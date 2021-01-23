Законодательные нововведения 2021 года

Торговый ряд

С 1 января действуют новые правила продажи продуктов в магазинах и на рынках. Теперь продавец обязан при поступлении претензии от потребителя направить ему ответ. Раньше этого не требовалось. На жалобы покупателей реагировали только те, кто дорожит своей репутацией, — в основном крупные сетевые магазины или супермаркеты высшей ценовой категории.

Любой покупатель может с помощью мобильного телефона фотографировать или снимать на видео товар, чтобы зафиксировать какие–либо нарушения, с которыми он столкнулся в торговой точке. Исключение составляют места, которые не предназначены для свободного доступа потребителей. Фиксация нарушений пригодится для составления жалобы в Роспотребнадзор, а после проведения судом экспертизы видео или фото — и для судебных заседаний.

Кроме того, зафиксированными фактами покупатель может поделиться в социальных сетях и на специальных сайтах отзывов, что, по мнению законодателей, является более действенной мерой, нежели административные штрафы. Важно, что персонал магазина не может ограничивать право потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе путём фотографирования или видеозаписи.

Есть новшества и для интернет–магазинов. Так, продавец после получения сообщения о заказе того или иного товара обязан предоставить потребителю подтверждение о заключении договора розничной купли–продажи. В нём должен быть указан номер заказа, который позволяет покупателю получить информацию о договоре и его условиях.

Товар, приобретённый дистанционно и с доставкой на дом, теперь могут передать не только заказчику, но и любому человеку, предъявившему информацию о номере заказа. То есть родственникам больше не нужны доверенность, паспорт или другие документы, чтобы получить покупку. Правда, если дело касается дорогостоящего предмета, договор о розничной купле–продаже может предусматривать более строгие требования.

Новые правила розничной торговли допускают, что расходы на возврат товара надлежащего качества теперь не всегда будут ложиться на плечи потребителей, тогда как раньше за возврат изделия всегда платил покупатель. Например, заказчику привезли кресло, а через день–два оно развалилось. В этом случае покупатель вправе попросить, чтобы продавец за свой счёт вывез испорченную мебель, обменял её на качественную или вернул деньги.

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание: если кассовый чек, электронный или иной документ, подтверждающий покупку технически сложных товаров бытового назначения, текстильных, трикотажных, швейных, меховых товаров и обуви, животных, растений или мебели не содержит наименование товара, артикул или модель, сорт, необходимо настоять на оформлении товарного чека, где будет прописана информация о предмете торговли. Это нужно для того, чтобы при необходимости можно было вернуть или заменить такое изделие.

Здравствуй, школа!

В российских школах с 1 января появились оценки «зачёт» и «незачёт». Так теперь будут оценивать успехи детей по музыке, ИЗО и физкультуре. Министр просвещения Ольга Васильева выразила по этому поводу своё мнение: «Любой ребёнок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из–за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно».

Второе новшество — появление на школьных аттестатах QR–кодов. В Минпросвещения считают, что это поможет защитить документы об образовании от подделок. Новый порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании будет действовать до 1 января 2027 года.

Плата за ложь

С 11 января нового года заработал закон, по которому клевета, распространяемая в интернете, влетит в копеечку любителям полить грязью знакомых и незнакомых. Точнее, речь идёт о поправках в уже действующую статью 128.1 «Клевета» Уголовного кодекса РФ. Теперь ответственность за распространение ложных обвинений и слухов, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, становится серьёзнее.

Ранее наказание грозило за распространение заведомо ложной информации в публичном выступлении или через СМИ. За это был предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или другого дохода осуждённого за период до одного года, либо обязательные работы до 240 часов. Эти виды наказаний в законе остаются.

Сейчас ответственность за клевету в интернете стала ещё жёстче — за такие действия могут наказать принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишить свободы до двух лет.

Строже стало наказание и за клевету с использованием служебного положения. За это вводятся наказания в виде принудительных работ на срок до трёх лет, арест до четырёх месяцев или лишение свободы до трёх лет. Осталось в силе и прежнее наказание: штраф в 2 млн рублей или в размере заработной платы или другого дохода осуждённого и обязательные работы до 320 часов.

Себе дороже станет обвинять других людей в опасной болезни или преступлениях против половой неприкосновенности. В первом случае злопыхателю грозят принудительные работы на срок до четырёх лет, арест на срок от трёх до шести месяцев или лишение свободы на срок до четырёх лет.

Во втором случае существующее сейчас наказание (штраф до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, или обязательные работы на срок до 480 часов) дополняется такими альтернативными наказаниями, как принудительные работы на срок до пяти лет, арест на срок от четырёх до шести месяцев, лишение свободы на срок до пяти лет.

Женская доля

Минтруд исключил из перечня опасных профессий, ранее не доступных женщинам, более 100 позиций. Теперь барышни могут водить самосвалы, КамАЗы, фуры и тракторы. Однако недоступной всё также остаётся строительная техника — бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры. Но зато женщины могут работать матросами, шкиперами, боцманами, пилотами, машинистами скоростных, высокоскоростных и электропоездов, выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.

Такая поблажка связана с тем, что за последние 20 лет было внедрено большое количество современных технологий, которые улучшили условия труда и снизили риск негативного влияния на здоровье работников.

Минтруд также напомнил, что с этого года женщины с детьми дошкольного возраста могут пройти переобучение и освоить для себя новую профессию в рамках нацпроекта «Демография».

Полный штиль

С 1 января 2021 года начали действовать новые правила пользования пляжами. Теперь в зоне купания запрещено использовать гидроциклы и прочие плавательные средства. Отдыхающим нельзя будет нырять, обхватывать и подбрасывать друг друга в воде, также им запрещено заплывать за буйки и заходить в воду, если поднят красный или чёрный флаг — они означают полный запрет на купание.

Под запретом также находятся услуги катания на парашютах, надувных бананах, ватрушках, а также пункты проката маломерных судов. Для последних в этом летнем сезоне необходимо выделить новые места, вне зоны официально разрешённых пляжей.