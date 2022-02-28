Встреча делегаций России и Украины в Белоруссии может начаться сегодня

По информации РИА Новости, в состав украинской делегации включены не более четырех-пяти человек: замглавы МИД, представители военной и политической сферы, а также руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Украинская делегация едет на переговоры к белорусской границе через Польшу из-за своих соображений о мерах безопасности. Российская делегация прибыла в Гомель в воскресенье утром. В нее входят заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко, посол в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Возглавляет российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что стороны договорились встретиться в Гомельской области Белоруссии на границе с Украиной после телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Также Владимир Мединский говорил журналистам, что представители России уже были готовы уехать после 15:00 по местному времени (совпадает с московским), когда получили подтверждение, что украинская сторона согласна на переговоры.