В канун Нового года президент России подписал более 100 законов, которые затронут различные сферы деятельности

Соцполитика

С 1 января 2021 года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда рассчитываются по–новому. Так, прожиточный минимум больше не привязан к потребительской корзине, а зависит от среднедушевого дохода россиян за прошлый год и составляет 44,2% от него или 11 тысяч 653 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 12 тысяч 702 рубля; для пенсионеров — 10 тысяч 21 рубль; для детей — 11 тысяч 303 рубля. Кроме того, теперь он утверждается на год, а не ежеквартально, как это было ранее. Закон гласит, что прожиточный минимум не может быть ниже, чем в предыдущем году.

Минимальный размер оплаты труда определяется по средней заработной плате по стране за прошедший год — в соотношении 42% к ней. Получается, что в 2021 году он превышает размер прожиточного минимума для трудящихся. По закону МРОТ не может снижаться ни при каких обстоятельствах, даже если уменьшится средняя зарплата по стране. В Минтруда пояснили, что МРОТ будет только расти, и к 2023 году его размер должен составить 14 тысяч 176 рублей.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3%. В Пенсионном фонде пояснили, что январская пенсия, которую многие граждане получили в конце декабря, была начислена им с увеличивающим индексом.

Одновременно с ростом пенсий увеличился на год пенсионный возраст. В 2021 году выйти на пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 лет — те, кто родился с 1 января по 30 июня 1965 года, и чей выход на пенсию выпадает на даты между 1 июля и 31 декабря 2021 года. Мужчины выйдут на пенсию в 61,5 лет, если родились в период с 1 января по 30 июня 1960 года, и их выход на заслуженный отдых приходится на промежуток с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Однако шахтёры, горняки, спасатели, водители общественного транспорта и работники, занятые в тяжёлых, опасных и вредных условиях труда, выйдут на пенсию раньше установленного срока. Многие из них сделают это в 50 и 55 лет соответственно.

Также в Пенсионном фонде обратили внимание на то, что с 1 августа 2021 года всем работавшим в 2020 году пенсионерам будет проведён перерасчёт страховой пенсии согласно поступившим за время работы страховым взносам. Заявления писать для этого не нужно. Социальные пенсии традиционно проиндексируют с 1 апреля. Очередной индекс повышения определят в ближайшее время.

Маткапитал стал больше © Ирина Яринская

Родителям станет проще и удобнее распоряжаться деньгами по сертификату. Документ будет выдаваться в течение пяти дней, а заявление по распоряжению средствами будет рассматриваться Пенсионным фондом 10 дней вместо месяца. Однако в отдельных случаях срок может быть увеличен до 15 дней При положительном решении деньги будут перечислены в течение трёх дней.

Размер материнского капитала на первого ребёнка сейчас составляет 483,8 тысячи рублей, на второго — 639,4 тысячи рублей. Если семья уже получила материнский капитал при рождении первого ребёнка, то размер доплаты на второго составит 155,6 тысячи рублей. Напомним, с 15 апреля 2020 года маткапитал оформляется без заявления, на основании сведений о рождении детей, предоставленных органами ЗАГС. Готовый сертификат поступает в личный кабинет на портале госуслуг. Если родитель на портале не зарегистрирован, то он может, как и раньше, подать заявление лично.

ЖКХ

Январские перемены затронули и сферу ЖКХ. Так, 1 января 2021 года закончился мораторий на уплату штрафов и пени за несвоевременно оплаченные квитанции по квартплате. Весной 2020 года из–за ситуации с пандемией были введены ограничения по начислениям штрафов. Долги копились, и оплачивать их можно было без дополнительных взысканий. Так как мораторий не продлили, с начала года нужно оплатить все квитанции, иначе на сумму просрочки начислят штрафы. На долги, которые появились до моратория, пени начисляются с первого января, а на те, которые возникли в период его действия, — с 31 января. Показания со счётчиков, не прошедших поверку, приниматься не будут. Для получения субсидии на услуги ЖКХ теперь необходим минимальный пакет документов — заявление и справки о доходах. Все остальные данные госорганы будут запрашивать самостоятельно. За некачественно оказанные услуги ЖКХ, как и за неоказание услуг можно снизить плату. Управляющие и ресурсоснабжающие компании теперь не имеют права подавать судебные иски без указания персональных данных ответчика.

Стоит добавить, что все новостройки, которые вводятся в эксплуатацию с 1 января 2021 года, должны быть оснащены умными приборами учёта электрической энергии, которые будут передавать показания удалённо.

Налоги

В этом году ставка подоходного налога для состоятельных господ, чей доход составляет более пяти миллионов рублей в год, увеличилась до 15%. При этом повышенный налог не распространяется на доходы от продажи личного имущества, за исключением ценных бумаг, и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Полученные от повышения НДФЛ дополнительные средства планируется направить на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями, закупку для них лекарств, средств реабилитации и проведение операций.

Ещё одно налоговое новшество заключается в том, что вводится налог на высокие доходы по вкладам. НДФЛ со ставкой 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России.

На дистанции

С 1 января вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые закрепили права и обязанности работающих в дистанционном

режиме. Так, во время удалённой работы сотрудник обязан находиться на постоянной связи с работодателем. Удалёнка — это не фриланс, а полноценные трудовые отношения с составлением трудового договора, поэтому работать дома надо так же, как и в офисе. Оговорены и основания для увольнения такого работника. Расстаться с ним работодатель может в двух случаях: если работник не выходит на связь без уважительных причин два рабочих дня и если сотрудник переехал в место, где с ним сложно связаться. Отговорки о плохой связи не считаются уважительной причиной для невыполнения задания. Есть и приятный бонус. Если человек изначально устраивался на работу в офис и у него есть стационарное рабочее место, то с 1 января 2021 года работодатель может его отправить на удалёнку максимум на полгода. Такой вариант работы для сотрудника не станет постоянной формой трудовых отношений.

Также дополнения в законе определили три формы удалённой работы: дистанционная работа на постоянной основе, дистанционная работа на определённый период и периодическая дистанционная работа. Каждая из форм имеет свои правовые нюансы.

Платные вытрезвители

С наступлением 2021 года власти регионов России должны озадачиться возрождением у себя на территориях вытрезвителей. Они могут создаваться как на базе бюджетных учреждений, так и в форме государственно–частного или муниципально–частного партнёрства. Работать подобные учреждения будут на платной основе, а тарифы за услуги определит региональное руководство.

Вытрезвители будут платными © Фото из открытых источников

По предварительным подсчётам, стоимость пребывания в вытрезвителе в среднем по стране оценивается в 1,5 тысячи рублей за ночь. Стоит добавить, что в 2021 году вступит в силу закон, который даст право полицейским отвозить граждан подшофе в вытрезвитель без их согласия.

Автомобильные аптечки

Водителям больше не нужно покупать готовые автомобильные аптечки, теперь они могут их комплектовать самостоятельно. Изменились и требования к наполнению аптечек. Впервые в них добавлены две медицинские маски. Также в меднабор вместо рекомендаций по применению аптечки первой помощи будет вкладываться инструкция по оказанию первой медицинской помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Автоаптечка - 2021 © Фото из открытых источников

В новую аптечку добавились две медицинские маски, две пары медицинских перчаток размером не менее «М» вместо одной. Также с 1 января этого года в аптечке может быть любой комплект бинтов как стерильный, так и нестерильный. При этом из неё исключены бинты размером 5 м x 5 см и 5 м х 7 см. Вместо них появляются три дополнительных бинта размером 7 м х 14 см. «Ушёл» из новой аптечки пакет перевязочный стерильный, а вот количество салфеток марлевых медицинских стерильных 16 см x 14 см увеличилось с одной упаковки до двух. Пересмотрен и состав лейкопластырей. Вместо бактерицидных пластырей размером 4 см х 10 см, 1,9 см х 7,2 см и 1 см х 250 см в новой аптечке появляется лейкопластырь фиксирующий рулонный размером 2 см х 500 см.

Госуслуги

Теперь госуслуги можно получить без сбора бумажных документов. Учреждениям, предоставляющим их, запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства. Свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния на бумажном носителе нужно будет предоставлять, только если их выдали в другом государстве. Аналогичное правило распространяется и на документы об образовании и прохождении обучения, учёных степенях и званиях.