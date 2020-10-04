Всё включено?

Оценят всех

Чтобы принимать гостей, все коллективные средства размещения с будущего года должны быть классифицированы аккредитованными организациями. Так сказано в законе. В Норильск для оценки работы нескольких местных гостиниц и хостелов Агентство развития Норильска пригласило федеральных экспертов: Лилию Биткулову, руководителя аккредитованной организации Центр классификации «Звёзды отелям», а также Людмилу Сафонову, руководителя Центра оценки квалификаций «Эксперт», эксперта Росстандарта по сертификации туристских услуг и услуг средств размещения.

Гостиницы, которые им предстояло оценить, входят в туркластер «Арктический». Как пояснила Анна Волкова, специалист АРН по развитию туризма, сегодня в составе туркластера — восемь турбаз и два хостела. Строятся ещё три современные гостинцы. Но в этом году заявку на классификацию подали только четыре участника кластера: хостелы «Арктик» (Талнах) и «ХОСТЕЛЫРУС» (Центральный район), а также турбаза «Бунисяк» и загородный комплекс отдыха «Горизонт». Поддержку им оказывает Агентство развития бизнеса Красноярского края, финансируя 95% стоимости классификации. Оставшиеся 5% оплачивают сами организации.

– Для нас важно, чтобы коллективные средства размещения на нашей территории соответствовали нормам и стандартам законодательства и повышали свой уровень сервиса, позволяя приезжающим туристам быть уверенными в качестве получаемых услуг. Классификация является одним из шагов на этом пути, — считает Волкова.

До первой звезды

По словам Лилии Биткуловой, в системе классификации предусмотрено шесть категорий: от «без звёзд» до пяти звёзд.

– Из чего состоит процедура проведения проверки? Сначала владельцами отелей подаётся в АРН заявка, готовится пакет документов. Затем комиссия на месте заполняет протоколы по всем номерам: учитывает то, что находится в номере, какого оно качества, оценивает весь номерной фонд, территорию, дополнительные услуги. Важна и сервисная составляющая оценки: как работает персонал по стандартам качества сервиса, есть ли на предприятии должностные инструкции, как обеспечивается безопасность гостей. По результатам осмотра составляем протоколы, финалом проверки становится акт оценки, где фиксируется полученный результат, и комиссия принимает решение: либо владельцы гостиницы должны доработать объект, и через определённый промежуток времени комиссия проведёт повторную оценку (обычно даётся 90 дней на устранение нарушений), либо рекомендуется присвоить категорию звёздности. Затем составляется свидетельство, и наименование места размещения вносится в Единый федеральный перечень классификаций, — рассказала специалист.

За несколько дней эксперты оценили как городские места размещения, так и загородные. Увиденное в основном хвалили, причём некоторые владельцы гостиниц, считают специалисты, даже поскромничали, подав заявку на категорию «без звёзд».

– Загородный комплекс «Горизонт» — хороший комплекс для отдыха, у которого, как мне кажется, большое будущее. Сегодня здесь находятся пять коттеджных домиков со всеми удобствами для семейного отдыха. После проверки мы увидели посыл к тому, чтобы «Горизонт» мог работать в категории «3 звезды», ведь это комфортное предприятие, подходящее подо все соответствующие критерии. Думаю, уже в середине октября комплекс будет включён в единый федеральный перечень с этим уровнем классификации, — пояснила эксперт.

Специалисты также дали ряд рекомендаций, как помочь комплексу предоставлять лучший сервис. Свою задачу эксперты видят как раз в этом — делиться опытом и направлять отельеров, чтобы те создавали в городе места, где хотелось бы отдыхать горожанам и гостям Норильска.

Алексей Лупка, директор загородного комплекса отдыха «Горизонт», удивился, но обрадовался решению специалистов. Он уверен: такой результат объективно отражает огромную проделанную работу и вложения в проект:

– Хочу сказать спасибо нашим гостям, которые помогают нам становиться лучше. Изначально мы возводили домики, исходя из моих личных представлений о том, как они должны выглядеть внутри и снаружи. Но после запуска в январе этого года наши гости добавляли свои пожелания, писали в отзывах правильные вещи, к которым мы прислушивались и по возможности как можно скорее воплощали.

Сейчас — в дополнение к комфортабельным домам, где можно отдохнуть семьёй или большой компанией, мы предлагаем туристам ряд услуг, например баню на дровах. Зимой актуальны снегоходные туры. Подробнее узнать о возможностях отдыха и забронировать дом можно по телефону 33–15–14, — рассказал он. — И всё же, несмотря на то что сделано уже немало, после визита экспертов ещё предстоит большая работа, ведь чем выше статус гостиницы, тем сложнее его поддерживать.

Вскоре смонтируем большую стационарную сцену для мероприятий, шатёр сферического типа, в дальнейшем появится горка для тюбинга, подъёмник, по возможности — верёвочный парк. Мы ставим себе план реализовать всё это до 2024 года, но, конечно, всё зависит от коротких летних сроков строительства и, главное — от финансирования проекта.

Дорогу большому туристу!

Эксперты высоко оценили и осмотренные хостелы, сочли их достойными. Больше того, там есть чему поучиться, считают они. Хотя пока хостелы войдут в категорию «без звёзд».

Ещё один день гости посвятили классификации турбазы «Бунисяк» и вынесли решение: звёзды присваивать рано, но перспективы – хорошие.

– Интересная турбаза, работающая не первый год. При нас выезжала группа туристов, все были довольны. Но поскольку она предусматривает сезонный отдых и не имеет санузла непосредственно в номерах — это большое препятствие к присвоению звёздной категории. Есть и отдельные бытовые моменты, их тоже надоучесть. Общая проблема почти всех осмотренных мест: требуется больше квалифицированного персонала, от этого напрямую зависит качество сервиса. Тем не менее, я считаю, что у любого объекта есть свой гость, а каждому отельеру всегда найдётся над чем поработать, — пояснила Лилия Биткулова.

Чтобы минимизировать затраты на переделку уже готового бизнеса, лучше обращаться за консультацией специалистов ещё на стадии проектирования гостиницы, ведь, как оказалось, роль играют даже такие параметры, как высота установки розеток, мощность вытяжных вентиляций, размеры санузла или спального места. Важна и меблировка номера, говорят эксперты: гостиничная мебель отличается от бытовой. То же касается и химии — нужна профессиональная. Огромное значение имеет питание в гостинице, которое на Севере должно быть богато дарами местной природы:

– Согласитесь, завтраки/обеды в гостиницах играют большую роль в нашем отдыхе. Вспомните, какими впечатлениями мы обычно делимся после заграничной поездки? Про питание упоминаем нередко, особенно если оно нам понравилось. Так что местным отельерам нужно подумать, какие продукты стоит использовать, чтобы гости были впечатлены и уезжали довольными и с непременным желанием посетить Норильск ещё и ещё, — говорит Лилия Биткулова.

Главным итогом визита приезжие эксперты назвали то, что Север открывается большому туристу: это видно в первую очередь по активности участников местного турбизнеса. А в следующем году совместно с Агентством развития бизнеса эксперты продолжат проводить классификацию коллективных средств размещения, входящих в состав кластера «Арктический». Точные сроки пока не обозначены, но специалисты надеются успеть к открытию сезона.

Говорит эксперт

- В плане эмоциональных открытий наша территория выглядит очень заманчиво: сегодня в мире сложился тренд на экстремальные (с точки зрения маршрута) поездки, люди очень интересуются Севером, в том числе русским. Анна Волкова, специалист Агентства развития Норильска по направлению «Развитие туризма»

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– Отдых должен быть, конечно, запоминающимся. Но запоминающимся в хорошем смысле. Для каждого удачные составляющие отдыха свои, например, экскурсии или новые знакомства. Но, на мой взгляд, есть общие критерии, на которые ориентируются все. Это — инфраструктура отдыха, куда входит проживание, питание, транспортное сопровождение. Ведь любые, даже самые приятные впечатления от увиденного, могут быть подпорчены неудачным выбором отеля или транспортным коллапсом.

Конечно, для многих звёздность гостиниц не столь важна, как впечатления, которые вы можете получить в новом для себя месте. В плане эмоциональных открытий наша территория выглядит очень заманчиво: сегодня в мире сложился тренд на экстремальные (с точки зрения маршрута) поездки, люди очень интересуются Севером, в том числе русским. Не говоря уже о том, что мы соседствуем с настоящей жемчужиной — плато Путорана, привлекающим многих туристов.

Сегодня задача Агентства — помочь городу создать то пространство, которое будет вызывать у гостей — российских и зарубежных — желание открывать для себя Север снова и снова. Три года назад АРН начало предпринимать активные действия по развитию региона, в том числе с туристической точки зрения. АРН выступило инициатором проекта по созданию туристско– рекреационного кластера «Арктический» на Таймыре. До этого сложно было поверить, что на такой отдаленной территории может появиться туризм. Если два года назад только 12 туроператоров продавали к нам туры, то сейчас эта цифра перевалила уже за 50.

Развитие туристического потенциала выгодно и для самих норильчан и дудинцев — это расширит их возможности побывать в отдалённых местах Таймыра, ведь не секрет, что немало горожан, прожив тут много лет, не ездило, например, на Ламу или на другие озёра Норило–Пясинской системы. Потому что для этого нужно было иметь знакомых с лодкой или снегоходом, избой или искать, у кого можно купить такие услуги.

Очень важно, что участники местного турсообщества сегодня объединяются, чтобы, образно говоря, нанести Норильск на туристическую карту страны и мира. Строятся гостиницы, обновляются уже имеющиеся комплексы, стремясь повысить свой сервис. Нам было очень приятно слышать, что федеральные эксперты по классификации коллективных мест размещения остались довольны готовностью ряда гостиниц принимать гостей. Конечно, рекомендации от них всё же поступили, но важно, как сами владельцы мест размещения на них реагируют — с желанием сделать место лучше, привлекательнее. Так что, думаю, у нашей территории большое будущее, которое создаётся уже сегодня.

Чего вы ждёте от отдыха?

Людмила Карманова, только что вернулась из Турции:

– Люблю турецкие отели за систему «всё включено» и старания персонала. Например, встречая первых после пандемии клиентов, турецкие хотельеры учли все риски и сделали всё возможное, чтобы обезопасить и сотрудников, и туристов: чистенько, аккуратненько, защитные экраны повсюду, санитайзеры, маски и перчатки в свободном доступе. И неважно, сколько у отеля звёзд, главное — настрой персонала на работу, готовность заботиться об отдыхающих. А уж угодить гостям турки умеют. Они понимают: чем больше приезжающих, тем выше доходы местных.

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Залина Баширова, оператор диспетчерской службы:

– Я не люблю пассивный отдых — езжу за впечатлениями. Если выбирать между морем и горами, я поеду в горы. Лежать на пляже, просто загорать — это не моё. Идеальный отдых для меня — палатка, путешествие автостопом, лазанье по горам, песни под гитару у костра. А уж если рядом мои друзья и близкие или просто хорошие люди, встреченные мною в пути, то это просто мечта! Ну и конечно, звёздность отеля для меня не важна. Лишь бы было самое необходимое, чтобы выспаться, перекусить, — и снова в дорогу, покорять мир и привезти домой целый багаж впечатлений!

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Евгений Машаров, специалист связи:

– Очень люблю расслабиться на отдыхе. Хорошее обслуживание, вкусная еда, комфортный номер. Запланированные экскурсии. Солнце, море. Когда не надо никуда бежать, ни о чём беспокоиться. Для меня очень важна большая территория отеля, по которой можно прогуляться, и рестораны с разнообразным меню, чтоб были недалеко. Обычно меньше четырёх звёзд я даже не рассматриваю. Отдохнёшь вот так, вернёшься из отпуска — и можно снова в бой.

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Жанна Сенчук, главный бухгалтер:

– Мы с мужем дайверы. Наше любимое место погружений — Красное море. Поэтому практически каждую весну мы ездим в Египет. Обычно наш отпуск длится месяц, поэтому мы не селимся в отели, а снимаем дом, это намного выгоднее. Требование к жилью: минимум две спальни, так как у нас сын, обязательны стиральная машина и кухонная плита. Но самое главное — вода!!! В египетских домах зачастую она привозная, для них это нормально. Нам же нужно, чтобы мы не были ограничены в воде: постирать, помыть ребенка, плюс уход за дайверским оборудованием, которое после погружения в море необходимо опреснять — ищем дом с собственной скважиной. У нас уже появились любимые места, да и друзьями обзавелись среди местного населения, поэтому обращаемся к надёжным, проверенным людям.

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Елена, активная бабушка:

– Мне ближе активный отдых. Не люблю ограничивать себя отелем, неким режимом дня и стандартным набором экскурсий. Поэтому предпочитаю небольшие частные гостевые домики и свободный режим дня. Жильё выбираю в зависимости от вида отдыха. Если я на море, то должны быть удобный выход на пляж, пара магазинчиков либо продуктово–промтоварных лавочек, аптека и на всякий случай медпункт. За бонусы в виде бесплатного вайфая, завтрака в постель, шведского стола и прочих прелестей комфорта, я переплачивать не собираюсь.

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