В «Айке» состоялось награждение победителей грантового конкурса социальных проектов

Среди победителей оказался проект «Виртуальное экскурсионное пространство «Норильск 360» по развитию туристической отрасли на территории Таймыра, который представила Галина Кузнецова, директор МКУ «Центр развития туризма»:

- Перед нами стояла большая задача по реализации указа президента РФ - стратегическое развитие арктической зоны. При создании нашего проекта было заложено множество направлений. Одно из главных – создание кадрового резерва из молодых, амбициозных, креативных и энергичных ребят, у которых совсем другое мышление и подход к работе. И готовить их нужно начинать уже сегодня. Для этого будет создана организационная платформа - «Виртуальное экскурсионное бюро «Норильск 360» - школа для старшеклассников.

Главной задачей школы, как уже сказала Галина Кузнецова, станет подготовка будущих кадров для развития туризма как профессиональной деятельности. Среди предметов, которые будут изучать старшеклассники - риторика, мимика и жесты, снятие конфликтных ситуаций, управление группой, проведение экскурсий – всё это даст толчок для личностного развития. Что является ещё одним из направлений проекта. Ребята смогут развивать в себе не только профориентационные качества, но и личностные — это позволит им наработать коммуникативные навыки и научит управлению аудиторией.

- Также среди направлений можно обозначить туризм как один из источников развития экономики нашей территории, а это значит — улучшение жизни норильчан. И действительно, эта тема вызывает высокий интерес со стороны горожан, - добавила директор МКУ «Центр развития туризма».

Большую поддержку в реализации проекта оказывает администрация города. Также партнёрами проекта являются Агентство развития Норильска, Российский государственный университет туризма и сервиса и, конечно же, грантовая поддержка благотворительной программы «Мир новых возможностей».

Подготовка к реализации проекта начнётся в марте этого года – закуп оборудования, заключение договоров и другие формальности, которые позволят уже в июле запустить обучение первого потока старшеклассников.