег на Украину не запрещён, это ваше законное право, а кому вы их переводите — ваше дело. Да и какого–то отдельного счёта с пометкой «На нужды ВСУ» не существует.

Сотрудники Норильского ОМВД обращают внимание граждан на то, что по статистике до 80% подобных звонков поступают с территории Украины и Польши. Там сотрудникам «центров информационной борьбы и пропаганды» на государственном уровне разрешено обворовывать рядовых россиян.

Итак, если вам звонят с неизвестного номера, в первую очередь обратите внимание на способ связи. Стоит насторожиться, если незнакомцы звонят через WhatsApp. В последнее время в целях экономии украинские мошенники обзванивают россиян именно через эту платформу, ведь там все разговоры бесплатные. Второй «маячок» — акцент. Даже выходцы с юга Украины обладают ярко выраженным говором, а уж представители западной — тем более. В большинстве случаев хватает минуты, чтобы уловить характерную тональность, несмотря на все попытки говорящего её скрыть. После этого разговор лучше прервать.