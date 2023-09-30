Всё в одном

Прежде за услугами компании абоненты обращались в два офиса: физлица — на пл. Металлургов, 9; юрлица — на ул. Богдана Хмельницкого, 17. Напомним, сегодня «Энергосбыт» предоставляет коммунальные услуги по всей территории Норильска, обслуживая более 86 тысяч потребителей и четырёх тысяч юридических лиц. По мнению руководства компании, получение необходимой информации в одном месте будет максимально удобно для всех абонентов. Представители различных фирм и компаний, приезжая сюда по рабочим вопросам, смогут одновременно обратиться и как физлица, поскольку часто имеют в собственности или аренде квартиры и гаражи.

Площадь нового офиса свыше 1250 м2. Здесь разместились руководство предприятия, операционный зал, договорной отдел и кабинеты для других специалистов — всего 128 рабочих мест. Пользователи услуг могут обращаться сюда по всем вопросам, связанным с деятельностью предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»: подать заявление на заключение договора ресурсоснабжения или на технологическое присоединение; уточнить данные по выставленным к оплате счетам; урегулировать в досудебном порядке задолженность по оплате коммунальных услуг; передать показания счётчиков и т. д.

Презентуя новый офис, в НТЭК подчёркивают, что для посетителей создана комфортная зона ожидания: в помещении работает вентиляция, установлена мягкая мебель. В ближайшее время будет запущен терминал электронной очереди. С внешней стороны здания для сохранения общей концепции вентилируемого фасада благоустроены входные группы жилых подъездов дома, в котором расположен офис.

Позаботились в новом офисе и о персонале. Например, появились две комнаты приёма пищи для сотрудников — в правом и левом крыле:

– Этого очень не хватало. У нас работают люди и из Талнаха, и из Кайеркана — не все могут сходить домой на обед. Также есть помещения для инженеров и рабочего персонала приборного отдела. В конце коридора для этой категории работников даже оборудовали душевую комнату.

Чтобы обеспечить безопасность подъезда к новому зданию, на проезжей части в зоне главного входа смонтировали два «лежачих полицейских», а вблизи главного входа действуют скоростные ограничения для транспорта. Со стороны улицы Лауреатов для посетителей обустроили парковку на пять автомобилей, а вход в здание оборудовали пандусом. С момента зарождения идеи до открытия офиса прошло всего полтора года. Открытие состоялось на полтора месяца раньше намеченного срока.

Сергей Липин, гендиректор НТЭК, отметил, что единый офис предоставляет дополнительные удобства для потребителей:

– Мы долго ждали появления «нового дома». Хороший получился проект, мы сумели перевести сюда большую часть предприятия «Энергосбыт», организовать комфортное место и для наших посетителей, и для персонала.

Поддержал его и глава Норильска Дмитрий Карасев:

– Считаю, что это важный момент для всего города: единый центр «Энергосбыта» объединил два офиса. Это значит, людям не нужно ездить по разным адресам, они могут получить несколько услуг в одном месте. Здесь уютно, специалистов достаточно, думаю, норильчанам понравится. Компания НТЭК сумела создать хорошие условия для всех.