«Заполярка» продолжает рассказывать о законодательных нововведениях в 2021 году

Держим марку

В России уже несколько лет работают крупные пилотные проекты по маркировке различной продукции. Большинство товаров после тестирования системы перешли в разряд изделий, подлежащих обязательной регистрации. К концу 2020 года в эту группу попали: обувь, лекарственные препараты, часть текстиля, парфюмерия и шины. С 2021 года их продажа без DataMatrix–кода на этикетках будет вне закона.

В 2021 году список товаров, подлежащих обязательной маркировке, расширился. В него включили: одежду из кожи; женские или детские блузки, блузы, блузоны из трикотажа ручной и промышленной вязки; верхнюю одежду — пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки и ветровки для мужчин и женщин, для мальчиков и девочек. Также подлежит маркировке постельное белье, столовое бельё (скатерти, различные салфетки), кухонные полотенца, полотенца для тела и лица. Изначально нереализованные остатки товаров из этих категорий должны были быть промаркированы до 1 февраля, но Минпромторг принял решение продлить эту процедуру до 1 апреля 2021 года.

С 15 декабря 2020 года запрещён оборот (производство, ввоз, продажа, транспортировка) немаркированных шин и покрышек. Остатки продукции, нераспроданной до этой даты, нужно снабдить штрих–кодами до 1 марта 2021 года. Зарегистрироваться в системе по мониторингу оборота товаров участники обязаны в течение семи дней со дня возникновения необходимости оборота шин.

Духи и туалетную воду, поступившие в оборот до 1 октября 2020 года, можно продавать без маркировки до конца сентября 2021 года. Новые товары, которые выпустили на заводах и ввели в оборот осенью 2020 года, должны обязательно снабжаться кодами. С сентября 2021 года абсолютно вся парфюмерия будет промаркирована, а продажа её в обход системы станет противозаконной и будет облагаться штрафами.

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался 15 июля 2019 года, и завершить его планировалось в феврале 2020 года. Однако по инициативе Минпромторга сроки введения обязательной регистрации несколько раз переносились. В итоге было решено, что маркировка молочной продукции в обязательном порядке будет вводиться с 20 января 2021 года поэтапно для разных групп товаров: с 1 июня 2021 года — для сыров и мороженого, с 1 сентября 2021 года — для молочной продукции со сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря 2021 года — для продукции со сроком годности менее 40 суток. И только через три года, то есть с 1 декабря 2023 года, начнётся обязательное поштучное отслеживание каждой единицы продукции.

Медицинская помощь

С 31 января 2021 года каждый желающий сможет записаться на вакцинацию от коронавируса на сайте «Госуслуги». Для этого необходимо нажать на баннер «Вакцинация от COVID–19» на главной странице, активировать кнопку «Записаться на вакцинацию», найти услугу «Запись на приём к врачу» и выбрать удобную дату и время. Точно так же можно записаться и на второй этап вакцинации. Удобно, что отсчитывать необходимый срок при этом не нужно: система сама предложит выбрать время не ранее чем через 21 день после первой прививки. Информация о записи на все этапы будет отображаться в личном кабинете пользователя.

В 2021 году расширен перечень медицинских услуг по полису ОМС. Теперь бесплатную специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках можно будет получить по полису обязательного медицинского страхования. Направление из поликлиники от лечащего врача при этом не обязательно. Федеральные клиники больше не зависят от страховых компаний и регионального бюджета, а их единственным заказчиком стал Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Также увеличен объём паллиативной амбулаторной медпомощи, в том числе в рамках патронажа на дому, и значит, что количество посещений медработником больных увеличится.

Становится масштабнее и профилактическая медицинская помощь. С этого года в диспансеризацию, например, включается ранняя диагностика сахарного диабета, а онкологические диагнозы можно будет перепроверять. Если врач заподозрит у пациента рак слизистых оболочек или кожи, то назначит консультацию врача–дерматовенеролога, а также дерматоскопию.

В программу госгарантий включили и тестирование на выявление COVID–19. Его стоимость на одного человека составит 584 рубля. Всего нормативы на медицинскую помощь, которая оказывается по медполису (средства, предусмотренные на одного застрахованного по программе ОМС в год), выросли с 12 696,9 рубля до 13 531,4 рубля.

Ставки сделаны

Создание «Единого регулятора азартных игр» позволит направить часть доходов букмекерских контор и тотализаторов на развитие спорта. Кроме того, это позволит эффективнее осуществлять контроль и надзор в области организации и проведения азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования спорта в РФ. Согласно документу, регулятор будет удерживать целевые отчисления от всех заключённых в букмекерской конторе сделок без разделения на международные и внутрироссийские спортивные события.

Основой для расчёта отчислений станет доход от ставок, а размер их составит 1% от этой базы. Полученные средства будут направляться общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.

Табачок врозь

С 28 января 2021 года введена ответственность за нарушение требований в отношении никотинсодержащей продукции и использования кальянов. Проверяющие органы могут наложить штрафы за нарушение запрета на потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в установленных местах; несоблюдение требований по оснащению таких мест; за спонсорство и рекламу никотинсодержащей продукции, а также устройств для её потребления и кальянов.

Так, за несоблюдение требований к оборудованию помещений будет грозить штраф: для организаций — в размере от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч. За рекламу и демонстрацию курения штраф составит: для организаций — от 80 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч.

Интернет–ресурсы

Коснулись законодательные изменения и цензуры против россиян и СМИ со стороны крупных зарубежных интернет–платформ. Роскомнадзор получил право полностью или частично блокировать интернет–ресурсы, которые ограничивают доступ к информации на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии и так далее в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или её граждан. Равно недопустимо установление владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

Блокировка иностранным интернет–сайтам будет грозить и за «дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации». Под действие закона рискуют попасть YouTube и Facebook. Предполагается, что нарушителей будут штрафовать на сумму до трёх миллионов рублей.